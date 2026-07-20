Osvaldo Cipriani, fotografía y teatro

Este pasado jueves 16 se abrió una exposición fotográfica en el CICCA con obra de Osvaldo Cipriani, su lenguaje poético, original y atrevido, en homenaje a Pino Ojeda y a su gran poema Te busqué por los sueños. Cipriani desarrolla capacidad simbólica, metáforas y composiciones de gran colorido. Este artista vino de Torrejón de Ardoz porque la contaminación dañaba sus pulmones. La salud dio motivo a un buen arraigo y creatividad notable.

El es un fotógrafo argentino que en 2016 inauguró Mitos, leyendas e invenciones en el Centro Comercial El Muelle, una exposición innovadora porque aquel tipo de fotografía no se había visto aquí. La sorprendente muestra fue organizada por el promotor Diego Casimiro, a quien todavía recordamos, y presentada por la escritora Rosario Valcárcel. La colección la comenzó en 2007 en blanco y negro, y la terminó con la técnica digital en color. La llegada de lo digital hizo que se volviera a enamorar de la fotografía, como cuando vio por primera vez una imagen en un papel dentro del revelador.

La nueva fotografía le dio alas. Así nació Mitos, leyendas e invenciones que luego denominó Periplo, un intento de explicar el principio y final de los tiempos. La colección estaba llena de mitología, sobre todo grecorromana y cristiana, pero también egipcia o mesopotámica. Después necesitó desconectar y realizó Habitat y Juego de niños, dos series llenas de color y de técnicas extraídas de las herramientas de Photoshop.

El conocimiento de la cultura local le hizo trabajar sobre los poemas de Pino Ojeda, una poesía que le impactó. La muestra Por los sueños me estabas esperando, que hasta el 14 de agosto se expone en el CICCA junto a otros fotógrafos canarios.

Hubo un tiempo, al final de su adolescencia, en el que su mayor deseo era ser cantante de ópera. Su padre y su hermano eran músicos, y con todo ello comenzó a estudiar canto en el Conservatorio de música y teatro. Pero los profesores le dijeron que su voz no era suficientemente grande para la ópera, aunque sería buena para la música de cámara. Comenzó a aprender teatro, al cabo de cinco años egresó con el título de actor. Y durante más de 20 años actuó y dirigió, formado elencos y haciendo temporadas y giras. En la década de 1970-80, debido a la cruenta dictadura militar, decidió marcharse. Eligió España, que comenzaba su democracia.

Al llegar a Madrid contactó con un amigo director de teatro que lo había dirigido en dos obras en Bahía Blanca. Gracias a él se pudo instalar, al principio en su casa, y encontrar trabajo en la Escuela de Cine de Madrid. Él trabajaba como profesor de teatro en el ayuntamiento de Getafe y le consiguió una plaza como profesor de fotografía para monitores de alumnos de EGB. De ahí pudo pasar a trabajar como profesor de fotografía y más tarde de vídeo en Torrejón de Ardoz, en su Universidad Popular. Desarrolló muchos proyectos con sus alumnos hasta que se jubiló en 2007. Durante esos 25 años además creó su propia obra y la expuso en diversos sitios de la Península Ibérica, así como en Europa, Asia y América.

Pasó veranos y vacaciones invernales en la isla. Con 73 años pudo trasladarse junto con su mujer a Las Palmas de Gran Canaria, donde hizo amigos y proyectos.

Su próximo viaje a Buenos Aires y Bahía Blanca en el mes de septiembre será un reencuentro con amigos y compañeros con los que intervino en obras de teatro, y de este modo exhibirá en su ciudad natal la última obra, además presentará el libro Inspirado por Ciclopea. La fotografía creativa de Osvaldo Cipriani escrito por su esposa, la historiadora Pilar González López. Es un recorrido por toda su obra que podrán conocer los que solo tenían una visión teatral de su persona.