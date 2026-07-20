La transparencia como forma de control

Durante miles de años, los seres humanos aprendimos a vivir entre dos mundos: el espacio público y el privado. La familia, el colegio, la universidad, el trabajo o el círculo de amigos eran lugares donde las relaciones se mantenían cara a cara y donde cada persona decidía cuánto de sí misma quería mostrar. Al contrario de lo que sucede hoy, la intimidad no era un lujo ni un privilegio: era el territorio imprescindible para la libertad.

Hoy, gran parte de nuestras relaciones transcurren en el ámbito digital. Ese espacio, que aparenta mayor cercanía, ha convertido nuestra vida en un escaparate permanente. Las cookies y los algoritmos no solo recopilan información: aprenden de ella con inmediatez y voracidad. Descubren nuestros hábitos, gustos, conversaciones y desplazamientos. Saben qué leemos, qué escuchamos, qué compramos e incluso cuándo somos más vulnerables emocionalmente. Nos ha vuelto transparentes. Cuanto más conectados estamos, menos privacidad retenemos. Cada búsqueda, compra, fotografía, conversación, desplazamiento o «me gusta» deja un rastro que, compilado, forma un retrato extraordinariamente preciso de quiénes somos.

La libertad que prometía el espacio digital corre el riesgo de transformarse en un sofisticado sistema de vigilancia permanente. Los algoritmos no poseen voluntad propia: son herramientas diseñadas por personas y organizaciones con objetivos concretos. Detrás de cada plataforma hay grandes corporaciones que buscan captar nuestra atención, anunciantes que desean influir en nuestras decisiones de consumo, partidos políticos interesados en orientar el voto y actores que pretenden modelar la opinión pública.

La vigilancia ya no necesita imponerse por la fuerza. Se ejerce de manera sibilina mediante la comodidad, la personalización y la conectividad. Cedemos nuestros datos a cambio de servicios gratuitos y permitimos que se construyan perfiles cada vez más precisos sobre nuestra identidad. La transparencia, presentada como un valor positivo, puede convertirse en una forma de vulnerabilidad, porque quien conoce nuestras inclinaciones posee también la capacidad de influir sobre ellas.

La economía digital ha descubierto que el recurso más valioso del siglo XXI ya no es el petróleo, sino la información. Los datos personales se han convertido en la materia prima de un modelo económico basado en la predicción del comportamiento humano. Pero el problema no termina ahí: los sistemas digitales no solo predicen nuestras decisiones, sino que intentan modificarlas. Cuando una plataforma decide qué noticias, vídeos o publicaciones veremos primero, configura sutilmente nuestra percepción del mundo. No discrepa, simplemente, hace que las ideas que pretende inocular sean más visibles que otras.

Esta transformación tiene profundas consecuencias políticas. Una democracia necesita ciudadanos capaces de formar su criterio a partir de información plural y reflexión autónoma. Cuando los algoritmos deciden qué vemos y utilizan nuestras emociones para mantenernos conectados o reforzar nuestros prejuicios, la deliberación democrática se debilita.

Vivimos bajo una vigilancia apenas perceptible. No es el control visible de las dictaduras del siglo XX, sino una vigilancia voluntaria y seductora. Somos nosotros quienes llevamos el dispositivo que registra nuestra ubicación, aceptamos condiciones de uso sin leerlas y compartimos espontáneamente fotografías, opiniones y datos personales. Participamos activamente en nuestra propia exposición porque recibimos comodidad, entretenimiento o reconocimiento social. Es una forma de control más eficaz precisamente porque no parece una imposición. Nos sentimos libres mientras nuestras decisiones son cuidadosamente orientadas.

No se trata de demonizar la tecnología. Gracias a ella disfrutamos de avances extraordinarios en la medicina, la educación, la ciencia y la comunicación. El problema no reside en las herramientas, sino en el modelo económico y político que convierte a los ciudadanos en productos, a la atención en mercancía y a los datos personales en el principal activo del mercado digital.

El gran reto de nuestro tiempo consiste en conciliar el progreso tecnológico con la dignidad humana. Ello requiere una ciudadanía consciente del valor de su privacidad, legislaciones capaces de limitar el poder de quienes acumulan datos y una educación que forme personas críticas frente a los mecanismos de manipulación digital. Allí donde existe un espacio íntimo inaccesible al poder político, económico o tecnológico, sigue existiendo la posibilidad de pensar por uno mismo. Mientras esa posibilidad permanezca viva, también lo estará la libertad. La transparencia total no produce la sociedad libre que prometía la revolución digital. Al contrario, destruye el misterio, la confianza, el pudor, la distancia e, incluso, el silencio, necesarios para una verdadera vida humana.