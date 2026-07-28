Dignidad para los damnificados del terremoto

Hoy, con el reciente terremoto de Venezuela vemos que el movimiento de los clubes rotarios demuestra qué están hechos para ayudar y servir a nuestras comunidades; más aún en circunstancias catastróficas como la originada por Estos dos movimientos sísmicos.

Nuestro Rotary Club de Las Palmas de Gran Canaria celebró el 1 de julio la primera reunión de trabajo con el nuevo gobernador distrital. Ese 1 de julio iniciamos el estudio de cómo financiar y hacer llegar «potabilizadoras de bolsillo», diseñadas por un miembro de nuestro club y en sesión ordinaria del día 7 de julio se acordó realizar actividades recaudatorias para ayudar a los damnificados del terremoto.

Como patrono de la Fundación Humanitaria de los Rotarios Españoles (FHRE) celebramos la primera y sucesivas reuniones de seguimiento del «Comité para el terremoto de Venezuela», nada más acaecer la destrucción de esos dos movimientos sísmicos. Arrancamos con un fondo especial que tenemos dotado especialmente para repuesta inmediata en catástrofes en nuestra Fundación española FHRE de 36.294,66 euros que el 16 de julio ha servido para financiar necesidades básicas para las familias damnificadas.

Con nuestra Fundación (FHRE) hemos asegurado que a través de los clubes de Rotary en Venezuela no se pierda ni un céntimo en intermediarios ni en gastos administrativos ni de otro orden. Además, de acuerdo con la legislación española, hemos otorgado los certificados de desgravación fiscal para personas y empresas donantes. Así financiamos la pasada semana la llegada de 556 casetas o tiendas de campaña familiares pues los venezolanos afectados estaban durmiendo en la calle sin apenas cobertura para posibles lluvias frio o calor y un mínimo de dignidad humana. Como siempre hace Rotary aseguramos que el cien por cien del dinero donado para la catástrofe se utilice en ayudas verdaderamente necesarias. El pasado 16 de julio no fue un día cualquiera, marcamos un hito sin precedentes para los Distritos 4370 y 4380 de Rotary en Venezuela Enviamos: 1.600 mantas térmicas; 104 tiendas de campaña grandes (carpas) de 18,3 m2 (metros cuadrados); 400 kits de refugio de 4 x 6 mts. (carpas);1600 colchonetas para dormir y 400 sets de cocina para 5 personas

Venezuela y Rotary en España al recibir la primera gran carga en suelo venezolano en un avión de transporte fletado con unos packs básicos para familias, somos conscientes de que esta no es la última acción solidaria a llevar a cabo sino que serán continuas las acciones que se prolongaran en el tiempo, pues es enorme la acción de reconstrucción de viviendas a acometer.

Estas primeras ayudas no son solo un cargamento de ayuda humanitaria; son la primera piedra de las «Aldeas Rotarias», un proyecto que devolverá la dignidad, cobijo y esperanza a cientos de familias que lo perdieron todo tras el doble terremoto del pasado 24 de junio.

Ante la adversidad, la respuesta del rotarismo venezolano y español ha sido inmediata, coordinada y profundamente humana. Con la llegada de los primeros envíos de ayuda.

Pasamos de la emergencia a la reconstrucción: Iniciamos formalmente la planificación e instalación de refugios seguros de calidad internacional así como sistemas de potabilización de agua que sustituyan en lugares donde hay fuentes públicas la red publica de suministro de agua totalmente fracturada así como gravísimos daños en sus sistemas de producción y almacenamiento en este caso con un especial protagonismo de nuestro club rotario de Las Palmas de Gran Canaria, bajo el liderazgo de nuestro compañero Juan José Carrasco.

Esta «unión sin fronteras» demuestra el poder de la alianza global entre Rotary International y ShelterBox para atender con rapidez catástrofes en la ubicación de las mismas. La «acción» de ayuda en Rotary siempre trasciende razas y naciones, acerca voluntades y estrecha lazos humanitarios y -con realismo y efectividad práctica- llevamos soluciones tangibles a las comunidades más afectadas por el sismo.

Este hito es el resultado no sólo de los lazos sentimentales de los canarios y el resto de los españoles con Venezuela sino del esfuerzo incansable de voluntarios, líderes rotarios y aliados que creen en un futuro mejor. No nos detenemos. Esto es solo el comienzo de un impacto duradero que transformará vidas. Con las Aldeas Rotarias, allí podremos a partir de los próximos días apoyar a un grupo importante de familias. Hasta ahora a través de la Fundación rotaria española hemos puesto a disposición de los damnificados 70.000 € fruto de la generosidad de pequeños donantes y un primer 10% de los clubes rotarios de España. La implicación de un amplio porcentaje de clubes y una mayor cuantía económica de las donaciones potenciará nuestra acción humanitaria con Venezuela en unas ayudas que se prolongarán a los próximos meses.