El mar, el sol y la psoriasis

Llevar casi cuarenta años conviviendo con la psoriasis es recorrer un camino largo, a menudo silencioso y lleno de emociones encontradas Quienes compartimos este diagnóstico conocemos de sobra los momentos más oscuros del trayecto: el desánimo de los brotes impredecibles, la vergüenza de mostrar la piel herida, la incomprensión de un entorno que a menudo confunde lo visual con lo contagioso, y esa dolorosa soledad de creer que somos los únicos librando esta batalla. Sin embargo, con el tiempo, la experiencia y la aceptación, llega el aprendizaje: la psoriasis puede ser incurable, pero no es imbatible. Podemos hacerle frente y, sobre todo, podemos decidir cómo vivir con ella.

Para dar ese paso al frente, la naturaleza nos ofrece un escenario idóneo, especialmente si tenemos la suerte de disfrutar de nuestra querida tierra canaria rodeada de aguas limpias y cristalinas. El verano no es solo una época del año, es una oportunidad terapéutica. El sol tomado con precaución, el agua de nuestras playas en nuestra piel y el clima de las islas actúan como un bálsamo tanto físico como mental. Si a esto le sumamos una buena alimentación, un descanso reparador y un cambio de hábitos de vida más saludables, el verano se convierte en el mejor punto de partida para reconciliarnos con nuestro cuerpo y mejorar nuestra salud.

A nadie se le esconde que uno de los mayores daños colaterales de esta enfermedad es el aislamiento. Por eso, tender puentes es vital. Compartir nuestras vivencias con otros pacientes y familiares no es un mero desahogo, es un acto de supervivencia. Saber que esa persona que se esconde bajo mangas largas a treinta grados siente exactamente lo mismo que tú, humaniza el dolor y alivia la carga. Al hablar abiertamente de la psoriasis, le quitamos su poder aislante y recordamos a quienes hoy empiezan su camino que no están solos en absoluto.

Mostrar la piel es el arma más poderosa contra el estigma. La mirada ajena solo deja de juzgar cuando se acostumbra a ver. Al normalizar nuestras placas y nuestras marcas, educamos a la sociedad y desmantelamos los prejuicios que durante generaciones nos han «recluido» en la sombra. No hay nada de lo que avergonzarse ya que nuestra piel cuenta una historia de resistencia y superación incalculable.

Detrás de cada paso hacia la visibilidad hay un trabajo inmenso de las asociaciones de pacientes. Entidades como Acción Psoriasis, con la que colaboro hace más de doce años, ponen la luz que guía a miles de familias, ofreciendo información rigurosa, apoyo emocional y luchando por nuestro bienestar día tras día.

Por todo ello, la campaña «Destápate 26» no es solamente una iniciativa veraniega, es una llamada a la solidaridad. Es la invitación perfecta para despojarnos de los miedos, de la ropa de abrigo y de los complejos, y mostrar con orgullo quiénes somos. Te invito a sumarte, a colaborar con la asociación y a compartir tu historia. Si eres mayor de edad, sigue la cuenta de @‌accionpsoriasis_es y participa desde Instagram. Puedes hacerlo de distintas maneras. Escoge la que más se adapte a ti. Porque como dice la campaña: «Cuanta más participación logremos… ¡más visibilidad social tendrá la #psoriasis y más normalizada estará! Y si te preguntan… ¡Explica qué es! Muchas veces, la gente solo mira por desconocimiento».

Porque cada uno de los enfermos que decidimos mostrarnos hoy ayuda a que otro se atreva a destaparse mañana.