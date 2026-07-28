Pezzolesi despierta el interés del Atlético de Madrid

El Atlético de Madrid mantiene un firme seguimiento sobre Valentín Pezzolesi, una de las grandes joyas de la cantera de la UD Las Palmas. El club rojiblanco lleva meses elaborando informes sobre el lateral derecho y considera que reúne las condiciones para convertirse en uno de los futbolistas con mayor proyección del fútbol español en su demarcación.

El interés del conjunto madrileño responde al crecimiento que ha experimentado el defensa en las últimas temporadas. Los técnicos del conjunto colchonero han seguido de cerca su evolución, tanto en la cantera amarilla como en sus apariciones con el primer equipo, dentro de una política de captación centrada en los jóvenes talentos nacionales con mayor margen de desarrollo.

Pezzolesi está siendo, además, uno de los futbolistas más destacados de la UD Las Palmas durante la concentración de pretemporada en Marbella. Su rendimiento en los entrenamientos y en los encuentros amistosos ha reforzado la confianza del cuerpo técnico de Rubén de la Barrera y ha confirmado las excelentes sensaciones que el lateral ya venía dejando desde el pasado curso.

Las excelentes relaciones institucionales entre la UD Las Palmas y el Atlético de Madrid constituyen otro factor a tener en cuenta. Ambas entidades mantienen desde hace años una estrecha sintonía, reflejada en distintas operaciones deportivas. Un ejemplo fue la llegada de Vitolo a la UD Las Palmas, después de que el conjunto rojiblanco abonara su cláusula de rescisión al Sevilla, y, más recientemente, la cesión de Ale García al filial del Atlético de Madrid. Estos movimientos evidencian la fluidez existente entre ambos clubes, por lo que no se descarta que en las próximas fechas pueda producirse un primer diálogo para abordar el futuro del joven defensor y conocer de primera mano los planes de la entidad rojiblanca.

Pezzolesi, de 19 años, se ha consolidado como una de las principales referencias de la cantera de la UD Las Palmas. Nacido en Santa Cruz de Tenerife el 16 de abril de 2007 y de padres argentinos, posee triple nacionalidad —española, argentina e italiana— y ya ha sido internacional con la selección española sub-19, aunque también ha despertado el interés de la Federación de Fútbol Argentina (AFA).

Formado en la escuela de fútbol de Adeje y en el CD Tenerife antes de incorporarse en 2022 a la disciplina amarilla, debutó con el primer equipo en la Copa del Rey con apenas 17 años y, meses después, hizo lo propio en Primera División frente al FC Barcelona, convirtiéndose en el debutante más joven de la historia del club en la máxima categoría.

Lateral de perfil moderno, combina velocidad, intensidad defensiva y una notable capacidad para incorporarse al ataque. Además, su polivalencia le permite desenvolverse con solvencia en ambos carriles, una cualidad muy valorada por los departamentos de captación de los grandes clubes europeos.

En la UD Las Palmas existe la convicción de que Pezzolesi está llamado a convertirse en uno de los próximos referentes del primer equipo. Rubén de la Barrera cuenta plenamente con él para la temporada 2026-27 y el club entiende que su progresión es una muestra más del excelente trabajo que se realiza en Barranco Seco.

Otro de los clubes que también sigue muy de cerca la evolución de Valentín Pezzolesi es la Real Sociedad, una muestra más del creciente interés que despierta el joven canterano en el fútbol español.

Una vez más, la cantera de la UD Las Palmas vuelve a situarse en el escaparate nacional. El seguimiento del Atlético de Madrid y la Real Sociedad por Pezzolesi confirma que el fútbol base amarillo continúa siendo una referencia en la formación de talento. La entidad amarilla mantiene intacto su prestigio como una de las grandes fábricas de futbolistas del país, capaz de producir temporada tras temporada jugadores que despiertan el interés de las principales potencias de LaLiga.