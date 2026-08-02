Las amistades peligrosas

Nietzsche representa la metáfora del eterno retorno simbolizando diversas cuestiones que pueden sintetizarse en la imagen de un círculo infinito, a través del cual recorreremos una y otra vez el mismo sendero en forma de disco, repitiendo para siempre el circuito y por supuesto, sus errores. En las últimas décadas, la relación de nuestro país con Marruecos se ha convertido en un eterno retorno en sí misma. La complejidad geoestratégica en torno a nuestra condición de región fronteriza sur, y a la del reino alauí como último punto a cruzar para dejar África atrás, sumadas a los intereses de potencias como los EEUU o al miedo a una desestabilización similar a la acontecida durante la primavera árabe en países como Libia o Túnez, configuran una relación frágil y en muchas ocasiones sometida a los designios del ambicioso vecino.

Lo acontecido en Ceuta no es nuevo. El uso de la migración pobre como válvula de control y presión a España y Europa lleva ocurriendo desde hace tres décadas, acentuándose en cada crisis internacional o bilateral. Personas, mayoritariamente marroquíes, precisamente súbditos de un rey que conmemora su día mientras más de un centenar de compatriotas, la mayoría jóvenes cuando no directamente niños, mueren a metros de una orilla propia y ajena. Sea por acuerdos de pesca, por posturas ante la descolonización del Sáhara Occidental, por normalización de relaciones con la rival Argelia o por nuevas derivadas de una geopolítica cada vez más reaccionaria (plagada de redescubridores de las ventajas egoístas del modelo Nixon de cultivar a “sus” nuevos hijos de p…), lo cierto es que la relación con Marruecos se ha convertido en aguantar sus cornadas y apaciguarlas con pasta y buenas palabras. El problema es que quien te pone a prueba pinchándote de vez en cuando, suele aumentar la cadencia e intensidad si ve que solo aguantas los envites.

Cambiará el Gobierno pero el problema será similar, en buena medida cimentado durante años en dádivas que compran amistades blanqueadoras de barbaridades dictatoriales, con lobbystas, tan patriotas ellos, mirando para otro lado ante un país que posee una desigualdad lamentable. Millones de personas en la miseria absoluta contrastan con yates, estadios megalíticos e inversiones récord en armamento. Todo un chiringuito colmado de regalos a amigos españoles de muy diferente signo político para hacer de embajadores de marca, ocultistas de las vergüenzas de una nación donde una buena parte de su población se pudre en la pobreza (“¡Quién no se estremecería pensando en las desgracias que puede causar una sola amistad peligrosa!”...).

Habida cuenta de la complejidad de la relación de “amistad” con este vecino incómodo, quizás pueda ser subversivo pero también ético a la vez que práctico meter en la ecuación de la discusión la situación de la mayoría de su población, especialmente si se trata de intentar darles voz en su propia realidad y futuro (lamentablemente, no la tendrán ese centenar de fallecidos, igual que no tendrán un día de conmemoración). Al menos las fronteras a cruzar ya no serían las de la dignidad humana, ya fuera por hambre o por regalos de amistades peligrosas.