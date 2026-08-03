Geopolítica del caos

Vivimos instalados en la geopolítica del aleteo: una mariposa agita las alas en Rabat y en Madrid se desata una tormenta de abundante descarga eléctrica. La teoría del caos ya no se enseña en las facultades de Física, sino en los despachos donde la diplomacia agoniza. En este nuevo orden –o desorden impecablemente orquestado–, los organismos internacionales han pasado de jueces de línea a meros espectadores que emiten comunicados redactados con tinta invisible. Nadie arbitra, nadie sanciona; solo se constata la entropía.

La reciente crisis en Ceuta no parece un estallido fortuito, sino una lección magistral de guerra híbrida. Se han cruzado fronteras no con tanques, sino con la vulnerabilidad ajena convertida en proyectil táctico. Una jugada maestra del cinismo geopolítico que deja al desnudo la fragilidad del Gobierno. España, garante formal de la frontera sur europea, escenifica con estremecedora docilidad su incapacidad para sostener la linde más débil del mapa. Sánchez, atado de pies y manos por la segunda ley de la termodinámica.

Y como guinda de esta representación del teatro del absurdo, resuena el eco canalla de la etiqueta colonial, ese comodín retórico agitado a conveniencia para despojar de legitimidad lo que ni siquiera se sabe defender. Mientras la diplomacia comunitaria busca el adjetivo menos ofensivo y el rey de Marruecos celebra el éxito con Trump y Netanyahu, la realidad se vuelve implacable: en el tablero del caos, quien no impone el orden termina siendo la ficha que sacrificar.