Más de un millar de migrantes aguardan a los alrededores del CETI de Ceuta

Hoy (Viernes) España ha sido nuevamente noticia en los principales periódicos del mundo. Han llegado a Ceuta -un territorio de 86.000 habitantes- 60.000 inmigrantes ilegales de una sola tacada. Es una noticia monumental que está pidiendo una explicación, una causa, un culpable. Tanto más cuanto la invasión natatoria de Ceuta trae evocaciones de la Marcha Verde sobre el Sahara en 1975, que tan mal acabó para la mayoría de los saharauis.

Las causas raramente vienen solas, sino como una constelación de circunstancias favorables, unas próximas y otras aparentemente lejanas. Una constelación de culpables. En este caso, aparte de la mano con la pistola humeante, hay que mirar más allá: a la evolución de la demografía.

En Internet encuentro que, según datos de Pew Research Center, la natalidad en los distintos continentes está descendiendo dramáticamente. En la actualidad, Europa registra una natalidad de 1,4 hijos por mujer en toda su vida fértil (Canarias solo 0,8); Norteamérica y Sudamérica 1,6 y 1,8, respectivamente; Asia 1,9; Oceanía 2,1 y África 4. Como para mantener el número de habitantes hace falta una natalidad superior a 2, la población de África, que ascendía en 2025 a un 19% de la población mundial, pasará en el 2100 a ser el 37% de la humanidad.

Pero también las tasas de natalidad de Oceanía y de África muestran tendencias regresivas claras. Según proyecciones de la ONU, la población mundial seguirá creciendo hasta alcanzar

10.300 millones en la década de 2080 y descenderá luego: pausadamente, para nuestra escala temporal, pero rápidamente según la escala temporal del planeta. Cabe pensar que tal rumbo conduce a la humanidad “proa al marisco”… En palabras de Jorge Manrique: “Allí van los señoríos/derechos a se acabar/y consumir.”

Dos preguntas retóricas se me ocurren al considerar los datos de natalidad: ¿Cuál es la causa de este descenso?; y que eso ocurra, ¿es malo, es bueno o es irrelevante?

Contestando a la pregunta sobre causas, la bajada de la natalidad tiene tres que en mi opinión son fundamentales y evidentes:

Los anticonceptivos, que por primera vez en la historia de la humanidad han roto la relación entre el placer sexual y la continuidad de la especie.

El aborto, que relega a un segundo lugar la necesidad de preservar la vida del feto; que no vota ni puede luchar por sí mismo, y

Una forma de vida hedonista y narcisista, que prioriza el “tener” frente al “ser”, y donde el “puedo” triunfa frente al “debo”. Este paradigma cultural y vital implica que tener y educar hijos ha dejado de ser la misión más importante de la vida humana. Pasa a ser una obligación prescindible, o postergable en la medida en que dificulta la plenitud del “pasarlo bien”.

La segunda pregunta, sobre la valoración moral, es difícil de contestar, porque requiere un posicionamiento ético previo y plantea a su vez nuevas preguntas: ¿cuál es el propósito de la vida, si es que lo tiene?, ¿cuál es el fin del hombre?, ¿qué son el bien y el mal? Grandes cuestiones que admiten un abanico de respuestas. O un encogimiento de hombros para muchos que no tienen ganas de preocuparse por el sentido de lo que les rodea.

Para esta segunda pregunta hay muchas respuestas posibles, y el debate sobre las mismas excedería la dimensión tolerable para este artículo de opinión. Pero sí puedo expresar mi conclusión: la situación demográfica que estamos sufriendo es malísima. Se barrunta una catástrofe para las generaciones jóvenes y para las que están por venir. Vamos proa al marisco y si creemos que la humanidad tiene un propósito y un futuro, deberíamos cambiar el rumbo y evitar la catástrofe. Ya está bien de seguir alegremente al flautista de Hamelín de turno que no mira más allá de las próximas elecciones. Exijamos visión de futuro. Exijamos soluciones.