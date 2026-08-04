El sector primario y la gastronomía de las Islas, palmo a palmo

Muy poco podía imaginar yo, cuando conocí a Yuri Millares en Madrid, que íbamos a generar una gran amistad. Debió suceder en la segunda mitad de los ochenta. Él se movía aún entre los estudios de sociología y periodismo y daba sus primeros pasos como periodista, preparando armas para abordar todo cuanto se pusiera por delante a un buen reportero.

Nuestro encuentro se produjo a través de un amigo común, Marcelino González (Lito), teguestero como yo, que compartía estancia madrileña con Yuri y que luego seguiría estudios de postgrado de Sociología en Bolonia, donde tuvo la oportunidad excepcional de aprovechar el magisterio de Umberto Eco.

Yo volví a mi isla de Tenerife y Yuri lo haría más tarde a la suya, Gran Canaria, al origen, a la casa común de una inigualable familia, los Millares Sall. En su ciudad sabía que debía asumir el ser hijo, incluso primogénito, del más destacado timplista de Canarias, Luis (Totoyo), benjamín de los nueve hermanos Millares Sall. Andando el tiempo yo realizaría un amplio estudio para la exposición Millares Sall. Creación plástica, que presenté el año 2024 en Santa Cruz de Tenerife y en 2025 en Las Palmas de Gran Canaria.

Con ese motivo nos volvimos a encontrar y hablar de sus tíos, de su padre, de la familia en general, siendo de gran valor sus aportaciones, como las de su hermana Selena. Entre esos datos estaba una entrevista que Yuri hizo a su tío José María («José María Millares, Premio Nacional de Poesía», publicada en Pellagofio en junio de 2012). Yuri consiguió respuestas de su tío muy interesantes, que yo no había encontrado en otras consultas. Se incluía una foto, realizada por Tato Gonçalves, habitual acompañante gráfico de los trabajos de Yuri, en la que se retrataba a José María junto al chef Alexis Álvarez, que creó, como homenaje al gran poeta, un plato de sardinas marinadas.

Hay otro momento, que he mantenido en mi memoria, y que define bien el importante trabajo de Yuri Millares en Pellagofio. Ocurrió en la isla de La Gomera, donde pude acompañarlo en ese rastreo, palmo a palmo, que realizaba siempre a la búsqueda de las mejores informaciones. Aquella vez fue una exigente caminata, desde las cumbres de la isla hasta la costa, en donde se había asentado la controvertida comuna de El Cabrito, fundada en 1987 por el galerista y artista austriaco Otto Muehl. Una memoria que extiendo a los contactos y sugerencias que le facilité para el trabajo de campo, que iba a realizar durante años, en mi isla de origen, La Palma.

Fruto de aquella información resultaron otros trabajos en Pellagofio de gran interés y de gran recuerdo para mí, como los que plasmó en los artículos «Abeja negra canaria y su simbiosis con los colmeneros», protagonizado por mi inolvidable tío Antonio Sánchez, apicultor del pago de Cueva de Agua; o «La tea enciende el horno, la faya da color a los almendrados», dedicado a la repostera Quiteria Rodríguez, autora de los mejores almendrados del mundo.

Han transcurrido 20 años, que ahora Pellagofio y LA PROVINCIA/DLP celebran, y yo les felicito. Dos décadas que han pasado veloces, como todo tiempo humano, hasta el punto que apenas nos acordaremos de que en 2006 inició su andadura Twitter, abriendo un campo insospechado en la comunicación por las redes sociales, las «plataformas digitales». En este nuevo tiempo, incluso se habla de nueva era, Pellagofio también ha aprovechado esa autopista que ha abierto internet para hacerse un hueco y ser un referente en la naturaleza, la gastronomía y las costumbres de Canarias.