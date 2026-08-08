Las canciones preferidas de Pedro Sánchez

Todavía conmocionada por los informativos de finales de julio y principios de agosto, conecté la radio. La actualidad del país venía marcada por la tragedia. Por un lado, los incendios forestales, que sembraron la angustia y obligaron a muchos a abandonar sus casas para salvar la vida frente a las llamas. Por otro, la trágica travesía de los vecinos marroquíes hacia el territorio de nuestros hermanos de fragmentación territorial; sesenta mil personas que, tras horas de nado incansable en el mar Mediterráneo –donde dejaron atrás 75 cadáveres–, alcanzaron las costas de Ceuta buscando un futuro mejor, una aventura o el cumplimiento de un sueño. Mi propósito al encender el aparato era conocer la evolución de ambos escenarios, con la esperanza de hallar un alivio al dolor y una respuesta eficaz por parte del Gobierno español, institución responsable de encontrar una solución rápida.

Sin embargo, mi sorpresa fue absoluta cuando reconocí la voz del presidente del Gobierno español que, con tono cómplice y relajado, coincidiendo con su llegada a la residencia oficial de La Mareta en Costa Teguise, aconsejaba cuáles eran sus tres canciones imprescindibles para sus vacaciones de verano en Lanzarote: El Baifo de Quevedo, Spring Summer 26 de Charli XCX y Tantas cosas de Melani.

Reconozco que esa información no saciaba mi interés por conocer la extensión del fuego en el centro peninsular (Ávila y Comunidad de Madrid), Castilla-La Mancha y la Comunidad Valenciana. Tampoco me tranquilizaba ese dato para saber cómo continuaba la situación en Ceuta, donde los que llegaban hablaban de miedo, engaño, hambre y sed, mientras los ceutíes vivían bajo el desamparo, el desconcierto, la inseguridad y la impotencia ante tanto dolor.

Logré averiguar cuáles serán las canciones favoritas de Pedro Sánchez. Sorprendida, pensé de inmediato en la inteligencia artificial. Recordé un informe que cayó en mis manos, en el que se aseguraba que la IA puede clonar voces en cuestión de segundos. De hecho, los modelos más avanzados solo necesitan una muestra de audio limpia de entre 3 y 10 segundos para crear una réplica digital que imite a la perfección el tono, el acento y la entonación de cualquier persona.

Convencida de que era eso lo que había escuchado minutos antes, me dispuse a indagar para tener la certeza y, cuál no fue mi desencanto al constatar que no se trataba de un producto de algoritmos avanzados, sino que aquellas recomendaciones pertenecían al presidente del Gobierno.

Calificar esta actitud me sobrepasaba. Pensé en catalogarla como desconexión social y falta de empatía, pero, en el intento de no hacer un juicio rápido, quise interpretarlo como un error de sus asesores o como una consecuencia del estrés ante los múltiples asuntos polémicos que giran en torno a su persona. Aún continúo pensando en una actitud tan desconectada con la emoción y el sentimiento de una nación, y más propia de un joven de la generación Z que de un señor de 54 años.

Este contraste nos invita a reflexionar sobre las prioridades de la comunicación política actual, especialmente cuando encontramos líderes que, de forma voluntaria, deciden ignorar el dolor de una nación a cambio de proyectar una calculada e inoportuna imagen de normalidad veraniega.

Por mi parte, solo me ha quedado claro que, ante la inteligencia artificial, tan temida y controvertida, todavía surgen actitudes humanas que nos asustan y cuestionan más.