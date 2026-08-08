Nostalgia de la patria

Cristopher Nolan recrea el eterno mito que sucedió hace, no se sabe a ciencia cierta si 1500, 2000 o quizá 3000 años. Su película Odisea no es fiel a la ingente obra de Homero porque, movido por la ola multicultural actual, incorpora a una de las principales protagonistas del guion a una mujer de raza negra, aunque es posible que algunos de los personajes que se encontró el héroe griego en su divagar por el Ponto fueran, no solo blancos sino cobrizos, descendientes de los fenicios del norte de África. Diversas encuestas realizadas y publicadas por medios como la BBC, apoyadas por críticos e historiadores de prestigio, eligen a la Odisea como la obra más influyente de la historia. Italo Calvino escribió en su obra Por qué leer a los clásicos: «si leo la Odisea leo el texto de Homero, pero no puedo olvidar todo lo que las aventuras de Ulises han llegado a significar a través de los siglos». En mi modesta opinión, el mejor libro de viajes junto a los contemporáneos la magia de García Márquez, en sus repetidos viajes desde y hacia Macondo, Bruce Chatwin un filósofo, erudito viajero y el italiano Claudio Magris autor de El Danubio. La Odisea relata hechos con los que estaban acostumbrados los griegos a través de historias, leyendas, tragedias y comedias propias de sus vidas. Como ejemplo: «y mis naves navegaron hasta la isla de Circe que cantaba con las hijas de las fuentes y de los bosques y de los ríos. Y me acerqué al reino de los muertos; sus fantasmas chillaban como pájaros y reconocí a mi madre muerta y no pude abrazarla y así aprendí que los muertos no son nada más que sombras; y hablé con Aquiles y no pude hablar con Ayax; y vi a las mujeres famosas, las esposas y las madres de los héroes; las sirenas Escila y Caribdis, los rebaños del sol, Calipso». Refleja los sentimientos que acucian al hombre desde el principio de los siglos: el eros, amor, thanatos, destrucción y las sombras de almas inmortales que milenios más tarde describió Platón. La tradición atribuye la obra a Homero cuyo significado es «el que no ve», se cree que era ciego. Pero, también que fue una recopilación popular escrita por varios autores, para ser cantada en hexámetros. Dignifica el papel de la mujer, no solo por la paciente Penélope en Ítaca acosada por pretendientes sino de Calipso que convive con Ulises durante siete años; Circe por la que se siente atraída debido a sus encantos y elocuencia y Nausica que lo elegiría esposo ideal. La extraña sensibilidad femenina que recorre la obra, lo contario de la ferocidad y ardor guerrero descrito en la Ilíada hace pensar al escritor Samuel Butler clérigo en Londres y pastor de Ovejas en Nueva Zelanda, que quizá fuese escrita por una mujer. Están de moda los eclipses solares que junta a centenares, miles de personas para ver un espectáculo de dos minutos del que cada año se dice «el último que no se podrá ver en no menos de cien». Ya aparece en la Odisea, en el Canto XX del que investigadores de lo antiguo ponen fecha: un 16 de abril del 1178 a.C. en las constelaciones de Las Pléyades y El Boyero. Los cielos, la incesante búsqueda de lo que esconden mundos más allá de las estrellas. Por extensión, odisea fue la que padecieron los isleños, migrantes a Cuba y Venezuela en barcos de estrecha eslora que, según testigos, revivieron las calamidades de viajeros de otras épocas en busca, unos de un Dorado utópico, otros de mejorar su vida y la de los suyos como hacen ahora miles, millones de hombres, mujeres y niños de los que muchos no llegan a la orilla. Los engullen mares profundos, sin salvavidas a las que agarrarse. En el acervo popular la palabra odisea remite a acontecimientos difíciles de superar. Caminos físicos o mapas mentales trillados de obstáculos para lograr un objetivo. Para eventos conflictivos, de resonancias épicas, que sucedieron o se barruntan que van a suceder, se dice, mejor se exclama, con ojos abiertos de miedo o asombro «ardió o arde Troya». La destrucción que contempló Ulises, uno más de los no se sabe cuántos guerreros introducidos, por estratagema única en la historia, dentro de un caballo que luego arrasaron la ciudad comandada por Patroclo y su Hijo Héctor, el valiente. La concatenación de versos también alude a nostalgia de un amor arrebatado por la fuerza. Orgullo y deseos de venganza de los aqueos por el rapto de Helena esposa de Melenao rey de Esparta. Aunque, historiadores modernos, más pragmáticos y menos líricos, hablan de razones económicas, comerciales de poseer una ciudad clave, la antigua Ilión, en la punta de una tierra y estrecho, la actual ciudad turca, según las ruinas amuralladas encontradas, de nombre Hisarlik.

Una de las lecturas de esta magna obra bucea en lo profundo de las emociones que embarga a hombres de todas las razas y culturas. Es la nostalgia, del griego nostos, regreso y algios, dolor. Lo que atenazó al alma de Ulises: la soledad, el desgarro anímico, el desamparo de no estar junto a los suyos. Su esposa Penelope, su hijo Telémaco. La ansiedad por el regreso. La añoranza que araña a las almas de los que permanecen lejos de los seres queridos. El Diccionario de la Real Academia de 1884 define la nostalgia como «la inclinación violenta que obliga a los que se han expatriado a volver a su país». Ni siquiera la promesa de inmortalidad de Calipso: «te quedarás aquí conmigo, guardando esta casa y serías inmortal». Ni lo arrumacos y brazos amantes de la ninfa cautivaron a Ulises para quedarse en un país de vino, mieles y vista de «hermosas auroras de rosáceos dedos». Arañazos, como garfios, le aprisionaban el cerebro convulso ante la maldición de Poseidón por haber clavado una estaca a su hijo Polifemo, tantos días de imprevistos y noches sin pegar un ojo por el pavor a muchos avernos pero, sobre todo, el ansia de regresar a su Ítaca. Se ha convertido en sinónimo de patria. Cualquiera donde uno se encuentre bien que así escribieron Marco Aurelio, el emperador filósofo y Cicerón. La que apunta a la memoria porque, para el poeta romántico Rilke, la única y verdadera patria es la infancia.