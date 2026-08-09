Los niños perdidos

Una persona pasa por delante de un garaje con el cartel de Yéremi Vargas. / BORJA SUAREZ

Hay historias que nunca terminan. No porque no sepamos cómo acaban. Más bien debido a que no hemos podido ponerle final. En Canarias hay dos nombres que están en la memoria de todos. Hablo de Yéremi Vargas y Sara Morales. Han pasado dos décadas desde que desaparecieron y siguen presentes. En conversaciones, aniversarios o carteles que poblaron guaguas, taxis, calles, escaparates y oficinas. Algunos ya plastificados para evitar que el correr del tiempo los amarilleara. Siguen presentes, por supuesto, en el alma de unas familias que jamás han dejado de buscar.

Cuentan que el tiempo lo cura todo. Cicatriza las heridas. Mucho me temo que hay dolores que no saben de calendarios. La pérdida o, lo que es aún peor, la desaparición de un hijo es uno de ellos.

No hay despedida. Ni lugar al que llevar flores. Tampoco tumba en la que llorar. Solo hay preguntas. Mortificonas. ¿Qué ocurrió? ¿Dónde están? ¿Quién fue capaz?"

No hay despedida. Ni lugar al que llevar flores. Tampoco tumba en la que llorar. Sin certezas a las que aferrarse solo hay preguntas. Mortificonas. ¿Qué ocurrió? ¿Dónde están? ¿Quién fue capaz?

Resulta muy difícil ponerse en la piel de Ithaisa o Nieves, madres del niño y la niña que desaparecieron en Gran Canaria. Rostros de una búsqueda que sabemos de buena tinta que ha sido incesante.

Veinte años de la desaparición de Sara Morales en Las Palmas de Gran Canaria. / LP / DLP

Despertar cada mañana durante veinte años con la misma incertidumbre con la que te fuiste a la cama. El resto del mundo continúa. Los hijos de los vecinos crecen, cumplen años, encuentran trabajo, forman familias, en algunos casos van al paro. Yéremi y Sara permanecen atrapados en marzo de 2007 y julio de 2006, respectivamente. El tiempo dejó entonces de correr para ellos.

Cuando pasan los meses y con ellos los años se suele olvidar con relativa frecuencia la inmensa y laboriosa tarea de quienes llevan a cabo las pesquisas. Sin resoluciones judiciales se puede llegar a pensar que no se hizo lo suficiente. Basta con repasar ambos sumarios para hacerse una idea de la dimensión del esfuerzo. Cientos de declaraciones, registros, reconstrucciones, viajes, colaboraciones entre distintos cuerpos policiales y países. Y una perseverancia que ha sobrevivido incluso a las faltas de respeto de algún juez recién llegado a la causa.

Dos sospechosos

Las investigaciones terminaron por señalar a dos personas concretas. Una para cada caso. Indicios acumulados en el transcurso de los años no surgieron de manera espontánea. Son el fruto de una enorme labor de recopilación de testimonios y análisis pormenorizado de comportamientos, antecedentes y circunstancias que llevaron a la Guardia Civil, en las pesquisas sobre el paradero de Yéremi, y a la Policía Nacional, en las de Sara, a centrarse en dos sospechosos determinados.

Esta tierra, que intentó que las familias nunca se sintieran solas, comprobó con tristeza que hay investigaciones que fracasan no por falta de tesón. Para que haya una condena la justicia exige pruebas concluyentes. No puede ser de otra manera. Pero nadie aquí, o prácticamente nadie, cree que las pesquisas que llevaron a esas personas surgieran por arte de birlibirloque de la casualidad.

La frustración con la que la mayoría de nosotros cargamos viene de la sensación de que la verdad está muy cerca y de que somos incapaces de demostrarla de forma definitiva"

Ahí reside buena parte de la frustración con la que la mayoría de nosotros cargamos. La sensación de que la verdad está muy cerca y de que somos incapaces de demostrarla de forma definitiva.

Es una impotencia que comparten las familias, los investigadores y una sociedad que se ha visto forzada a convivir con dos ausencias que pesan demasiado.

Miles de personas

Fueron dos desapariciones que hicimos nuestras desde el primer día. Casi todos. Recuerdo compañeras periodistas entregadas en cuerpo y alma durante días, semanas, meses y años. Claro que otros no tenían pudor en marchar a casa porque se pasaba la hora mientras las partidas que batían barrancos, pozos y casas abandonadas aún no habían regresado.

Sí, miles de personas participaron en rastreos, empapelaron barrios y pueblos enteros, mantuvieron la esperanza. En Gran Canaria no solo desaparecieron dos menores. Con los niños perdidos se fue algo de nosotros.