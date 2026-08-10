Después de la muerte

Ahora andan los muy ricos del universo mundo obsesionados con la eternidad. Buscan como posesos la fórmula de la inmortalidad y por el camino no hacen más que enriquecerse ellos y empobrecer, cuando no matar directamente, al resto. Invierten en naves espaciales que dejan el firmamento lleno de escombros, en petróleo, en guerras absurdas, amén de injustas, que nunca acaban. Del otro lado del Estrecho de Florida, un tipo ataviado con una guayabera desvaída se sienta en una mecedora delante de su casa de la Habana vieja. De vez en cuando echa un trago de chispetrén, un ron que sabe a caballo de fuego y hierro, como dicen que llamaban los sioux al ferrocarril. El hombre lleva un puro negrísimo alongado al balcón de sus labios resecos. Sonríe con una boca deshabitada de dientes. Hace mecer el balancín al ritmo del suave alisio que le acaricia el rostro. Acaba de cumplir ciento seis años y no piensa en la mortalidad aunque tampoco tiene malditas ganas de morirse aún. En la primavera de 1920, cuando nació, su familia bailaba la danza de los millones, un periodo de euforia gracias a la bonanza de la caña de azúcar. A partir de ahí todo fue cuesta abajo y el hombre hizo suya la frase de Groucho «partiendo de la nada hemos llegado a alcanzar las más altas cotas de miseria». Sin embargo, es un tipo feliz. Achaca su longevidad a no haber deseado jamás nada que no estuviera al alcance de la vista, las utopías para quien pueda pagárselas: el sol en la cara, una buena mujer, la música del güiro, con suerte puerco con papas en la mesa los domingos. No ha oído hablar de Jeff Bezos y Elon Musk que juntos suenan a despedida adolescente de guasaps («besos, muac»), dos millonarios que andan buscando en el infinito lo que el viejo tiene en la puerta de casa. Alguien bromea con que al líder del mundo libre, después de zamparse Venezuela, le ha entrado hambre de Cuba. El viejo hace una mueca de fos, no me extraña, así está de naranja y amargado, que con nada se sacia. Le cuentan que Trump también anda queriendo vivir para siempre y que le importa una vaina disimular que cada día es más rico. El habanero se encoge de hombros, ¿Para qué quiere ser inmortal un tío que no bebe más que Coca-Cola? Ese es un tío tan pobre que solo tiene dinero. Ocurre que todos estos pobres obsesos por la eternidad suelen ser muy creyentes. Pues les recuerdo que, en la tradición católica, la eternidad es «la vida perdurable de la persona», pero, ojito, solo «después de la muerte».