¿Y si los llamamos personas?

CEUTA (ESPAÑA), 07/08/2026.- Grupos de personas migrantes este viernes, en la playa El trampolín de Ceuta al atardecer, donde muchos se quedan a pasar la noche y hoy han sido atendidos por médicos de la Cruz Roja. EFE/ Laura Rincón / Laura Rincón / EFE

En pocas horas, decenas de miles de personas cruzaron desde Marruecos hacia Ceuta. Muchas llegaron a nado; otras, aferradas a flotadores improvisados. La mayoría regresó al lugar del que había salido. Decenas murieron en el intento. Los números cambiarán. La imagen no.

En Canarias llegan en cayucos; en el Mediterráneo, en pateras; desde Cuba, en balsas; desde República Dominicana, en yolas: distintos nombres para una misma apuesta, confiarle la vida al mar.

Desde cada orilla se discute sobre fronteras, soberanía y seguridad. Que Europa debe cerrar el paso, que Marruecos no actuó a tiempo, que Ceuta es España aunque esté en África. Hay quienes reclaman solidaridad y quienes exigen autoridad, pero poco se habla de quienes estaban en el agua.

En las noticias aparecen como una masa: hombres que cargan niños sobre los hombros, mujeres que avanzan con lo poco que pudieron llevar consigo. Después llegan las palabras que las clasifican: migrantes, indocumentados, «ilegales», invasores.

¿Y si, antes de colocarles una etiqueta, las llamamos personas?

Ceuta no es un caso aislado. Familias atraviesan el Darién; multitudes cruzan el Río Grande; venezolanos y haitianos recorren el continente. Personas procedentes de distintos países africanos cruzan desiertos antes de intentar alcanzar Europa.

En Gaza, según Naciones Unidas, la mayor parte de la población ha sido desplazada internamente desde 2023, y muchas personas han tenido que desplazarse repetidamente. Los palestinos representan otra dimensión de la tragedia: la de quienes se desplazan, pero encuentran cerradas las salidas. No toda multitud en movimiento consigue cruzar una frontera; a veces el drama consiste, precisamente, en no poder hacerlo.

Cambian la región, la ruta y la frontera; persisten los mismos dilemas: quién puede entrar, cuánto puede soportar el país receptor y qué estamos dispuestos a hacer con quienes llegan. Unos huyen de guerras o amenazas; otros escapan de la pobreza o el derrumbe de las instituciones; algunos buscan empleo o reunirse con su familia. Las categorías jurídicas importan porque determinan derechos, pero ninguna explica lo que sucede dentro de una persona cuando decide dejar atrás su casa.

Pero mientras debatimos las causas, alguien está en el agua.

El modo en que nombramos a esas personas no es inocente. A unas las llamamos refugiadas; a otras las reducimos a una palabra: «ilegales».

Unas reciben alimentos y alojamiento; otras, alambradas y soldados. La nacionalidad, el color de piel y la conveniencia política influyen demasiado en la palabra escogida. Cuando decimos «avalancha» o «invasión», dejamos de imaginar rostros. El lenguaje prepara el terreno para la indiferencia.

Reconocer esa humanidad no exige negar el impacto de una llegada masiva. Miles de personas necesitan alojamiento y atención médica, cuyo costo recae sobre comunidades que ya padecían escasez de vivienda. Ceuta no puede acoger a decenas de miles sin apoyo exterior, ni corresponde a las ciudades fronterizas asumir solas un fenómeno internacional.

La migración no termina al cruzar una frontera; ahí empieza la convivencia.

El sur de Florida lo vivió en 1980, cuando más de 100.000 cubanos llegaron desde el puerto de Mariel: soportaron años de estigma, pero terminaron formando parte de la identidad económica y cultural de la región.

Venezuela recibió durante décadas a cientos de miles de colombianos. Hoy los papeles se han invertido y Colombia alberga a millones de venezolanos que ya trabajan y emprenden.

Los costos de la migración llegan de inmediato y se ven; sus aportaciones tardan años en notarse, y para entonces ya casi nadie las atribuye a quienes las generaron. España y Canarias conocen la otra dirección del viaje. A mediados del siglo XX, hubo canarios que cruzaron clandestinamente el Atlántico rumbo a Venezuela en embarcaciones conocidas como barcos fantasmas. Llegaron con muy poco y con el tiempo fundaron negocios y escuelas.

La pobreza con la que alguien llega no determina el valor de su contribución futura. Entre una cosa y la otra existe una palabra decisiva: oportunidad.

Ningún país puede acoger a un número ilimitado de personas sin planificación ni reglas. Los Estados deben controlar sus fronteras y combatir el tráfico humano. La solidaridad no sustituye a una política migratoria. Pero diseñarla sin memoria de lo que significa cruzar una frontera termina pareciéndose a la indiferencia que el lenguaje ya empezó a sembrar.

Entre abrir todas las fronteras y deshumanizar a quienes las cruzan hay un amplio espacio para la responsabilidad: cooperación internacional, vías legales, protección para quienes huyen y algo más elemental: no hablar de seres humanos como si fueran una plaga.

Mientras los gobiernos se acusan y las autoridades cuentan entradas y devoluciones, alguien sigue intentando alcanzar la orilla de Ceuta. No conocemos su nombre ni lo que dejó atrás. Solo vemos su cuerpo salir del agua y comenzar a correr.

¿Y si, en lugar de migrantes, comenzamos por llamarlos personas?