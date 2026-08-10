Vestidos para «después»

Los armarios no solo guardan ropa. También guardan identidades. En sus perchas espera la mujer que algún día estrenaría aquel vestido. En la vitrina, quien brindaría con esas copas. En la estantería, el lector que por fin encontraría tiempo para ese libro. Y en un pequeño frasco de cristal, quien reservó un perfume para una noche que nunca llegó. Resulta extraño pensarlo, pero nuestras casas están llenas de promesas. Vestidos, libros, copas o perfumes que un día reservamos para cuando llegara el momento adecuado. No acumulamos objetos. Acumulamos versiones futuras de nosotros mismos. Quizá por eso nos cuesta tanto desprendernos de ciertas cosas. No porque tengan valor, sino porque renunciar a ellas significa aceptar que también estamos dejando marchar a quien iba a estrenarlas. Tirar ese vestido es despedirse de la mujer que algún día se sentiría lo bastante segura para ponérselo. Regalar esas copas es renunciar a una cena que solo existió en la imaginación. Abrir el perfume un martes cualquiera es admitir que la ocasión especial nunca vendrá desde fuera.

No vivimos rodeados de cosas, sino de futuros. Cada cajón contiene una pequeña negociación con el tiempo. Todavía no. Cuando tenga más calma. Cuando adelgace. Cuando encuentre un trabajo mejor. Cuando los niños crezcan. Cuando pase este mes. Siempre hay una versión de nosotros que parece más digna de estrenar la vida que la que somos hoy.

Vivimos convencidos de que el futuro traerá una identidad mejor. Imaginamos que un día seremos más libres, más valientes o más felices. Como si antes de vivir hubiera que convertirse en alguien distinto. El presente queda suspendido, no porque falten días, sino porque creemos que todavía nos falta la persona adecuada para habitarlos. Esa fantasía resulta tranquilizadora porque desplaza siempre el problema al futuro. El yo de hoy parece provisional: demasiado cansado, demasiado inseguro o demasiado ocupado para estrenar lo que ama. No esperamos una fecha; esperamos convertirnos en la persona que creemos merecer. Por eso el futuro acaba convirtiéndose en un depósito de versiones ideales: quien aprenderá ese idioma, quien volverá a pintar, quien encontrará tiempo para leer o para pasear sin mirar el reloj. Pero el tiempo nunca espera a la persona que imaginamos llegar a ser. Y nadie puede vivir el hoy por la persona que imagina ser mañana.

No aplazamos experiencias. Aplazamos identidades. Quizá en una isla esa ilusión resulte todavía más seductora. Nos repetimos que ya habrá otra tarde para caminar por Vegueta, otro atardecer en El Confital, otra subida a Teror o una excursión por Tamadaba. Creemos que el paisaje seguirá esperándonos. Y probablemente lo haga. Lo que no sabemos es quién llegará a contemplarlo cuando por fin dejemos de aplazarlo. Las grandes pérdidas no siempre llegan con una tragedia. A veces se evaporan lentamente, sustituidas por una vida que siempre parece estar preparándose para empezar. Hay renuncias que no dejan cicatrices visibles porque se producen de forma tan gradual que terminan pareciéndonos normales. Tal vez nadie nos enseñó que también pueden morir las personas que nunca llegamos a ser. En la novela Lo que queda del día, Kazuo Ishiguro retrató una forma de desaparición que no necesita una muerte: la de quienes pasan la vida esperando convertirse en la persona adecuada para empezar a vivirla. Fuera de sus páginas, esa forma de desaparecer es mucho más frecuente de lo que imaginamos. No tienen nombre ni fecha de nacimiento. Tampoco funeral. La mujer que iba a estrenar el vestido. El lector que encontraría por fin una tarde entera para perderse en un libro. Quien soñaba con reunir alrededor de aquella mesa a quienes más quería. No desaparecen de un día para otro. Se van borrando en pequeñas renuncias que apenas parecen importantes, hasta que un día comprendemos que llevamos años viviendo sin ellas. Entonces abres el armario buscando la vida que habías reservado para más adelante. Ya no ves ropa, copas, libros ni perfumes. Ves todas las vidas que fueron aplazándose con la delicadeza de quien siempre confiaba en que habría tiempo. Los fantasmas no siempre viven en casas abandonadas. A veces llevan años viviendo en la tuya. El vestido aún conserva la etiqueta. El perfume sigue intacto. Las copas continúan esperando. Las cosas permanecen exactamente donde las dejaste. Nunca esperaron una ocasión especial. La ocasión especial siempre fuiste tú.