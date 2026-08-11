Nos dejaron el muerto

Víctor Ramírez Rodríguez es un novelista amigo de prosa original, sorprendente y atrayente. El título de su novela me permite atreverme a entrar en una analogía con los sucesos de Ceuta, donde cientos de menores pululan por sus calles, abandonados en un presente que no tiene futuro.

Ya en los años 50 y 60, el criminal abandono de los recién nacidos marcó un notable ejercicio social de indolencia en Gran Canaria. Por la Plaza de Santa Ana (Santana) estaba la cuna, donde los recién nacidos tomaban el apellido de Expósito y asumían la ausencia de la leche materna, suplida por el amoroso cuidado de las no siempre valoradas monjas. No faltó la caridad de próceres canarios. En tierras de Susana y Ana del Castillo Manrique de Lara se construyó La Casa del Niño. Frente a ella, el obispo Pildaín repudió las instalaciones deportivas, por sus estatuas desnudas.

Los embarazos se sucedían entre ignorancia y deseos. Las mujeres cargaban con todas las culpas. Ellos se iban a Venezuela y Cuba sin ni siquiera despedirse. Susanita se casó y quedó preñada. El bisoño esposo, a la semana, se fue a Venezuela. No se supo más de él. En Roma, Rómulo y Remo pertenecían al cupo de los abandonados. Zeus, se regocijaba con Leda y Europa. La descendencia tenía la etiqueta de divina.

Estábamos en lo que Borges llamó la historia de la ignominia. ¿Estábamos? No ¡estamos! Lo de Ceuta no tiene nombre. La gran mentira forjada entre el Rey de Marruecos y Pedro Sánchez, si no fuera tan dramática, parecería un cuento de Edgar Allan Poe, con el fondo de la cueva de Platón. Vamos: una jauría de 72.000 personas de la que no se enteran los servicios de control de fronteras y extranjería, unos menores que se integran a la jauría sin parientes, unos intrusos que llegan por el mar Mediterráneo, sin camisa y al día siguiente inundan las calles de Ceuta, vestidos más o menos correctamente. La oruga que abandona la ciudad sin más explicaciones, el miedo y la sensación de abandono por parte de los habitantes de la ciudad española. Pero nada sucede sin razón suficiente (Leibniz). Los menores que quedaron abandonados en la retaguardia sin futuro, abandonados, marroquíes en tierra de España, justifican el título de este artículo. Nos dejaron el muerto. ¿Y ahora qué?