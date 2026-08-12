El otro día, mi tutor de tesis me recomendó la película Detachment, que significa «desapego», pero encontrarán el filme en español bajo el título El profesor. La recomendación surgió tras una larga conversación entre él, mi directora de tesis y yo acerca de la importancia del amor en la educación. Sí, del «amor». Un amor limpio, puro y lleno de confianza, a través del cual reflejar en el alumnado todo su potencial cuando este no es capaz de verlo por sí mismo. Debatimos largo y tendido sobre los docentes que nos marcaron en nuestra infancia y adolescencia. De aquellos que, de un modo u otro, nos salvaron. Volviendo a la película, ¿qué se van a encontrar? No es un largometraje que hable solo de la docencia o del estudiantado, sino de lo que ocurre cuando el dolor se cronifica hasta convertir la distancia emocional en la única manera de sobrevivir. Henry Barthes no llega al instituto únicamente para enseñar literatura (al final se demuestra una vez más el poder sanador de los libros), llega intentando no sentir demasiado. Es un profesor sustituto que evita establecer vínculos porque ha aprendido que todo aquello que amamos tiende a desaparecer. Su aparente frialdad no nace de la indiferencia, sino del miedo. Y ese es uno de los mayores aciertos de la película, recordarnos que, muchas veces, quienes parecen más distantes son quienes más han sufrido. El trauma no siempre se expresa mediante lágrimas o ataques de ansiedad. Con frecuencia adopta formas mucho más silenciosas: la evitación emocional, la incapacidad para confiar, la necesidad de no depender de nadie. Las experiencias tempranas de pérdida, negligencia o abandono modifican la manera en la que interpretamos el mundo. John Bowlby explicó que el apego configura nuestra forma de relacionarnos con los demás durante toda la vida. Cuando esos vínculos iniciales resultan inseguros, muchas personas desarrollan estrategias defensivas que les permiten seguir funcionando, aunque sea al precio de renunciar a la intimidad emocional. La película también retrata con crudeza el desgaste emocional de quienes trabajan cuidando a otros. El profesorado aparece atrapado entre burocracia, violencia, familias ausentes, desmotivación y una profunda sensación de impotencia. Sin embargo, la historia no convierte a los docentes en héroes capaces de salvar a todos sus alumnos. Esa fantasía resulta infantil y poco creíble. Ningún profesor puede reparar por sí solo las heridas que la sociedad, la familia o las instituciones han ido dejando durante años. Educar no consiste en rescatar, consiste en ofrecer oportunidades de encuentro. A veces eso basta para cambiar una vida. Otras veces, dolorosamente, no. Cada estudiante que aparece en la película representa una forma distinta de sufrimiento. Meredith vive esclavizada por una autoestima construida sobre la mirada de los demás y Erica ha aprendido demasiado pronto que el cuerpo puede convertirse en mercancía cuando nadie protege la infancia. Otros alumnos recurren a la agresividad porque es la única emoción que les permite no sentirse vulnerables. Detrás de cada conducta disruptiva, la película nos invita a buscar una historia. No para justificarla, sino para comprenderla. Esa mirada conecta con uno de los principios fundamentales de la psicología humanista de Carl Rogers: las personas necesitan ser vistas antes de poder cambiar. La trama también plantea una crítica demoledora a una cultura que ha normalizado el aislamiento. Todos sus personajes están rodeados de gente, en cambio, se sienten solos. Es una soledad colectiva que recuerda a las reflexiones de Zygmunt Bauman sobre la fragilidad de los vínculos en la modernidad líquida: vivimos hiperconectados y, al mismo tiempo, emocionalmente desvinculados. Y ahora, volviendo sobre mis palabras, me doy cuenta de que quizá les estoy quitando las ganas de verla, pero la proyección no es pesimista, lo prometo. Está llena de enseñanzas. Tal vez, la más importante sea que la distancia evita algunas heridas, pero impide casi todas las formas de reparación. Porque nadie reconstruye su historia completamente solo.