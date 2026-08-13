Opinión | Punto de vista
Jose Francisco Henríquez Sánchez
De psicoanálisis
Hay un pensador, Slavoj Zizek, que se me antoja un gran descubrimiento porque anuncia claves para entender algo raro que nos pasa y que no es otra cosa que transitar la vida moderna, siendo cómplices de una situación que, aunque nos perjudica, contribuimos a perpetuar.
Para ello este hombre ha tenido que darse una mano de pintura de Lacan y otra de Marx. La huella lacaniana le hace pensar que la ideología que tenemos todos penetra el actual homo sapiens como una práctica inconsciente y que, de ninguna manera a forma de redención o excusa, se trata de ignorancia. Lacan ya decía que el deseo humano nunca se satisface del todo y esto, instalado en el ADN del hombre actual tiene consecuencias importantes. Nosotros, los que habitamos hoy el planeta, no deseamos tanto a un objeto como a la propia experiencia de desear.
Pasamos de Lacan a Marx. Aquí la ideología es una forma de consciencia desviada, reproducimos el sistema, aunque nos perjudique. En el Marx histórico, lo hacemos por desconocimiento. En el marxismo de Zizek lo hacemos a sabiendas.
En el cocktail de Marx y Lacan, Zizek advierte que esto es posible porque el individuo no es algo cerrado y soberano, sino que tiene muchas fisuras y cerrar esas grietas es lo que nos define como individuos soberanos. El sistema actual, si quieren le llaman capitalismo, es el que nos mete de lleno en esta paradoja y nos ofrece el deseo. Hoy la ideología ya no necesita ocultar la verdad, funciona organizando nuestro deseo y se resiste cuando descubrimos que nos están engañando. Por eso ha dejado de importar la verdad. Ese goce que nos produce la absurda situación no es un placer, es una pulsión.
Y si aplicamos la teoría de Zizek a escenas de la vida cotidiana vemos a menores metidos en las redes que claramente les perjudican, y a sus mayores soportando la situación a regañadientes. Leemos la historia y encontramos la república de Weimar que trajo a los nazis y a lo peor del siglo XX. Como fue posible solo se explica porque prevaleció ese goce inconsciente y se tomaron decisiones en beneficio de unos pocos y contra la mayoría.
Que alguien me diga por qué los madrileños votan Ayuso y es porque la ideología nos ubica como sujeto en el lugar del cínico desencantado que a sabiendas vota lo malo porque es un goce sin llegar a ser placer. Puedo equivocarme con Zizek pero yo no la votaría ni borracho. Y muchos como yo le votan.
Zizek es contundente con otra consecuencia. La corrupción insulta la democracia, pero eliminarla liquida a la democracia y abre las puertas del totalitarismo. Defender la democracia es combatir la corrupción salvando el carácter paradójico que la democracia esconde dentro. Se me olvidaba, Zizek es esloveno y también psicoanalista.
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