Canarias y la voluntad que faltó en Ceuta

Lo ocurrido en Ceuta sienta un precedente de primer orden. El empleo deliberado de decenas de miles de personas como instrumento de presión abre una brecha en la soberanía española. Pero lo determinante es la respuesta. Una gestión frágil ante una agresión de esta naturaleza cuestiona la arquitectura de la acción exterior española y la determinación política de defender los intereses nacionales. Donde la decisión marroquí de accionar la palanca revela la confianza de poder presionar a un vecino, medir su reacción y salir indemne.

No obstante, la relación de capacidades favorece a España. Pero la superioridad estratégica se mide en la solvencia al emplear los recursos del Estado para alcanzar objetivos. En este caso, para con la soberanía española y nuestros intereses nacionales. Elementos que destacan por su ausencia en la gestión de la crisis vivida en Ceuta y que responden esencialmente al factor más determinante, a la clara falta de voluntad política. Como consecuencia, obliga a fijarse en otro de los escenarios señalados en el debate público actual, Canarias.

Dentro de la lógica marroquí, Canarias ocupa un lugar estratégico. Dada su posición tricontinental, el archipiélago canario tiene un rol especial en la ambición atlántica de Marruecos, ya que la monarquía alauí lleva décadas reafirmando su objetivo de consolidar, desarrollar y expandir sus operaciones hacia este océano. En este sentido, la lógica estratégica observable es la de hechos consumados, una estrategia orientada a alterar unilateralmente el statu quo mediante una acción difícilmente reversible. De forma que para el adversario supere el coste de aceptarla.

El ejemplo más claro es el respaldo internacional —entre ellos el de Moncloa— del plan de autonomía marroquí sobre el Sáhara Occidental, cuyo punto álgido se alcanza en la resolución 2.797 de 2025 del Consejo de Seguridad de Naciones Unidas. Y el caso de Dajla es paradigmático. Un puerto de aguas profundas levantado en territorio no autónomo, financiado como infraestructura nacional marroquí, destinado a convertirse en la puerta atlántica del Sahel y en competidor directo de los puertos canarios.

Si se observa mar adentro, el patrón se repite. Las leyes 37.17 y 38.17 de 2020 extendieron unilateralmente los espacios marítimos marroquíes hasta solapar con las aguas canarias. Un solapamiento que alcanza al monte submarino Tropic, un yacimiento situado al suroeste del Archipiélago y estratégicamente relevante debido a sus recursos. Legislar sobre unas aguas cuya delimitación está pendiente equivale a fijar la posición de partida antes de que exista negociación. Y repite la misma operación en otros ámbitos como el objetivo de controlar un 20% del espacio aéreo gestionado desde Canarias o la posición dominante en la cooperación migratoria, permitiendo crear situaciones cuya reversión resulte más costosa que su aceptación.

Una tendencia que, en combinación con el desarrollo de estrategias de la zona gris y una arquitectura de alianzas internacionales sólida, afianzan la posición geopolítica de Rabat. Una confianza que les lleva incluso, según trascendió antes de la RAN de 2025, a utilizar como palanca negociadora el hecho de reconocer la soberanía española sobre Canarias a cambio de que España lo haga oficialmente sobre el Sáhara. Las señales son claras. La cuestión fundamental es qué voluntad política mostrará Moncloa de cara a estas ambiciones geopolíticas. Rabat ya ha incorporado a su cálculo lo sucedido en Ceuta.

En definitiva, una capacidad que no se activa no disuade, y lo que no disuade no existe. Marruecos no ha medido el poder español, sino su voluntad, y ha obtenido la respuesta que buscaba. Trasladada a Canarias, esa lección tiene consecuencias de otro orden. El problema, por tanto, está en quien administra irresponsablemente la soberanía como un coste incómodo y confunde la contención con la prudencia, así como la política exterior con las dinámicas de política doméstica. Con todo, la omisión no puede ser protagonista si la próxima presión se produce sobre Canarias.