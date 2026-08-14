Por qué las jirafas no pueden bailar

Gracias a Dios, estoy rodeado de niños, lo más cerca que puede estar uno del cielo en la tierra, incluso si no se es creyente. Y, por lo tanto, las explicaciones, al igual que los mandatos, han de ser claros, precisos y sencillos de entender. El lenguaje es una herramienta maravillosa cuando se sabe utilizar para un buen fin. Y qué mejor destino que razonar un país e intentar trasladárselo a un chico ansioso por encontrar la luz.

Uno de ellos, Adriancito, que apenas levanta tres palmos del suelo y que está en la edad del preguntón, me desafió con la cuestión más simple que puede haber en referencia a las relaciones entre vecinos. En concreto, preguntaba por la vecindad de Marruecos y España, ahora que se habla tanto de uno y de otra tras la invasión de Ceuta. Al principio, dudé sobre cómo abordar la respuesta sin caer en conceptos abstrusos, de difícil comprensión para una mente infantil, aunque, la verdad sea dicha, ni los mayores somos capaces de entender las relaciones internacionales tal cual está el mundo en estos momentos.

Al final, tuve una idea que enseguida consiguió los frutos deseados, porque el chico —y hasta el adulto— fueron testigos de la iluminación de un problema complejo y enrevesado hasta decir basta. Pensé en los animales, en los refranes y consejas que los emplean como metáforas de las situaciones humanas más dispares y, por arte de magia, aparecieron las jirafas. Las jirafas son mamíferos enormes, tanto como sus extremidades que, en relación con el cuerpo, suponen tres cuartas partes del animal. El largo cuello que las hace sobrevivir en la sabana africana, al poder aproximarse a los brotes de las copas de los árboles, principal sustento del herbívoro, impide que las jirafas «bailen», ya que la elongación de las patas disuade de un movimiento coordinado entre las parejas.

España y Marruecos son dos jirafas adultas que intentan lastimosamente bailar y no pueden por más que se empeñen. A lo sumo, entrelazan sus cuellos como si fueran las enredaderas de un jardín. La una depende de la otra y, a veces, la parasita, dejando sus crías al cuidado de la más rica y hermosa. Los ojos del niño, al escuchar embelesado la «historia de las jirafas», se abrían como una puerta de par en par hasta dejar que la luz inundara por completo la estancia. Adriancito me resumió la cuestión de la única manera que un niño sabe hacerlo, tras solicitárselo cortésmente para comprobar si había entendido el argumento: España y Marruecos son las dos jirafas de un cuento que, al intentar bailar al son de la música de la selva, se pegan tanto como un chicle a la suela de un zapato. Di por buena la respuesta y, al despedirnos, comprendimos que el problema no está en la música, ni en el espacio compartido, ni siquiera en la voluntad de ambas, sino en la propia naturaleza de las jirafas.

Tenemos, pues, dos jirafas que luchan por alcanzar un mismo fin, la supervivencia, pero son tan dependientes la una de la otra que resulta muy difícil conseguirla sin que, por lo menos, una vez en la vida lleguen a bailar juntas bajo idéntica partitura. Pero, Adriancito quería más y llegó la gran pregunta: «¿qué es ser un patriota?». Un poco aturdido por el calado de la cuestión, le dije que esa sería una historia para otro día. Prometido queda.