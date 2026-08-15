Un candil llamado Canarias

Canarias desde la transición política ha ido mermando su potencialidad y viabilidad económica y social, incrementando sin embargo su población estable, teniendo una tasa de paro superior a la media española lo que implica la necesidad de mayores recursos de toda índole.

Pasar de ser el segundo puerto, el de la Luz y Las Palmas, en importancia en el tráfico de pesca a nivel mundial a no estar en el mapa, debido a los acuerdos de pesca y cesiones de derechos sobre el banco canario–sahariano y la desaparición del sector manufacturero al verse acorraladas las islas por falta de definición de nuestro mar territorial, anclado en decisiones habidas en tratados internacionales que temían más por la evolución política del Archipiélago que por verdaderas razones geoestratégicas globales. Y de ello, los conflictos actuales sobre las aguas jurisdiccionales en Canarias.

Con una agricultura en recesión, una industria productiva que no termina de despegar por razones de economía de escala, una deficiente o inadecuada capacitación de soporte técnico a la misma al carecerse de una industria auxiliar eficiente, y una falta de innovación real, con valor añadido diferenciador en los sectores tecnológicos.

A ello se suma que las disputas sobre tierras raras se encuentran supeditadas a intereses alejados del contexto insular.

El panorama se nos constriñe al turismo, causando los efectos negativos derivados de este fenómeno, al sector portuario, cada vez más acosado por iniciativas de terceros países que ya piensan abrir puertos cercanos a nuestro territorio, lo que debilitará los existentes en Canarias, que hoy gozan de salud, por capacidad y servicios.

Todas estas realidades han hecho que las entidades que acumulan capital en Canarias vayan buscando nuevos nichos de mercado en otros horizontes. Nos referimos básicamente al hotelero y al sector naval, pues ven que el modelo de Canarias puede estresarse, y así ya lo hicieron algunos agricultores desplazando sus actividades.

Quiero pensar que todo ello está en el saber de los responsables públicos, y que tratan de propugnar nuevas acciones políticas para la implantación de nuevas alternativas.

Canarias debe abrirse a nuevos modelos de actividad, pues son muchos los aspectos que la pueden posicionar como plataforma en varios niveles, y aunque ya existen iniciativas, éstas parecen languidecer ante una falta de proyección necesaria desde la administración central que dé cobertura y fortaleza a la posición de Canarias en el contexto internacional, ofreciendo a la juventud canaria un marco de oportunidad.

Tenemos infraestructuras estables de orden institucional, académico, sanitario, empresarial y financiero, con una vocación tricontinental que debería abocarnos hacia un marco internacional en el que el protagonismo de nuestra ubicación no sea un argumento baladí ni único. La cooperación no sería únicamente una política exterior; sería también una política de desarrollo económico para Canarias.

Estamos en presencia de nuevos marcos geopolíticos que definirán el devenir de este siglo, donde las alianzas se denominan multilateralismo, y no vienen definidas por conceptos decimonónicos basados en guerras o alianzas de mercado, pues los países emergentes ya claman por defender sus culturas, capacidades, sus materias primas y sus fines medio ambientales en un alarde de supervivencia identitaria frente a las políticas neocoloniales de aquellos países de los que tratan de emanciparse.

Hoy el problema de la migración es controvertido, pues luchamos entre la necesidad de su capacidad laboral, y nuestra viabilidad para acogerlos. Son hombres y mujeres que huyen de la pobreza y de la falta de horizontes en sus países, sometidos a guerras impuestas, y a la falta de formación y medios de producción.

El Banco Africano de Desarrollo (BafD) destina más fondos a infraestructuras, como carreteras, puertos y aeropuertos que a las escuelas y hospitales (sólo un 25%, y un 14% de éste va destinado a la agricultura y al desarrollo social), lo que evidencia que esas inversiones van destinadas a facilitar la extracción de materias primas como objetivo básico, por lo que no hay que olvidar que el 40% de sus socios de este banco no pertenecen al continente. ¿Dónde quedan las poblaciones y su desarrollo? Esto es sólo un ejemplo.

En definitiva, creo que Europa no debe limitarse a gestionar las consecuencias de las desigualdades económicas; ha de querer participar, junto con los países africanos, en la creación de condiciones para reducirlas.

La iniciativa siempre es el primer paso, es como quien abre una nueva vía en la escalada, los hallazgos y las dificultades les son propias, y el entusiasmo surge por el bien perseguido, para unos más altivos, para otros más personales.

En el ámbito geopolítico, el multilateralismo está buscando nuevas fórmulas para con un desarrollo que satisfaga la comprensión de un mundo que aprenda a compartir, frente a las imposiciones de controles a ese desarrollo que someten los avances de todo orden con políticas que contradicen la libertad de mercados, y niegan la bienvenida a nuevas tecnologías que abaratan los costes de producción o inundan de oportunidades a sus usuarios, denostándolas por su procedencia, o generando conflictos para controlar mercados, como es el caso del conflicto iraní ( ya padecimos el denominado eje del mal, y el sicario –Bin Laden– terminó ocasionando el derribo de las torres gemelas; antes vino la mentira de las armas de destrucción masiva en Iraq, y ahora Irán o Venezuela) como claros exponentes de «conflictos por petróleo». Esta gendarmería toca a su fin. Europa se ha negado a participar de este último conflicto, ya sufre las consecuencias de otros bailes.

África y América del Sur son los grandes espacios estratégicos del siglo XXI, y Europa necesita de ambos. De ello, los tratados existentes desde las organizaciones multilaterales, amén de los bilaterales.

La Unión Europea ha situado además dentro de Global Gateway un paquete de inversión África–Europa que se eleva hasta 150.000 millones de euros, destinado a transformación verde y digital, crecimiento sostenible y empleo, salud, educación y formación, y el Acuerdo de Samoa constituye asimismo el marco general de asociación de la Unión Europea con los Estados de África, Caribe y Pacífico, y España figura entre los Estados miembros que lo han ratificado.

Por tanto, no existe un vacío institucional europeo respecto de África. Lo que puede existir en mi modesta opinión es otra carencia: la ausencia de suficientes espacios territoriales permanentes capaces de convertir esa relación política en cooperación concreta, continuada y visible.

Y ambos necesitan una Europa capaz de relacionarse con ellos desde la igualdad, la reciprocidad y el interés compartido.

Canarias dispone de una posición singular para contribuir a esa tarea. No porque pretenda convertirse en una nueva capital geopolítica, sino porque puede convertirse en algo quizá más útil: un lugar donde Europa, África y, posteriormente, América del Sur puedan encontrarse.

Una convención internacional Europa–África, con sede permanente en Canarias, podría constituir el primer paso. Echo en falta que Canarias tenga una sede institucional europea.

Un panel de gestión coparticipado podría garantizar la igualdad, acogiendo un conjunto de Secretarías Internacionales que podría transformar las declaraciones en proyectos.

La conectividad aérea, marítima y digital podría proporcionar la infraestructura material, junto a la cooperación universitaria, empresarial, sanitaria, tecnológica y cultural; todo ello, podría proporcionar el contenido con la colaboración y cobertura de la Casa de África.

La incorporación progresiva de América del Sur podría convertir el proyecto en una auténtica arquitectura atlántica.

La cuestión, por tanto, ya no debería formularse únicamente como: ¿Qué puede hacer Canarias por África? La pregunta verdaderamente estratégica sería: ¿Puede Canarias ayudar a Europa a construir una nueva relación con África y América del Sur, basada no en la dependencia, sino en la reciprocidad, el conocimiento, la cooperación y el interés compartido?

La respuesta merece ser estudiada. Y quizá, precisamente por la posición que ocupa Canarias, merece también ser intentada, abriendo además una ventana de oportunidad al desarrollo de las islas más allá del turismo.

En marzo de 2026, el Gobierno de Canarias presentó la primera Estrategia Canarias–África, elaborada con la participación de más de un centenar de entidades, con la finalidad de posicionar al Archipiélago como plataforma de alianzas institucionales, económicas, de conocimiento y cooperación con los países africanos. Me consta que los esfuerzos, sin el debido apoyo del gobierno central, caerán en la melancolía, pues la debilidad de Canarias tiene raíces muy profundas, que no hacen menester regurgitarlas en este mundo cambiante.

Es significativo que la propia documentación oficial utilice el concepto de Canarias como hub internacional de cooperación con África y contemple la celebración de encuentros, foros y jornadas institucionales, empresariales y universitarias.

También existe una Dirección General de Relaciones con África dentro de la Presidencia del Gobierno de Canarias, específicamente encargada de gestionar las relaciones institucionales con los países africanos y las actuaciones de cooperación y proyección exterior.

En el ámbito universitario, Canarias está desarrollando igualmente el programa denominado Bridge to África, concebido como un hub académico internacional coordinado por las universidades públicas canarias y el Gobierno autonómico, con la intención de reforzar la cooperación científica y universitaria con África Occidental.

España en Canarias no tendría que crear desde cero las capacidades necesarias para desempeñar una función internacional de esta naturaleza. Ya existe una parte significativa de ellas. Lo que falta es articularlas, y proponer a Europa que Canarias sea un lugar permanente donde esas relaciones puedan encontrarse, coordinarse y transformarse en proyectos de cooperación.

El problema no es la ausencia de voluntad política, sino la ausencia de espacios permanentes capaces de transformar la voluntad política en cooperación operativa.

Prendamos el candil.