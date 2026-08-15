Leo en la pared el cartel que avisa de las «normas de los peques» mientras hojeo el Rigodón de Céline. Son dos realidades contrapuestas, como el blanco y el negro. El escritor francés repite, incesantemente, a lo largo de la obra que «el mundo es un condicional», algo que ni siquiera le está permitido pensar al niño. Aunque el célebre autor del Viaje al fin de la noche (1932) era un adulto, por su comportamiento y reacciones, pasaría fácilmente por un adolescente en la etapa más rebelde. El problema es que le tocó vivir en una época convulsa de la historia europea, concretamente, la Segunda Guerra Mundial, en la que flirteó sin ningún reparo con los invasores de Francia. Es más, se le llegó a considerar un antipatriota, amén de un redomado racista. Sólo hay que echar un vistazo a las primeras páginas del citado Rigodón para comprobar que habla del «hombre blanco» como si fuera la víctima de una civilización opresora.

Pero, aparte de las cuitas personales de Céline, queda pendiente el concepto del patriotismo, tanto en él como en cualquier otro individuo, pasado o presente, a la luz de la reciente llegada masiva de marroquíes a Ceuta. Lo había prometido y cumplo la palabra dada. Habíamos dejado a nuestro protagonista, Adriancito, satisfecho con sus jirafas en el afán de explicarle las relaciones entre dos reinos, el español y el alauita. Ahora, el desafío es mucho mayor, y, por ende, el esfuerzo será de una dimensión acorde con la empresa. Por sorpresa, me lanzó la pregunta acerca de qué es ser un patriota y, justo en ese momento, no supe contestarle. Por supuesto, a él no le hablaré de Céline, ni falta que le hace, sino de un tercer reino, el de los animales.

El patriota es uno más dentro de la manada de los elefantes, que es el ejemplo clásico al que recurrir para explicar el término. Si la situación lo requiere, son capaces de sacrificarse por el resto sin pestañear. Y aquí está la clave para entender en la actualidad el valor y alcance del patriotismo. En la invasión de Ceuta, los patriotas se preocuparon por los suyos, que son los nuestros –conviene no olvidarlo–, intentando dar seguridad y transmitir sosiego a una comunidad que veía un inminente peligro cernirse sobre la tranquilidad de un pueblo. El patriota no es un sujeto desprovisto de inteligencia y menos aún ausente de conciencia, pero se atiene a un determinado código de conducta como el de las «normas de los peques». Una simple lista de deberes que le identifica tanto a él como al resto de los miembros del grupo. Este es el genuino patriota, el que suma la conciencia individual a la lealtad al colectivo de pertenencia.

Los propios paquidermos suelen mostrar extrema cautela en las situaciones de cierta exposición o vulnerabilidad. Cuando la manada acude en tropel a abrevar a la cercana charca, los mayores otean el horizonte para cerciorarse de que no hay peligro rondando por las inmediaciones. Es su deber, nadie tiene que recordárselo. Lo han interiorizado como el instinto de supervivencia. En Ceuta, los «mayores», directamente, no estuvieron. Fueron los miembros de la comunidad los que tuvieron que suplir valientemente la dejadez de los responsables. Recuerda, Adriancito, los elefantes no llevan banderas sobre sus anchos lomos, pero, incluso así, se reconocen de inmediato como los integrantes de un país, el suyo, «el país de los paquidermos», mientras que aquí ni el portar la bandera ayudó a que el gobierno comprendiese lo que significa pertenecer a una nación ni la vulnerabilidad de un territorio fronterizo.

Cuesta decirlo, pero el muchacho comprendió a la primera lo que todo un presidente de España ha ignorado repetidamente, además de poner en riesgo la integridad del pueblo ceutí. Para terminar, le pregunto al chiquitín de la casa si se siente un patriota y me responde como siempre, no con palabras, sino con hechos, los que le han faltado a Pedro Sánchez y sus compinches desde el principio de la crisis: coge un lapicero rojo del escritorio y añade una nueva norma a las ya existentes, la numerada con el 9, una que es tan simple como contundente, «Ser un buen patriota». No hay cómo seguir los pasos de un niño para hacerse con la realidad de un país.