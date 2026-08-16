Orgasmo de Primera

Vuelve la pasión balompédica. Vuelve la lujuria por el gol y la ansiada victoria. Vuelve el fútbol de los domingos con alma, el de la radio histriónica (larga vida a las ondas) y el grito al unísono de ‘Arriba de ellos’. Vuelve la UD Las Palmas, la rutina bendita de las tardes de carrusel y la locura compartida con el objetivo irrenunciable de regresar al lugar al que el club amarillo pertenece por historia y afición.

La esencia del fútbol de estreno sobrevuela ya en el ambiente, y el reloj liguero se pone a cero. Toca fijar el rumbo hacia la gloria porque otro destino sería fracasar. El ‘equipillo’ de los sinsabores debe fijar la mirada hacia el horizonte de Primera sin ambages, sin gatillazos. Para la exigente contienda por abrazarse a la épica deportiva, la UD apuesta, con acierto, por la cantera y se ha oteado el mercado para subir el peldaño del Olimpo. El tándem Rubén de la Barrera y Álvaro Cejudo estará al frente de un conjunto que ilusiona con sabor a Carranza y donde los Kirian, la doble J: Jesé/Jefté y Miyashiro serán las piedras angulares de un proyecto que combina madurez y bisoñez. El bastión defensivo, desmoronado tras la marcha de Mika y Barcia, tiene un reto de enjundia con la incógnita de nuevos relevos (Opoku y Bonfanti) que serán claves en el devenir de los amarillos.

La temporada pasada, como esa antigua ex, ya es historia y, hoy más que nunca, necesitamos mirar hacia adelante, levantar la cabeza, volver a creer y enamorarnos. Porque no queda otra. Porque este amor inexplicable, que a veces roza lo irracional, nos empuja a seguir soñando. Esta nueva aventura amorosa será trucalenta, con equipos históricos que pujarán con todo por el ascenso. No hay red, no hay excusas. Cada punto será una batalla; cada triunfo, un suspiro de alivio excitante.

La Segunda es una bacanal sin concesiones, una guerra pasional larga, donde en muchas ocasiones el rudo físico se impone, por desgracia, al talento más rutilante. Aquí nadie regala nada. Aquí se sufre y se gana con los puños apretados y echándole huevos. Y, en toda esta ecuación, debe surgir la afición, siempre crítica, que sabe lo que es remar contra corriente y anhela una temporada con aroma a tardes en el Estadio Insular y alcanzar el orgasmo de Primera.