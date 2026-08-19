París (él)

Cuarenta años después de un viaje de fin de curso con mis alumnos de COU del Corazón de María, contados de calendario, vuelvo a París. Me dejo guiar y comparto el bono del metro con la energía y la ilusión desbordante de alguien que entonces acababa de nacer. París bien vale una musa. El cielo es más azul de lo que recordaba. La gente más amable. Hasta la lluvia de verano tiene la pátina de una postal de navidad.

Aunque las rodillas se me quejan en algún momento, me encanta pasear por Montmartre, tomarme una cerveza en una terraza de Pigalle y navegar el Sena en un barco que huele a una mezcla de alquitrán y pachuli. Hay gente por todas partes. Imagino que como en cualquier lugar del mundo proliferan los japoneses, con sus cámaras aparatosas y esa felicidad que solo puede darse en una civilización milenaria que ya viene de vuelta. Me siento algo campurrio, pero todo me resulta carísimo: la guagua, la cerveza, el museo más chiquito.

Aquí andamos que no nos aclaramos con la tasa turística y allí no se sonrojan por pedirte ocho euros por persona y noche. Eso sí, el navajazo te lo dan el último día, cuando te espera el taxi en la puerta y llegas tarde al aeropuerto, para que no tengas tiempo de resollar. Quienes mejor nos tratan son los afrofranceses, los emigrantes de no sé qué país asiático, una peruana que nos explica con mimo la diferencia entre el gofre y el wafle y un cubano que, dice, prepara los mojitos más gustosos del otro lado de los Pirineos. Nos hacemos fotos, ¿cómo no?, en todos los lugares emblemáticos de la Ville Lumière: la torre Eiffel, Notre Dame, el Moulin Rouge, el Louvre, Los Inválidos. Entiendo algo el idioma pero la mayor parte de las veces voy al sitio contrario al que me indican, lo que por suerte mi mujer se toma como parte del encanto de viajar y mi adorable propensión al despiste.

Me gusta el metro, debe de ser porque en Las Palmas no hay. Sudamos cosa linda. Buscamos un banquito en un parque de la ribera del río para sentarnos a comer y a leer y a escribir y a discutir de todo lo humano y lo divino. Antes de irnos comemos mejillones con papas fritas, nos timan en un cicloturismo y, lo mejor de todo, tomamos un café en un lugar de cuento en el que nos hemos escrito una carta a nosotros mismos que nos llegará a casa, si no nos engañaron, el próximo verano. Nos pillará, con suerte y la misma ilusión, en Berlín o en Cork o en Edimburgo. No deja de ser una atracción turística, pero será muy lindo llegar de viaje y reencontrarnos con nuestro yo de ahora.