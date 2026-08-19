París (ella)

Escribo este artículo desde la cafetería La Crème de Paris con vistas a Notre Dame. Acabo de desayunar un gofre de Nutella sin gluten con plátano y fresa y un café parisino, y no me preocupan las calorías porque sé que andaremos una media de dieciséis mil pasos, según el reloj antipático de mi marido que le indica, no solo cuánto camina, sino cuándo debe levantarse. Una tiranía, pero a él le gusta. ¡Qué se le va a hacer! El plan de hoy es visitar la librería Shakespeare and Company, recorrer el barrio latino y terminar la jornada echándole horas al Louvre.

Están siendo días mágicos en esta ciudad de ensueño: preciosa, caótica y sin una sola señal de STOP, según nos cuenta Nathalie, la guía turística. Ayer estuvimos en el Café Pli Temple y nos escribimos una carta desde este lado del tiempo que recibiremos el año que viene. Sinceramente, acabo de sentir un poco de vértigo al saber que quien soy y quien seré se van a encontrar en un espacio–tiempo determinado, y no sé yo si la que fui en el pasado, o sea, ahora, y la que seré en el futuro van a estar en sintonía. ¡La vida es tan caprichosa…! De todo lo que ha supuesto este viaje: visitar Montmartre, un viaje en barco por el Sena, fotografiarnos delante del Moulin Rouge, pasear bajo las cálidas luces de la ciudad al atardecer, cenar a los pies de la Torre Eiffel y desayunar sentados en un parque, escribirme la carta ha sido de lo más enternecedor.

Lo sé, lo sé, mis amigas también opinan que, si de todo lo que se puede hacer en la ciudad del amor, lo más que me conmovió fue escribirme una carta que me enviarán a casa dentro de un año, debería hacérmelo mirar. Lo que sucede es que no es solo la ilusión de tomar un tentempié en una cafetería francesa llena de encanto y garabatear unas líneas mientras escuchas música de jazz. Va mucho más allá. Va de mí y de ella que al final somos la misma mujer. Va de que no supe qué decirle o decirme cuando me vi frente a una hoja en blanco en la que se supone que debía dibujar mi presente o mi futuro. Va de que me di cuenta de que tengo tantos errores enredados en los dedos que apenas conseguía trazar un perdón. Y va de que a veces, precisamente, la vida va de no tener que entender constantemente algo, sino de aceptar que somos unos ignorantes de nuestra propia narrativa.

A veces me pregunto qué sería de mi existencia si no tuviera tantas dudas latiéndome por dentro. Mi marido dice que mi problema está en cuestionármelo todo y todo el tiempo. Yo creo que la dificultad es precisamente no poder huir de uno mismo. Cuánto más miedo a errar tengo, más yerro. Cuántos más interrogantes se abren camino, menos decisiones tomo. Y cuánto más me reviso, más defectos me encuentro. Sin embargo, algo cambió tras redactar la carta. Después de colocar cada coma, cada punto suspensivo, cada tilde y cada signo de exclamación en su lugar, después de que la ortografía de mi vida estuviera ordenada, algo se colocó en mí. Como si la métrica, la gramática y la sintaxis de mi alma hubiesen dado con el desenlace de la historia de mi porvenir. Por esto, por el reencuentro conmigo en todos los tiempos verbales, la visita al Café Pli Temple fue un regalo. Me llevo esta bonita ciudad en el corazón que reviviré desde el sofá de mi casa cuando en trescientos sesenta y cinco días la Elizabeth de ahora se siente a conversar con la Elizabeth de entonces.