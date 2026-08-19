Vegueta no necesita parecerse a La Laguna

Vegueta no pierde valor cada vez que recordamos que La Laguna es Patrimonio Mundial. Lo pierde cuando utilizamos esa comparación para lamentarnos durante unos días y después volvemos a tratar su candidatura como una aspiración decorativa.

La pregunta se repite con frecuencia: si San Cristóbal de La Laguna obtuvo el reconocimiento de la UNESCO, ¿por qué Vegueta y Triana todavía no lo tienen? Parece una cuestión sencilla, pero contiene una trampa. La UNESCO no organiza un concurso de belleza entre cascos históricos canarios. No premia al barrio más antiguo, a la calle más fotografiada ni a la ciudad que reúne más apoyos sentimentales.

El Patrimonio Mundial exige demostrar un valor universal excepcional, justificarlo mediante criterios comparativos, conservar la autenticidad y la integridad del conjunto y sostener un plan de gestión capaz de protegerlo a largo plazo. La candidatura no se gana diciendo que Vegueta es valiosa. Eso ya lo sabemos. Se construye explicando por qué una parte de su historia pertenece también a la historia del mundo.

La Laguna fue inscrita en el año 1999 por razones muy precisas. La UNESCO destacó su intercambio de influencias entre Europa y América y su condición de primer ejemplo de ciudad colonial española no fortificada cuyo trazado sirvió de modelo para numerosas ciudades americanas. Su reconocimiento como Patrimonio Mundial descansa en una tesis histórica y urbanística concreta, además de en la conservación de su estructura.

Vegueta–Triana necesita formular con la misma claridad su propia singularidad. No copiar los argumentos laguneros ni entrar en una competición insular, sino encontrar aquello que solo este conjunto puede contar.

La ciudad fundada junto al Guiniguada fue enclave de conquista, administración, religión y comercio; escala atlántica; espacio de experimentación urbana; punto de salida y llegada de personas, mercancías, ideas y conflictos. Su relación con América y África, el papel del puerto, la evolución desde Vegueta hacia Triana y la convivencia de arquitectura, instituciones y vida mercantil ofrecen una narración compleja que merece investigación comparada.

En 2007 se elevó al Ministerio de Cultura un expediente basado en el trabajo de Alfredo Herrera Piqué, pero la propuesta no prosperó. En 2023, el Ayuntamiento volvió a respaldar institucionalmente la aspiración. Esos antecedentes demuestran que no faltan entusiasmo ni argumentos preliminares. Lo que ha faltado es convertir el impulso intermitente en una política sostenida.

Una candidatura a Patrimonio Mundial no puede despertarse cuando aparece una moción y dormirse hasta el siguiente aniversario. Necesita una oficina técnica estable, presupuesto, calendario, equipo multidisciplinar y coordinación real entre Ayuntamiento, Cabildo, Gobierno de Canarias, universidades, Ministerio, propietarios, comerciantes y residentes.

Antes de pensar en la ceremonia final, hay que recorrer el procedimiento. La Lista Indicativa de cada Estado es el inventario de los lugares que ese país prevé considerar para una futura nominación. Por eso el primer gran objetivo no está en París, sino en lograr que España incorpore formalmente y con fundamento la propuesta, acompañada de un expediente competitivo y maduro.

Pero existe una cuestión todavía más importante: ¿qué ciudad queremos proteger?

El patrimonio no está compuesto únicamente por fachadas restauradas. También lo forman los usos, los comercios, la vida vecinal, los recorridos cotidianos y la posibilidad de seguir habitando el centro histórico. Un barrio convertido exclusivamente en escenario turístico puede conservar sus piedras y perder su verdad.

Vegueta y Triana deben protegerse de dos riesgos opuestos. Uno es el abandono: inmuebles deteriorados, espacios infrautilizados, intervenciones incoherentes y pérdida de residentes. El otro es la museificación: una ciudad impecable para la fotografía, pero cada vez menos accesible para vivir, comprar, criar, estudiar o envejecer.

La candidatura debería servir para ordenar esas contradicciones. Exigiría revisar la movilidad, el tráfico y el estacionamiento sin expulsar a quienes residen allí; apoyar al comercio tradicional sin impedir nuevas actividades; regular la ocupación turística; mejorar la accesibilidad universal; recuperar edificios vacíos; conservar rótulos, patios, pavimentos y perspectivas; y evitar que cada intervención urbana se decida sin una visión de conjunto.

También tendría que reconciliar la ciudad con el Guiniguada. No se puede explicar el nacimiento de Las Palmas de Gran Canaria ocultando el barranco que le dio sentido histórico. La relación entre ambos barrios, el frente marítimo, el antiguo cauce y los procesos de transformación urbana debería formar parte de una lectura patrimonial comprensible para residentes y visitantes.

La ciudadanía no puede ser convocada únicamente para aplaudir el expediente. Debe participar en su definición. Quienes viven y trabajan en Vegueta–Triana conocen problemas que no aparecen en los informes: ruido, accesibilidad, limpieza, vivienda, horarios, carga y descarga, desaparición de servicios básicos o dificultad para conservar inmuebles protegidos. Una candidatura que no escuche esos conflictos nacerá incompleta.

El reconocimiento de la UNESCO no resolvería automáticamente la conservación ni garantizaría una gestión ejemplar. Hay lugares inscritos que sufren presión turística, pérdida de población o intervenciones controvertidas. La distinción es una oportunidad y también una obligación permanente.

Por eso quizá debamos cambiar la pregunta. En lugar de preguntar por qué Vegueta todavía no es Patrimonio Mundial, preguntemos qué estamos dispuestos a hacer para que merezca presentar una candidatura sólida y, sobre todo, para que continúe siendo un lugar vivo aunque la inscripción tarde o no llegue.

La Laguna no debería ser utilizada como agravio comparativo. Puede ser una experiencia de la que aprender: cómo se define un valor universal, cómo se articula la protección y qué dificultades aparecen después del reconocimiento.

Vegueta no necesita parecerse a La Laguna. Necesita parecerse a la mejor versión de sí misma: una ciudad histórica cuidada, habitada, comprendida y proyectada hacia el Atlántico.

El verdadero fracaso no sería que la UNESCO dijera que no. Sería que, mientras esperamos que el mundo reconozca Vegueta, nosotros dejáramos de reconocerla cada día.