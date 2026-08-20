Las Canteras, víctima de la desidia

Si hay un lugar en esta ciudad que requiera un cuidado especial, ese es la playa de Las Canteras. No se trata simplemente de un arenal frente al océano sino uno de los grandes símbolos de Las Palmas de Gran Canaria, un espacio natural privilegiado, un lugar de encuentro, de descanso, de deporte y de disfrute para residentes y visitantes. Es, en definitiva, un patrimonio colectivo que debería ser cuidado con especial mimo y esmero.

Y, sin embargo, en la actualidad, resulta imposible negar la evidencia de que Las Canteras está siendo víctima de una combinación peligrosa: de un lado, la falta de vigilancia, control y gestión de la autoridad competente, y del otro, la falta de civismo de algunos de sus usuarios. Conviene decirlo con claridad: la responsabilidad está repartida, pero no es idéntica. La responsabilidad no es únicamente de quien arroja una lata o una colilla a la arena, alimenta a una gaviota o a una paloma o invade el espacio de los demás con una actividad molesta. Está claro que el usuario tiene la obligación de comportarse con civismo, respetar las normas y entender que una playa pública no es territorio sin ley. Pero las administraciones y, especialmente, quienes tienen las competencias de vigilancia, limpieza y mantenimiento, tienen además la obligación de hacer cumplir las normas. No basta con redactarlas, colocarlas en un cartel y confiar en que todos las respeten. Es la administración municipal quien tiene las competencias para impedir y sancionar, o lo que es lo mismo, para mantener unas condiciones dignas en uno de los principales escaparates de la ciudad.

Hay problemas que se cubren con medidas a medias: limpieza insuficiente. Una máquina cribadora de madrugada es la perfecta excusa para considerar el problema resuelto, pero basta con mirar la arena junto al mar para encontrar una gran colección de residuos: plásticos, latas, botellas, tapas, anillas, envoltorios y demás desperdicios. Una playa tan extensa y utilizada necesita una limpieza que responda a la realidad cotidiana, no únicamente a una actuación programada que permita justificar que el servicio se ha realizado.

Existen unas normas escritas que no se vigilan y, por tanto, no se respetan. El tabaco en la playa es solo una de ellas. Las colillas son un residuo especialmente preocupante. Enterradas y devueltas a la superficie, terminan formando parte de la arena donde juegan los niños y descansan los mayores. No basta colocar un cartel de Playa Sin Humo. ¡No! Hacen falta agentes en la arena que informen, prevengan y, cuando sea necesario, sancionen el incivismo de algunos. No puede confiarse la recogida de colillas a usuarios que, de hecho, voluntariamente, ya lo hacen, y mucho menos trasladar al ciudadano la responsabilidad de enfrentarse a quien incumple la norma, ya que ello crea enfrentamientos, discusiones y situaciones conflictivas. En este sentido, los ciudadanos no están para suplir las carencias de un servicio público. La responsabilidad individual no puede utilizarse como argumento para justificar una gestión insuficiente, del mismo modo que una deficiencia en el servicio público nunca puede justificar el comportamiento incívico de quien ensucia o de quien no respeta a los demás.

Por todo ello, resulta razonable, no solo reclamar una señalización inequívoca, visible y contundente en todos los accesos, sino hacerla cumplir sin paliativos.

Aunque algunos no lo quieran ver, las pernoctaciones en la arena son cada vez más habituales. Cada día son más las personas que duermen en la playa generando problemas de salubridad. La policía es consciente de ello, pero acaso les falta el respaldo institucional para atajar ese problema con autoridad. Lo mismo diría de los ruidos y las fiestas que se montan sobre la arena sin la posterior limpieza del entorno.

No quiero detenerme en el deterioro de los muros de la playa, en la falta de pintura, la carencia de mantenimiento, de reparación y de vigilancia. Una infraestructura tal, sometida a la acción constante del mar, requiere de un servicio continuo.

Tampoco me gustaría terminar este listado sin referirme a la limpieza y cuidado del paseo. Muchos establecimientos irresponsables creen que limpiar su zona o entorno, si es que lo hacen, es empujar la suciedad hacia la arena o simplemente dejar que servilletas, envoltorios o botellas se las lleve el viento paseo adelante o bocacalle arriba. Por si esta desidia fuera poca, al acabar el día, algunos bares y restaurantes dejan su material en el paseo público –que durante el día ya ocupan en exceso– en vez de cumplir con la normativa y recoger sus pertenencias, esto es, guardar todas sus sillas, sombrillas, bases y mesas dentro de sus propios establecimientos. Su responsabilidad es recoger y la de los agentes hacer cumplir la norma.

Me gustaría finalmente hacer referencia a las mascotas que sus dueños llevan, a veces incluso sin correa, por el paseo de Las Canteras. El otro día, me acerqué a un agente para dar cuenta de un ciudadano que paseaba a dos perros por la avenida y, lejos de acercarse para informarle sobre el sancionable hecho, poco menos que me trasladó la responsabilidad de enfrentarme yo mismo a quien incumple la normativa. Y, por cierto, lo mismo vale para los patinetes.

Me consta que el señor concejal de playas se pasea por las Canteras con frecuencia, pero me temo que su sensibilidad a los problemas que ésta presenta no está acorde con el sentir general de los que verdaderamente nos preocupamos por ella.