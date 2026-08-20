La lata de fotos antiguas

Aquella vieja lata de Cola-Cao, reutilizada cuando el contenido se acababa, servía en mi casa para guardar las fotos antiguas. Esas imágenes de papel satinado custodiaban la historia familiar; como la de aquel hombre de pose estática, apoyado en su bastón, junto a una mujer vestida con sus mejores galas. Ella miraba con sorpresa a la cámara, convencida de la importancia de un instante en el que entregaba su presencia física al futuro de su generación.

Las miré repetidamente en aquellos años de la infancia, cuando las horas duraban más y había tiempo para el recreo, dejando que la mente vagara en la contemplación de los pequeños detalles que iba descubriendo en la imagen. Pensaba que ellos, mis antepasados, habían sido una de las causas de mi presente existencia y, a la vez, me cautivaba el pensamiento de que con aquellas personas a las que había llegado a conocer tan bien a través de su retrato, establecía una relación desigual: ellos formaban parte de mi vida, pero yo nunca formaría parte de la de ellos. Eran un referente conocido que, en aquel instante, desconocía mi existencia. Eran rostros del pasado con los que nunca hablaría y cuerpos estáticos a los que no abrazaría.

El pasado 19 de agosto se celebró el “Día Internacional de la Fotografía”, en homenaje a la fecha en la que, hace casi dos siglos, se presentó en Francia el daguerrotipo; un invento que se expandió a gran velocidad gracias a la iniciativa del gobierno francés, que lo puso a disposición de todos tras su adquisición. Momento idóneo para hacer memoria de esas estampas que ilustraban nuestro pasado.

Aquellas fotos de la lata —que estimulaban nuestra imaginación infantil inventando historias no vividas, magnificando las hazañas que nos repetían los mayores y en las que buscábamos un atisbo de identidad con nuestra propia imagen— pasaban luego a un álbum cuando, por imposición del tiempo, nuevas fotografías llenaban aquella urna y reclamaban su espacio.

El álbum de los abuelos, bisabuelos, tíos abuelos y primos que marcharon a América en busca de un futuro mejor se transformó en nuestro íntimo libro de historia: el de la familia, el del clan. Empezamos a hojearlo con coherencia narrativa. Fuimos aprendiendo a leer sin letras, a través de imágenes que tenían continuidad en el tiempo y el espacio; imágenes que, a medida que crecíamos, interpretábamos con nuevos sentimientos. Esa narración visual, la misma que nos enamoró de niños, se iba convirtiendo en otra porque se despojaba de misterio, se desvinculaba de nuestro entorno y pasaba de aquel «nosotros» a convertirse en un lejano «ellos».

Y llegó un momento en el que el color sepia de aquellas miradas estáticas continuó a través de los años en las hojas de dura cartulina. No cambiaban, permanecían impertérritas, seguían siendo las mismas, pero ahora eran observadas por otros ojos. Unos ojos que se habían dejado apoderar por el magnetismo de lo inmediato y por la gratificación de lo ficticio, alterando la imagen que ofrecía el dispositivo digital.

Esta transición digital significó la muerte del alma de la fotografía, un arte que terminó secuestrado por los píxeles y la frialdad de la informática, que profanó el misterio del instante y le sustrajo su imperfección. Con esta evolución nos hemos olvidado de leer en el álbum de la historia familiar porque nos hemos adaptado a una sucesión de imágenes donde no existe coherencia: el pasado y el presente se confunden, los retratos se vuelven instantáneas efímeras, una escena se puede alterar con facilidad y un gesto inapropiado o desagradable se puede borrar. La pureza de aquellas fotos antiguas se quedó en un lugar remoto, cargado de una verdad y una emoción que ya no podremos volver a rescatar.

Hoy, frente al ordenador, regreso con la mente a la vieja lata de Cola-Cao. Comprendo que aquellas miradas capturadas en papel satinado eran verdad. A través de esas imágenes conocemos la realidad en la que fueron capturadas. Ellas no necesitaban filtros para conmovernos y traspasan las fronteras del tiempo sin perder identidad porque el pasado que nos relatan es auténtico, no está alterado y forman parte de ese legado que hoy descansa en las fototecas que han sabido recoger las pequeñas historias familiares para contarnos las crónicas de nuestra historia social.