Molino del tiempo

Hace pocos días, el 14 de agosto, se inauguró en Puntagorda (La Palma) un renacido molino de viento de ocho aspas, conocido desde el siglo XIX, como el Molino de los Venteros. Es una esbelta estructura industrial de madera y piedra plenamente funcional, encaramada en una colina conocida como El Roque, a 800 metros de altitud. Desde ella se contempla hacia el oeste el azul Atlántico y en derredor los fértiles campos de Puntagorda, en la punta noroeste de la isla de La Palma.

El molino se construyó hacia 1880, según diseño del carpintero y constructor palmero Isidoro Ortega (1843-1913), hábil creador de molinos de viento. Repartió varios por islas de nuestro archipiélago, y falleció por accidente ocurrido durante la construcción del molino de La Gomera.

Los promotores del molino de El Roque fueron el matrimonio palmero constituido por José María Rodríguez Álvarez (1836-1906) y Micaela Taño Ramos (1841-1925), bisabuelos de quien escribe estas líneas Eran conocidos como los Venteros por haber establecido una red de comercios rurales (ventas) en el noroeste de la isla de La Palma.

Además de la instalación movida por los alisios desde 1885 hasta 1915, hubo luego otras configuraciones a motor que mantuvieron la actividad molinera al menos 30 años más. Durante este extenso período, el molino resultó ser también punto de encuentro: fuente de relación y amistad, en las horas de espera a que sus ágiles piedras entregaran a cada usuario, la fragante cuota de gofio. Con este doble papel, influyó notablemente en la vida de Puntagorda.

El Ayuntamiento de Puntagorda ha llevado a feliz término la restauración del Molino de los Venteros y su adaptación como Museo Etnográfico, contando con la ayuda y supervisión del Cabildo de La Palma. Es una apuesta por la conservación y difusión de la memoria del laborioso pasado de dicho municipio palmero, y con ello de la sufrida memoria del agro canario.

Ahora despunta la quinta generación de descendientes de los constructores del molino y de sus primeros usuarios: repartidos principalmente por Canarias, la Península, Cuba y Venezuela. Somos herederos de una tradición de trabajo duro, de amor por la tierra que nos vio nacer y de esperanza en un futuro mejor. Un futuro compartido con el resto de habitantes del archipiélago canario y de toda España. Espero que el Museo Etnográfico del Molino de los Venteros nos ayude a revivir ese tiempo triturado que llevamos muy dentro.