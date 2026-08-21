Opinión | En voz baja
¡Chan tatachán!
La ilusión no debería morir nunca porque, en caso contrario, la sociedad languidece, se resigna, se extingue
El mundo es menos mágico desde la marcha de Juan Tamariz esta semana. Se ha ido uno de los arquitectos de la infancia de muchos. Revolucionó como nadie la magia a nivel mundial y su amor eterno por el ilusionismo traspasó fronteras.
Con un violín imaginario, una risa histriónica y un juego de manos trepidante, dejó ojipláticas a tres generaciones. El maestro de la magia no engañaba a nadie para hacernos creer. Nos ilusionaba. Y quizá ese sea hoy uno de los sentimientos que más necesitamos.
Vivimos en una sociedad que ha perdido la ilusión. Nos hemos acostumbrado a escuchar promesas que desaparecen como cartas de magia entre los dedos, problemas que pasan de una legislatura a otra y soluciones que nunca llegan.
La ilusión no debería morir nunca porque, en caso contrario, la sociedad languidece, se resigna, se extingue. Una sociedad sin esperanza deja de exigir. Y una sociedad que deja de creer que las cosas pueden cambiar termina aceptando como inevitable aquello que, en realidad, sí puede arreglarse.
Mientras Tamariz hacía trucos para que el público sonriera, las falsas artimañas de algunos dirigentes, en cambio, consisten en conseguir que miremos hacia otro lado mientras los problemas se enquistan y la desafección se multiplica. Por desgracia, vemos demasiado a menudo cómo se utiliza la varita de la intolerancia, de la confrontación, de la falta de diálogo y de rigor para dividirnos.
Y, al tiempo que unos y otros se empeñan en discutir quién tiene la culpa, la realidad no desaparece. Ahí está el fuego que arrasa nuestros montes. Ahí está una vivienda cada vez más difícil de pagar para millones de familias. Ahí están unos servicios públicos que necesitan respuestas urgentes. Ahí está también el desafío de gestionar una inmigración que, cuando se produce sin la suficiente planificación y capacidad de respuesta, genera tensiones y conflictos que deben abordarse con serenidad, recursos y contundencia.
La verdadera magia sería conseguir que los problemas tuvieran visos de solucionarse y creer que lo imposible puede suceder. La política debería traducirse en algo parecido, pero sin trucos chapuceros. Todos los agentes implicados deben asumir su responsabilidad y trabajar a destajo con un compromiso real para construir una sociedad más próspera, más justa, más unida y con menos tráfico, a ser posible. ¡Chan tatachán!
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