El señor Corominas y Canarias

El señor Corominas es nacido en Gerona, como acostumbra a decir, y no en Girona, como se estila ahora, porque se siente tan catalán como español. Aunque a estas alturas parezca extraño, son muchos los que no dudan en manifestar tal dualidad en su condición. Pues bien, al bueno de Corominas le ha llegado el momento de la merecida jubilación. Diligente tendero, suele enseñar ufano el local a los visitantes con los que mantiene alegres y sentidas conversaciones. Heredó el establecimiento de los padres y, trabajador como el primero, desde luego incansable, lo convirtió en modélico. Nadie en la capital ignora la tienda de la familia Corominas, un espacioso colmado al que recurrir para llenar la despensa.

Poco antes del retiro, hubo un intenso debate en la casa del señor Corominas sobre dónde viajar para relajarse después de una vida entregada al vecindario. No se sabe si fue la hija mayor, tal vez el pequeño, quien propuso Canarias como destino. La consecuencia inmediata es que comenzó un debate muy catalán, en el único sentido posible de la expresión. La esposa quería, sobre todo, sol y playa, y le daba exactamente igual la isla elegida. La hija y el hermano hicieron campaña por Gran Canaria, por ser la residencia del famoso Quevedo, pero, finalmente, se impuso Lanzarote, la tierra de los volcanes. El señor Corominas sólo había visto uno de ellos por la tele, precisamente el Tajogaite de La Palma, y le había picado la curiosidad. Solucionado el destino, se abordó la idiosincrasia de los lugareños. El señor Corominas, como diría la estadounidense Lucia Berlin de Ramón J. Sender, tenía un punto de arrogancia, algo que le apartaba del resto de los mortales. Pero, era sólo eso, un leve barniz que enseguida descubría al tendero afable y bonachón. Sin embargo, cundió cierto temor al respecto en la casa familiar.

Al unísono se emprendió una búsqueda frenética sobre el carácter de los canarios. Los catalanes, y Dios se lo premie, son metódicos con lo que les interesa, preparándose hasta la más mínima inversión. Agradó la calma de los isleños, esa celebrada mezcla entre fatalismo y sosiego que llama tanto la atención. Por contra, hubo inquietud al saber que aquí se trabaja “al golpito”, una expresión que les resultaba curiosa, porque parecía desdeñar la acreditada diligencia del genio catalán. Eso de dejar las cosas para cuando se pueda no terminaba de convencer al señor Corominas. Al día siguiente, todavía pendiente la definitiva reserva, y por las cosas del azar, entró un nutrido grupo de conejeros en la tienda de nuestro querido protagonista. La expedición pronto hizo buenas migas con el anfitrión, que quedó cautivado por las muestras de simpatía de los recién llegados.

Antes de concluir las compras, uno preguntó al señor Corominas si había estado en las Islas Canarias. Respondió que no, y que no sabía si lo haría en el futuro. Como le vieron poco convencido, le animaron con una serie de razones, las que no aparecen en los libros de viajes, ni siquiera en los buscadores de Internet. “¿Ha visto usted Amarga Navidad de Pedro Almodóvar?”. “Ahora que lo dice, sí, mi señora me llevó al cine porque le gusta mucho lo que hace ese señor de La Mancha”. La conversación, por si no lo habían notado, iba dirigida a descubrir Lanzarote, la isla originaria del preguntón. En vista de lo cual, el señor Corominas, rota la barrera de la desconfianza, explicó sus planes de retiro en las Islas, buscando argumentos sólidos para confirmar la elección.

Las voces se atropellaban en defensa de los valores del archipiélago, que si esto, que si aquello otro, pero las razones eran las trilladas por la propaganda turística. El seny catalán quería espontaneidad, convencerse de una experiencia única. Una niñita morena que apenas levantaba un palmo del suelo, con unos ojos tan brillantes como expresivos, fue entonces la diana del señor Corominas. “¿Cómo te llamas, pequeña? ¿Quieres que vaya a Lanzarote contigo?”. Tras mirar furtivamente a la madre, contestó: “Yaiza”. Si de algo presumía el tendero era de conocer bien a la gente, y prosiguió en su búsqueda: “¿qué es lo que más te gusta de tu Isla?”. “Mi abuela”, sonó con rotundidad en el espacio. Todos callaron, hasta el padre de la muchacha. Como veía en los ojos azules del bueno de Corominas una fascinación próxima a la simpatía, redondeó el mensaje: “mi abuelita es como el mar…”. Había una expectación propia del estreno de una película por escuchar lo siguiente que habría de pronunciar la niña, y no defraudó: “nunca me grita y me lo da todo. Se llama Fela”. Alzó la mirada y vio caer una lágrima de la madre que prendió como una semilla en el corazón del catalán. Agradeció la visita y, tras el cierre, corrió a casa a dar la noticia. El destino de la jubilación sería Lanzarote, donde el mar abraza a los habitantes como si fueran sus hijos.