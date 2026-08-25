El felón y la muerte de Europa

Querido felón:

Siempre que pienso en ti, se me viene a la cabeza la entrañable figura de un Bukowski sedente y en ropa interior, un pobre desgraciado entregado a su obra, aunque honesto a carta cabal. Tú, y perdón por el tuteo, sólo te quedarías con las desgracias, que es lo tuyo. Desgraciado en grado supino, si existe tal cosa en este mundo. No hay nada que hayas tocado que no se vea comprometido de alguna manera. De los ocupantes del famoso Peugeot de otro tiempo, apenas resta uno por comparecer ante la justicia y, de los miembros de tu familia, el hermano ya compuso una hermosa sinfonía delante de los magistrados de la Audiencia Provincial de Badajoz. Y, en septiembre próximo, quizá lo haga la señora de Sánchez frente a un jurado popular. Es difícil encontrar en la historia reciente de España algo parecido, y ya no te digo en la mundial.

Los que te conocen en la intimidad aseguran que estás preocupado por el legado que dejarás tras abandonar el cargo. Para tu satisfacción, hoy te diré cómo serás recordado, e incluso cómo aparecerás en los libros escolares pasados los años. Céline, el médico y escritor, en un momento de rabia llegó a confesar que «Europa murió en Stalingrado», y no le hizo falta explicar las razones de su declaración. Por mi parte, daré argumentos para certificar que, con Pedro Sánchez, mi querido felón del alma, morirá por segunda vez. Hasta la fecha, creíamos que, con la consumación del Brexit, desaparecería lo que se había entendido como el oasis europeo, ese conjunto de países que había sido capaz de hablar con una sola voz ante las grandes potencias del globo. Contigo, se rompe definitivamente el consenso existente entre los europeístas.

La invasión de tierra española tampoco te hará abandonar los manuales de historia. Te doy mi expresa enhorabuena porque has superado con creces a Fernando VII, el que ostentaba hasta ahora el récord de traiciones a España. Tú no sólo agradeces al invasor su actitud, sino que te atreves a poner, por encima de la de los españoles de Ceuta, la vida de los recién llegados a la plaza africana. Un mérito que acredita que, en el diccionario de la RAE, a partir de ahora figure una nueva acepción de la palabra «felón» en la que se te incluye con todos los honores. Disculpo decirte que el escaso presupuesto de la entidad y el propio protocolo de la Academia de la Lengua impiden reproducir tu foto, como hubiera sido tu deseo. Espero que lo superes algún día.

Te decía que pasarás a la historia como uno de los directos responsables de la muerte de Europa porque, con tus decisiones y humillaciones, inundarás el continente de gentes que desprecian nuestra forma de vida, aunque, eso sí, se aprovechen miserablemente de los derechos que tanto tiempo y esfuerzo nos ha costado conseguir para eliminar lo que ha hecho grande a este rincón del mundo. De esto ya no hay duda, ni siquiera entre los que te siguen. Me das pena, si bien la mayor de las penas es la que sienten los españoles que padecen un presidente que gobierna en contra de ellos. Ojalá tuvieras un rapto de cordura y pensaras en los tuyos, que no es la familia carnal, sino los que te pagan el sueldo, e incluso la estancia en La Mareta. España está al borde del precipicio, de la pérdida de la soberanía nacional, y tú allí, malandrín, contando las viejas y bocinegros que descubres en el margullo mañanero.

No quisiera concluir con malas palabras. Querido felón, una cosa te puedo asegurar y es que los futuros estudiantes te nombrarán como lo que fuiste. Escribirán sesudas redacciones sobre los tiempos del sanchismo, buscarán ansiosos la figura de un tal Pedro Sánchez en San Google y reconocerán al hombre que hoy se mira al espejo preguntándose contrariado por qué España no le quiere.