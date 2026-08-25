Dos minutos de asombro

La oscuridad total cincelada por el anillo de brillantes duró, exactamente, un minuto y cuarenta y ocho segundos. El sol «de todos sus chispeantes rayos desalmado» que escribe William Wordsworh. Una ingente multitud de España miraba, con asombro, como la luna no era de los poetas ni de los perros sino una pared astronómica que ocultaba al sol mientras Canarias miraba hacia el mismo astro, sin gafas, envuelto en la «nubosidad variable». Informaban diferentes medios que, por fin, se podía contemplar el espectáculo de un eclipse que no sucedía en cien años. Contra la desmemoria mesetaria: la historia. Cerca del mediodía del viernes 2 de octubre de 1959 hubo un eclipse total que se pudo ver en las islas. Se enteraron de que iba a ocurrir algo inusitado, en los cielos, los que tenían radios o los pocos que se sabía que televisión por las antenas colocadas en las azoteas. Los alumnos más informados del acontecimiento que los mayores. Muchos maestros hablaban de que se debía observar no especificaban con qué clase de gafas. Solo que fueran oscuras. Bastaba el vidrio de un culo de botella de color verde. Hubo quien lacró de esmalte los espejuelos de la abuela. Las tiendas vendieron gafas de juguete con montura de cartón y visor de plexiglás o papelina azul. De pronto llegó un crepúsculo grisáceo. Las aves sufrieron el cambio de los ritmos circadianos: las gallinas comenzaron a subir por el palo del gallinero dispuestas a dormir, los pájaros aleteaban buscando el abrigo. Las ranas croaban desnortadas igual que los grillos que comenzaron a frotar las alas delanteras para cantar anunciando el anochecer o la llegada del buen tiempo. Bajó la temperatura. Después la oscuridad. En el borde de la circunferencia del sol apareció una luz viva, reflectante, semejante a un gajo de naranja. En el suelo se dibujaron pequeños círculos traslúcidos de las hojas de los matos. Las mujeres, asombradas, gritaban el fin del mundo. El tradicional animismo y fatalismo del alma isleña. Solo los chiquillos sabían, por el maestro, que se trataba de un fenómeno natural y los curas, sin apelar a la ciencia astronómica, se reafirmaban en el inmenso poder de Dios expresado a través de la naturaleza. Al rato, poco a poco se produjo una desconocida amanecida. Las ranas dejaron de emitir su desacompasado sonante, volvió el coro del alba: los mirlos cantaban y picaron los hijos maduros, las gallinas cacarearon, las patas hacia delante y atrás hurgando algo de comida a picotazos y los gallos emitieron su quiquiriquí de todos los días al alba. «Nada nuevo bajo el sol», en la Vulgata bíblica del Eclesiastés, nihil nuevo sub sole, porque cada año se anuncian eclipses parciales o totales en el planeta a los que acuden miles de curiosos, astrónomos de carrera con sus telescopios con el fin de descubrir algo nuevo y aficionados con el mejor zoom de sus cámaras para inmortalizar el momento y compartirlo, luego, con amigos y recibir «me gusta», cuanto más mejor, de las redes. Ya está anunciado el próximo que será visible en parte de Andalucía y ya están copadas la mayor parte de habitaciones de hoteles y particulares a precios astronómicos, nunca mejor dicho. Continuará el asombro repentino, de súbito que, para el filósofo y teólogo Kierkegaard era algo que azuzaba el mismo demonio. En todo caso que esta capacidad devenida por el apareamiento de dos astros sea una lección para que los humanos recuerden que uno envejece cuando se pierde la capacidad de asombro. La observación, cuasi sorpresiva de hechos observados en la cotidianidad ofuscados por el estrés y de miles de mensajes, visuales, auditivos, mentales saturados de redundancia. Lo contrario del refrán, sin que sirva de precedente, «el bosque no nos deja ver los árboles».