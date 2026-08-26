Tertulias centradas en las víctimas

¿Dónde están las feministas?, dicen de nuevo en redes tras las mujeres violadas en Ceuta. Escribí hace años dos artículos sobre esto y no sirve, porque ni quieren comprender ni aprender. Eso sí, consiguen imponer el relato que quieren promocionar. La pena es que esto salte de las redes a tertulias en televisión. Primero, porque si esos medios tuviesen, ya no compromiso con el feminismo, sino preocupación por las víctimas, cambiarían el enfoque. Llamarían a oenegés de menores y asociaciones de mujeres. Expondrían qué pasa con el cuerpo de las mujeres en las fronteras, con muchas ya violadas en la ruta migratoria. Mostrarían menos estigma y más memoria, porque las migrantes de hoy sufren las mismas agresiones que las españolas que emigraron en los 60. Se demandarían plazos más inmediatos, fiscales, planes de contingencia migratoria, espacios identificados o bolsas de profesionales para cuando vuelva a ocurrir.

Frente al «que vuelvan con sus padres», se explicaría que algunas no quieren porque allí abusan de ellas, o están embarazadas, o viven en orfanatos o los padres no quieren que regresen. Denunciarían el riesgo de acabar en el tráfico sexual y la trata, de los centros de menores, de la captación, de la explotación, del trauma y de los agresores. Podrían incluso debatir que esto sucede porque España es la puerta de la prostitución en Europa. Hablar de quienes las demandan aquí y de los proxenetas españoles. O analizar qué sería de ellas si al llegar a nuestro país tuvieran una ley regulacionista de la prostitución. Pero eso no, porque todo eso no vende.

Las preguntas y quiénes se sientan en las tertulias tienen intención. A los que vienen con la frase de las feministas, que nunca han pisado un centro de atención a víctimas, no les plantean cuestiones incómodas. Cómo cambiaría la tertulia si les dijeran: «Preguntas dónde están las feministas pero, ¿sabes que esto no aporta nada a la mujer que duerme en la calle? ¿Sabes que gracias al feminismo algunas de ellas han tenido un centro para víctimas de violencia sexual? ¿Sabes que por ello estas mujeres tienen una ley para denunciar? ¿Sabes que en España tenemos 14 denuncias por agresión sexual diarias? ¿Sabes que hay dos españoles detenidos? ¿Qué piensas de la necesidad de políticas migratorias de género o de eliminar ayudas para el desarrollo en países de origen? ¿Y del último feminicidio o de que Vox retire derechos a víctimas de violencia de género? ¿Por qué en tus redes has hablado de las feministas como charos o feminazis?».

Podrían desmontar a estos tipos en dos minutos, si quisieran. Pero lo que buscan es acorralar en platós a feministas, que tengan que gritar para ser escuchadas y tener así el vídeo viral de la feminista que pierde los nervios en un plató. Los mismos programas que demandan altura política deberían empezar por ellos. Más altura mediática y ética, que hablamos de más de 140 muertos, de una ciudad sobrepasada, de mujeres violadas con traumas, de un asunto geopolítico crítico y de un problema muy serio.