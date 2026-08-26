La transformación de la autoridad social

Estoy convencido de que muchos de mis lectores coincidirán conmigo en que en la sociedad en la que vivimos se percibe una incuestionable pérdida de autoridad: un número elevado de alumnos e incluso de padres respetan muy poco a los profesores, muchos pacientes cuestionan agresivamente a los médicos y otros tantos ciudadanos discuten las indicaciones de un policía, objetan el veredicto de un juez o simplemente se consideran por encima de las normas de convivencia.

Estos son apenas ejemplos de un fenómeno más amplio y general que afecta a la relación entre conocimiento, experiencia, responsabilidad, normas y reconocimiento social. Esa pérdida de autoridad y su consiguiente falta de respeto nada tiene que ver con el lícito cuestionamiento que cualquier miembro de una sociedad democrática puede hacer a instituciones y profesionales cuando sea necesario. Tiene que ver cuando se pasa de la crítica legítima a la deslegitimación sistemática de quien desempeña una función, de modo que su conocimiento, experiencia o responsabilidad dejan de conferirle ese reconocimiento especial.

El maestro o el profesor ha dejado de ser, en buena medida, la principal puerta de acceso al conocimiento, porque el docente poseía información, conocimientos, libros o experiencia que el alumno difícilmente podía obtener por otra vía. Asimismo, al médico se le veneraba por su abnegación y saber o experiencia, y al policía o al juez se le obedecía porque era el garante del cumplimiento de las leyes. Hoy esa situación ha cambiado radicalmente. En la actualidad, a través de redes sociales, podcasts o IA, el alumno, el paciente o el ciudadano de a pie puede encontrar información instantánea sobre casi cualquier cuestión, enfermedad o normativa. Sin embargo, desgraciadamente, muchos desconocen que tener acceso a mucha información no equivale a poseer conocimiento, y poseer conocimiento tampoco equivale a tener criterio.

La relación asimétrica que mediaba entre el alumno, el paciente y el ciudadano con el maestro, el médico, el policía o el juez se ha vuelto más horizontal, o eso cree el que se informa a través de las redes sociales o internet. No afirmo que sea negativo informarse, todo lo contrario, cualquier nueva información los dotará de mayores recursos para preguntar, comprender, participar y profundizar en el área correspondiente. Pero el riesgo de esa democratización de la información puede producir la ilusión de que todas las opiniones tienen el mismo valor, que diez minutos de internet convierte al alumno en sabio, al paciente en médico o al ciudadano en juez. La simple información nunca equivaldrá al conocimiento especializado y, mucho menos, si a ello le sumamos la experiencia. El opinador no puede compararse con el experto. Hemos democratizado extraordinariamente la capacidad de opinar, pero no hemos democratizado de la misma manera la capacidad de saber.

Las redes sociales han cambiado radicalmente la relación con la autoridad, porque no solamente proporcionan información, sino que modifican la estructura del reconocimiento social. Antes, una persona podía adquirir prestigio después de años de estudio, trabajo o experiencia. Ahora una persona puede adquirir una enorme visibilidad simplemente consiguiendo atención. Un profesional puede tener 30 años de experiencia o 20 de estudios o 10 de investigación, pero un influencer puede tener millones de seguidores y el número de éstos comienza a funcionar, psicológicamente, como una especie de certificado de autoridad. Y esta es la paradoja: nunca habíamos tenido tanto acceso al conocimiento y, al mismo tiempo, nunca había sido tan fácil confundir popularidad con autoridad.

Hemos conseguido una sociedad mucho más libre, informada y crítica que la de generaciones anteriores y nunca deberíamos volver a una sociedad de obediencia ciega, servilismo y sumisión. Pero tampoco podemos construir una sociedad en la que cada individuo sea su propia autoridad, su propio médico, su propio juez, su propio profesor, su propio policía y su propio experto.

Y una vez que creo terminada la reflexión, se me añade un inesperado y definitivo interrogante: ¿Cómo no va a mermar el concepto de autoridad de personas o instituciones cuando son los mismos que detentan el poder, promulgan las leyes o garantizan el cumplimiento de las normas quienes no se respetan entre sí y desprecian públicamente a otras instituciones y autoridades?