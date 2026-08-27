Estafadores emocionales

La condición humana siempre es el recurrente para justificarlo todo. Es esa excusa comodín, multicolor, en el qué argumentar cualquier acción indeseable. El engaño, sin ir más lejos, que tiene en la mentira y la traición, sus aliados más acérrimos. Inherentes al engaño, no sólo rompen una relación, sino que vapulean la confianza, sacuden la dignidad y dejan preguntas que duelen más que la propia verdad.

El engaño que va sujeta a la infidelidad no es un simple error cuando detrás hay viles mentiras, excusas inventadas y una persona que, ya está construyendo una vida a tus espaldas. Porque engañar no es tropezar una vez. Engañar es decidir ocultar, mentir y traicionar la confianza de alguien que te entregó su corazón sin pedir nada a cambio.

Y sí, aquí salta como un resorte una palabra que muchos conocen demasiado bien: los cuernos “siempre tan modernos” que cantaba el maestro Sabina. Pero llamarlos así, a veces, parece convertir una herida profunda en una broma. Como si la persona engañada tuviera que cargar con la vergüenza de algo que no hizo.

Que nadie se equivoque porque los cuernos no son una corona. La vergüenza no pertenece a quien fue fiel, sino a quien no supo ser leal ni honesto.

Hay personas que hablan de valores, pero no los profesan. Hablan de amor, pero juegan con los sentimientos. Piden sinceridad, pero esconden conversaciones. Exigen respeto, pero no son capaces de mirar a los ojos a alguien mientras le mienten.

Y eso es lo más triste, porque en esos cantos de diva, no todo el mundo tiene la honestidad ni el arrojo suficiente para decir “ya no quiero estar contigo porque hay otro”. Algunos prefieren mantener dos versiones, dos historias porque no tienen el valor de ser honestos.

La falta de lealtad no siempre llega haciendo ruido. A veces entra en silencio, en un mensaje borrado, en una llamada escondida, en una caricia que ya no está, en esa intuición que uno intenta callar porque ama demasiado como para aceptar que está siendo engañado.

Pero quien engaña debería recordar que la mentira puede caminar un tiempo, pero la verdad siempre termina encontrando su camino. Esos estafadores emocionales deberían aprender de los perros y su lealtad. Duele descubrir que mientras tú eras sincero, entregado, generoso y fiel, alguien estaba interpretando un papel de egoísta. Duele pensar que defendiste a una persona que nos engañó a casi todos. Duele comprender que mientras tú cuidabas la relación, alguien estaba poniendo en riesgo todo lo que habían construido. De ese dolor también nace una fuerza. Porque ser engañado no te hace débil. Como sentencia Mario Benedetti: "Lo más triste no fue que me engañaras, sino descubrir que mientras yo confiaba en ti, tú ya sabías exactamente cuánto iba a dolerme".

Haber amado de verdad no te hace ingenuo. Confiar no es un defecto. El defecto está en quien recibe una confianza limpia y decide ensuciarla con burdas mentiras y cantos de bolero de salón.

Y que conste en acta, la fidelidad no debería ser un premio ni una rareza. Debería ser un valor básico cuando se promete amor y compromiso. Y la honestidad debería llegar antes de la traición. Si ya no amas, dilo. Si quieres irte, vete. Si tu corazón está en otro lugar, ten el valor de ser sincero y no destruyas a una persona mientras finges e interpretas tu mejor canción: el engaño.