El eco de Pepe Luján en la «tempestad petrificada»

El viernes pasado tuve ocasión de admirar de nuevo el paisaje al que Unamuno definió, lleno de asombro, como una «tempestad petrificada»: Artenara. En el mirador que lleva el nombre del escritor, donde se inmortalizó en bronce esa mirada existencial y poética del pensador y ensayista del 98, aprecié la magnífica belleza que aquella estampa, al caer la tarde, me regalaba.

Aunque pocas veces he visitado la cumbre de la isla, esta vez lo hice guiada por el recuerdo de un compañero de la Junta Directiva de la Real Sociedad Económica de Amigos del País y vecino destacado de Artenara, quien nos dejó en las pasadas Navidades, legando en muchos ámbitos (sociales, culturales y vecinales) el buen sabor del trabajo bien hecho: Pepe Luján.

La corporación municipal, en torno a la festividad de la Virgen de la Cuevita, convocó un sentido homenaje a quien encarnaba una larga y fecunda trayectoria académica y personal, en la que siempre brilló su amor por Artenara y su gente.

En el Centro Cultural que lleva su nombre, familiares y amigos resaltaron las diversas vertientes que ocuparon su atención diaria y marcaron el rumbo de su vida. El acto contó con la coordinación del escultor Manolo González y comenzó con un vídeo de Orlando Guillén que sirvió de preámbulo al testimonio de quienes representaban a los diversos colectivos donde Luján fue regando su entusiasmo, sabiduría y tesón: el director de LA PROVINCIA / DLP, Fernando Canellada; el escritor Santiago Gil; la secretaria de la Junta Directiva de la Real Sociedad Económica de Amigos del País, Borlly Guixeras; los escultores Máximo Riol y Manolo González; la cronista oficial de Valsequillo, María Teresa Cabrera; el cronista oficial de Gáldar, Juan Sebastián López; y la cronista oficial de Tejeda, Fina Suárez.´

Todos ellos coincidieron en definirlo como un hombre generoso y creativo en el que destacaba un amplio currículum intelectual, sumado a su notoriedad como educador y escritor. Mereció una mención especial su labor como columnista semanal en este mismo periódico desde los años 90 bajo el epígrafe de Piedra Lunar, así como su fructífera actividad como cronista oficial de Artenara y cofundador de la Junta de Cronistas Oficiales de Canarias, donde ejerció como secretario, presidente y coordinador de la publicación Crónicas de Canarias, un anuario de especial importancia para la investigación histórica de nuestras islas.

Más allá de estos y otros méritos profesionales, eran sus cualidades personales las que subrayaban aún más su valía. Quienes lo conocieron recuerdan, por encima de todo, su amabilidad, sencillez y cercanía.

Esa fue la primera impresión que me transmitió al incorporarme a la Real Sociedad Económica de Amigos del País. Su extraordinaria capacidad de acogida y su sonrisa afable y limpia infundían la confianza oportuna para lograr que su interlocutor se sintiera como en casa. De fácil y amena conversación, recuerdo aquellos primeros encuentros donde surgió el tema estrella que lo definía como reconocido divulgador de la belleza

territorial de su Artenara natal, proyectándola como un bien singular de nuestra geografía isleña que traspasaba las fronteras municipales.

En una de esas charlas improvisadas surgió el nombre de un querido amigo común ya fallecido, el artenarense Pepe Alonso. Conmovido y entusiasmado por la feliz coincidencia, me relató varios pasajes de su infancia junto al «otro Pepe» en aquella cumbre de Gran Canaria. Así iniciamos una relación cómplice y empática que, aunque breve, quedará en mi memoria.

Con este homenaje al mejor «embajador» que ha tenido Artenara, sus familiares y amigos demostraron hace una semana que el profundo respeto que se profesa hacia Pepe Luján no solo nace de la admiración y el agradecimiento por su innegable legado intelectual, sino del cariño hondo hacia el vecino cercano: aquel que supo proyectar la belleza de la cumbre hacia el exterior sin prescindir jamás de la sencillez, la bondad y el trato cordial.