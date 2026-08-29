Lengua-jeje

No hay ningún motivo para que el perro se llame perro. Más allá de las muchísimas variaciones que han atravesado la palabra desde lo que habrá sido su semilla original, alguien nombrando por primera vez una de esas criaturas preciosas que quizá en ese momento incluso le podía estar mordiendo o algo, no hay razón por la que ese significante concreto sea el que designe ese significado concreto. “Perro” no es un perro, no es su rabo tieso en alerta, no es su olor a cheetos de las patas ni tiene que ver la rr con el gruñido que pienso cuando la leo, la palabra llevándome a materializar en la mente primero una característica concreta por pura casualidad y sin embargo esa casualidad da lugar a mi vivencia de los perros: perro es animal que puede engrifársete y casi nunca elige hacerlo. Esto es básicamente, de forma muy mal explicada, la arbitrariedad del lenguaje planteada por el lingüista suizo Ferdinand de Saussure. No hay una relación orgánica entre las palabras y las cosas, y eso no quita que cómo nombramos las cosas afecte a cómo las cosas son. Porque las cosas son lo que percibimos de ellas. La realidad no es un bol de cereales en el que cada cereal está delimitado. Es, más bien, un bol de porridge masiento para el que inventamos unas delimitaciones que van creando zonas y si fueran otras nos lo comeríamos en otro orden.

El ejemplo que suele ponerse es este: en castellano, diferenciamos la mariposa de la polilla, una es majestuosa y la otra cochinita, una nos parece buena y la otra mala. He visto a gente con fobia a las polillas huir de las mariposas y no me ha cabido en la cabeza e incluso me he reído toda cruel yo. En francés, sin embargo, la palabra “papillon” sirve para nombrar mariposas y polillas, no hay diferencias. Tal vez eso vuelve asquerosas las mariposas, o tolerables las polillas. Tal vez salir corriendo escopetada de unas alas naranjas tan bonitas que podrían ser un tatuaje sea razonable en Francia y ninguna comisura reaccione levantándose y nadie tenga que cogerse un cabreo monumental porque no respetan su pavor. Sucede así con el lenguaje en general: las categorías que creamos nos condicionan, así como lo hacen las palabras que tenemos o no tenemos (¿han intentado explicarle a alguien no canarie lo que significa que algo esté encachazado?), las sutilezas de los conceptos, los tonos casi imperceptibles, los matices adquiridos no solo con el significado sino con el abuso de las palabras y su transformación chorreante y su verse metidas, incluso, en bromas internas que no significan nada para nadie más… Un día discutía con un amigo de La Matanza sobre el significado de la palabra “posma”, y de pronto nos dimos cuenta de que la discusión no tenía sentido, ya que lo que sucedía era que en el norte y en el sur se usa la misma palabra para designar cosas casi casi iguales pero diferentes.

“Gufo” decimos en el sur para un pedo silencioso, con esa g tan maloliente, un roce como agresivo y obsceno. “Bufo” dicen en el norte, un animal que suelta algo por la boca que no llega a ser ladrido y se queda medio en nada pero amenaza.

Por eso, porque el lenguaje es arbitrario, accidental, inconcreto, y a la vez se nos fija, se nos engancha como los amores secos, escribir como hablamos es tan poderoso. Y diría que no solo escribir como hablamos, no lo reduciría a esa explicación facilona. Diría escribir entendiendo la norma lingüística como un cero discutible, un acuerdo entre todes del que luego debemos derivar nuestras especificidades tan ricas en contenido que, sin ellas, ¿qué o quiénes somos? Un acudir para que en fin se nos entienda o para entender que igual no van a entendernos pero justo en esa grieta de no entendimiento está, en cierto modo, la verdad. Tal vez la función de la literatura no es tanto que todo pueda ser comprensible y cristalino sino poder alongarnos a una otredad que sería muy difícil comprender del todo pero pásame esa vibra, recuéntame esas reacciones específicas a las alas dadas por el envase que me estás presentando, prestando aunque choque con el mío. Igual es el choque, eterno choque de siempre, el que garantiza la escucha, lo activo de escuchar. Por eso, porque nuestro lenguaje es indivisible de nuestro mundo, tenemos derecho a escribir de manera no neutral, incluso antineutral: hay correcciones que son disciplinamientos, disciplinamientos que se sienten como éxitos. Y metida en ese éxito te puedes dar cuenta de que se te ha quedado casi todo lo importante por contar y hay un cierre que falla y el agua pafuera pafuera y agarrarla con las manos cómo pues quizá solo necesitas la palabra fonil.