El diccionario que nunca existió

Uno se dispone a comprobar si es cierto que el antiguo vicario general de la Diócesis de Canarias Hipólito Cabrera está que se sale en las labores que desarrolla en su nuevo destino en la parroquia del Pino, frente a la vieja Casa Ford. Allí, en la iglesia que le dejara como un pincel el fallecido arreglalotodo Carlos Pirez Báez, vecino del barrio y buen muchacho de mano siempre tendida, Cabrera se muestra como un sacerdote didáctico, cercano y entretenido al explicar con lecturas y canciones los relatos, misterios, dudas, alegrías y tristezas de los asuntos que ocupan a las gentes de fe.

Coge uno entonces la 17 para dirigirse al Puerto y se encuentra en la guagua con José María Ayaso, hijo. Emprendedor, comunicador, creador de contenidos y filósofo versátil. Canario de los que escasean. Entrevistador frecuente de discernadores y filósofos con los que suele debatir sobre la libertad individual y el pensamiento crítico. Hermano de la desaparecida Dunia Ayaso, guionista y directora de cine y teatro que dejó huella, e hijo de José María Ayaso, también, como ella, fallecido prematuramente.

José María Ayaso Martínez, periodista, locutor y productor, fue creador del Mago Pantopín con cuyo programa y entrañable personaje hizo las delicias de grandes y, sobre todo, pequeños. En Radio Las Palmas, la emisora decana, cosechó un éxito sin igual"

Su padre se convirtió en una leyenda de la radio. José María Ayaso Martínez, periodista, locutor y productor, fue creador del Mago Pantopín con cuyo programa y entrañable personaje hizo las delicias de grandes y, sobre todo, pequeños. En Radio Las Palmas, la emisora decana, cosechó un éxito sin igual de audiencia. En sus espacios, también impulsó Galas del Avellaneda o Desfile de Variedades, no pocos niños y no tan niños acudían a cantar, recitar o participar en sorteos de tartas y regalos. Rifas en las que sus hijos no podían tomar parte. Honradez manda.

De José Velez a Eduardo Bautista

Los espectáculos llegaron a simultanearse entre ondas y escenarios. El viejo Cine Avellaneda, ahora Teatro Guiniguada, albergó iniciativas en las que el público podía ver y sentir en riguroso directo cómo se hacía la radio. Junto a colaboradores de la talla del maestro Peón Real propició que varias generaciones de isleños crecieran encantados por sus relatos, historias, entrevistas, bromas, trucos o acertijos. O que surgiera talento local. José Vélez, Los Tres de Canarias, Eduardo Bautista,... Sin duda, el oficio y la ciudad de Las Palmas de Gran Canaria le deben mucho más que un reconocimiento.

Plaza de Cairasco con un busto del ilustrado canónigo Bartolomé Cairasco de Figueroa., cerrado, el Café Madrid. / ANDRES CRUZ

Con su hijo, como es habitual hablaba uno de lo divino y lo humano. De aquella secretaria de Estado que animaba al onanismo porque lo de fornicar estaba sobrevalorado o de la que viene o puede venir más o menos en breve de la mano de las fuerzas de la contrarreforma. A todo movimiento de reacción suele suceder uno de contrarreacción. Españolito que vienes al mundo te guarde Dios. Y así.

Señor abatido

A todas estas que la parte de atrás de la 17 da la alerta. Los calores han abatido a un señor. Y los calores se han vuelto muy peligrosos de un tiempo a esta parte. Su cara se ve blanca y resaltan en ella algunas ojeras. El chófer reacciona como un bravo y pone en marcha el auxilio a través de la emisora con la que informa a la central. La ambulancia está en camino.

Para recuperar al exhausto viajero entran en servicio los abanicos de dos mujeres. Uno de ellos, rojo de lunares blancos, quedará entregado a la causa ante la necesidad de su propietaria de seguir viaje"

Un pequeño grupo de viajeros, hombres y mujeres, se afanan en aliviar al fatigado del peso del ordenador y de la asfixia de la chaqueta que lleva en un vehículo abrazado por el sol de un mediodía de agosto. Entran en servicio los abanicos de dos mujeres. Uno de ellos, rojo de lunares blancos que permanece bajo custodia en LA PROVINCIA, quedará entregado a la causa ante la necesidad de su propietaria de seguir viaje. Las obligaciones la obligan. Una sanitaria de un centro de salud del Sureste vela por el pulso del mareado.

La ambulancia se retrasa. Se le habla para animarlo. Surge en la entrecortada conversación la vida y obra de Cairasco de Figueroa y se le pregunta si es cierto que el diccionario de palabras aborígenes del canónigo se perdió en el ataque de Van der Does que quemó buena parte de Las Palmas. «Nunca existió», susurra exhausto, pero convencido, mientras comienza a remontar hasta el punto de que al llegar la ambulancia quiere irse a pie.