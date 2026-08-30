Las fronteras de la libertad

Durante siglos levantamos fronteras para defendernos de los demás. Las democracias aprendieron algo mucho más difícil: que una frontera también puede servir para proteger aquello que queremos compartir.

Y es que durante años se ha presentado el debate sobre las fronteras como una necesaria elección entre humanidad y firmeza, entre apertura y control o entre sensibilidad o frialdad. Como si defender el Estado de derecho implicara necesariamente renunciar a la compasión o a los sentimientos más esenciales de la humanidad. Sin embargo, la historia demuestra exactamente lo contrario. Las grandes civilizaciones no se distinguen por haber eliminado los conflictos, sino por haber conseguido que dejaran de resolverse por la fuerza para hacerlo mediante reglas compartidas. Ese ha sido uno de los mayores logros de Europa: sustituir progresivamente la arbitrariedad por el derecho. Una conquista que, como han recordado Tom Bingham en The Rule of Law o J. Cremades en El imperio de la ley, descansa precisamente en la fortaleza de las instituciones y en la estricta sujeción del poder a las normas. Un estado de derecho que, como apreciamos hoy más que nunca en todas las latitudes, no es el estado natural de las sociedades sino una conquista frágil que cada generación debe proteger día a día.

Los romanos comprendieron que una frontera era mucho más que una línea sobre un mapa. El limes no era solo un sistema defensivo. Era también un espacio de convivencia pacífica y de comercio e intercambio entre pueblos distintos, sostenido por una autoridad capaz de garantizar la seguridad y el cumplimiento del derecho. Roma entendió que una frontera podía ser, al mismo tiempo, límite y puerta. Lo decisivo no era cerrarla al mundo, sino preservar el orden que hacía posible la convivencia. Dos mil años después, Europa parece haber redescubierto aquella intuición. Schengen eliminó las fronteras interiores sobre un espacio común de derechos y reglas y asumió la necesidad de proteger conjuntamente las exteriores. La libre circulación no sustituyó al orden; se construyó sobre él.

Por eso conviene recordar qué significa una frontera en una democracia. No es necesariamente un muro frente al mundo. Es el espacio donde una comunidad política protege las reglas de convivencia que libremente se ha dado. Una frontera no define únicamente hasta dónde llega un país. Define hasta dónde alcanza la fuerza de su Estado de derecho. Comprender el drama humano de quien huye del hambre, de la guerra o de la desesperación no obliga a renunciar a los principios. Cuando el acceso a un país deja de estar regulado por el derecho y pasa a depender de la capacidad de desbordar una frontera, el problema deja de ser únicamente migratorio. Se convierte en un desafío al propio Estado de derecho.

Porque la verdadera frontera de una democracia no separa a unos seres humanos de otros. Separa el derecho de la arbitrariedad. Y cuando esa frontera se debilita, todos terminan perdiendo: los ciudadanos, porque perciben que las reglas dejan de aplicarse con igualdad; quienes esperan y cumplen los procedimientos para acceder legalmente; y también quienes llegan, porque la inmigración deja de percibirse como una oportunidad de integración para asociarse al descontrol.

Canarias sabe que una frontera puede ser también un puente. Lo sabemos porque llevamos siglos mirando al océano no como una pared, sino como un camino. Somos uno de los territorios europeos más próximos a África y más solidarios con su realidad. Esa situación nos interpela a mirar al continente vecino con respeto, voluntad de cooperación y la convicción de que su desarrollo será también una buena noticia para nosotros, pero desde la misma convicción hacia nuestros principios como pueblo. Canarias puede y debe aspirar a convertirse en uno de los grandes puentes entre Europa y África. Pero ser puente no significa renunciar a las reglas. Precisamente porque queremos permanecer abiertos necesitamos instituciones fuertes que hagan posible esa apertura.

Y ahí aparece una palabra incómoda, pero imprescindible en cualquier política responsable: capacidad. Toda sociedad tiene una capacidad real de integración. La tienen sus escuelas, sus hospitales, su vivienda, sus servicios sociales y su mercado de trabajo. Reconocerlo no significa renunciar a la solidaridad, sino hacerla posible.

Juan Pablo II recordó que el deber de acogida debía conjugarse con las condiciones necesarias para que quienes llegan y quienes ya viven en una sociedad puedan hacerlo con dignidad y en paz. Y es que la capacidad no es lo contrario de la solidaridad. Es lo que permite que la solidaridad perdure.

Porque acoger no consiste únicamente en permitir que alguien llegue. Consiste en ser capaces de integrarlo después: ofrecer educación, oportunidades, servicios públicos y un marco compartido de derechos y deberes. Cuando esa capacidad se desborda, aparecen la frustración, la desconfianza y, finalmente, el rechazo. Y quienes primero pueden sufrirlo son precisamente aquellos a quienes pretendíamos ayudar.

Ahí reside quizá uno de los errores más frecuentes de la política contemporánea: confundir la ética de las intenciones con la ética de los resultados. Una política no puede juzgarse únicamente por la nobleza de aquello que proclama. Debe responder también por las consecuencias que produce y por su capacidad para sostenerlas en el tiempo. Las instituciones no se juzgan solo por lo que prometen, sino por su capacidad para producir resultados sostenibles.

Solo una sociedad que integra bien puede seguir acogiendo bien. Y quizá ahí resida la verdadera paradoja de las sociedades abiertas: necesitan reglas precisamente para poder seguir abiertas. Las fronteras de una democracia no existen para levantar muros frente al mundo. Existen para proteger un espacio de convivencia donde la libertad, la igualdad ante la ley y la dignidad de las personas no dependan de la arbitrariedad. Y es que la libertad no termina en las fronteras de una democracia, empieza allí donde el derecho sustituye a la fuerza.