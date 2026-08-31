El fútbol y la filosofía

¿Acaso tiene el fútbol, ese deporte que encandila a los cinco continentes, alguna relación con la filosofía y el humanismo? Cultivado como el viejo pan y circo que ofrecían los gobernantes romanos en el Coliseo para acallar a las capas más menesterosas de su sociedad, en principio parece que no hay relación entre el fútbol y los valores trascendentes. Con Franco veíamos que cerca del 1 de mayo solía caer el gran partido del año, Real Madrid–Barcelona, para que las masas estuvieran entretenidas en algo diferente a las huelgas de los mineros de Asturias y las algaradas en las universidades. Era como un Tenerife–Las Palmas o como un Tenisca–Mensajero, emoción a raudales.

La selección española de fútbol estaba alicaída hasta que llegó Luis Aragonés, el sabio de Hortaleza, y le facilitó un campeonato de Europa. Luego vino el también sabio Vicente del Bosque con aquel Mundial y ahora Luis de la Fuente con la segunda estrella.

Pues bien: Luis de la Fuente aparentó ser un hombre calmado y sensato cuando reveló sus lecturas favoritas antes del éxito. Nada menos que las Meditaciones de Marco Aurelio, aquel gran emperador romano tenido por uno de los cinco grandes, que ganó batallas y tuvo una filosofía de vida austera como corresponde a los estoicos. El estoicismo proviene de los griegos y viene a constituir un modo de vida cuya influencia ha llegado a nuestros días.

Marco Aurelio fue uno de los cinco grandes emperadores, y disfrutó el periodo histórico en el cual el imperio romano tuvo una mayor extensión en Europa y el norte de África. Pues bien: Luis de la Fuente reveló ante la prensa que uno de sus inspiradores ha sido el libro Meditaciones, y particularmente aquella frase en la cual el filósofo establece que lo que es malo para el panal es malo para la abeja, y, subsiguientemente, lo que es bueno para el colectivo también es bueno para cada uno de los jugadores de su equipo. En un equipo de fútbol ha de primar el colectivo, más allá de las individualidades. Algunos cronistas han dicho que España no es tan gran equipo porque carece de un 9 buen rematador y no tiene a Mbappé ni a Cristiano Ronaldo ni a Messi. Pero para ganar un campeonato del mundo la selección demostró que la idea fundamental es la que transmitió Luis de la Fuente: un equipo es el conjunto donde juegan todos, se apoyan, se desmarcan, defiende o atacan la portería contraria en base a una estrategia colectiva.

Muchas cosas sensatas dijo Marco Aurelio en todos esos pensamientos que, a modo de diario, escribía con frecuencia, seguramente en el momento de la noche en que se quedaba solo después de las batallas y enredos que le tocó vivir. Tan sensatos eran sus razonamientos que siguen vigentes en medio de la vorágine de nuestro tiempo, tan lleno de tecnología y tan escaso de valores trascendentes. El dijo: «Tú tienes poder sobre tu mente, no sobre los acontecimientos externos. Date cuenta de esto, y encontrarás la fuerza».

La enseñanza se está olvidando de las humanidades y entroniza la tecnología. Si en un instituto se ofrece como optativa la Literatura Canaria y en paralelo cualquier programa de informática, el 99 por ciento de los alumnos lo tienen claro. Precisamente los profesores de Filosofía protestaron no hace mucho porque en los programas educativos iba a desaparecer esta asignatura, la movilización logró parar esta iniciativa. Enseñar a pensar no es rentable para los gobernantes ni para los grandes empresarios ni para Donald Trump. Es mucho mejor para el sistema que las mentes de los jóvenes y de los no tan jóvenes tengan otras preocupaciones, que estén enganchados a las pantallas, que consuman mensajes de gran frivolidad y, sobre todo, que no se les ocurra leer a Marco Aurelio ni a otros grandes pensadores.