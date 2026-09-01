Opinión
Sebastián Grisaleña Sánchez
Canarias vs Madeira: situación socioeconómica
La región portuguesa ha triplicado el aprovechamiento de ayudas europeas y supera a Canarias en PIB per cápita y convergencia con la UE
En primer lugar, y como no puede ser de otra manera, agradecer al diario de noticias y a sus lectores por permitirme dar mi visión de la situación socioeconómica y fiscal de Canarias y Madeira.
Mantengo una vinculación histórica y personal con Madeira, desde lo social, económico, cultural y deportivo, dando un seguimiento diario, con amigos, empresarios y medios de comunicación.
Debido a ello, la considero mi segunda tierra y con el paso del tiempo he valorado la integración de la región autónoma de Madeira en la Unión Europea, su constante evolución, creación de empresas y puestos de trabajo, servicios , nivel de vida de los madeirenses, exportaciones, infraestructuras terrestres, marítimas y aéreas, registro de buques, zona franca, fiscalidad y la alta imagen y profesionalidad del sector turístico.
Cierto es que no todo son mejoras, ya que respecto a la fiscalidad indirecta en el año 2011 se perdió un importante diferencial fiscal del IVA (Impuesto de Valor Añadido) con respecto al continente (Portugal), frente al actual 22%, 12% y 4% de IVA, que en mi opinión, lo justo sería volver a su estado anterior, 16%, 9%, y 4%.
Desde mi visión empresarial , sería beneficioso , se generaría más dinero circulante , mayor consumo, competitividad y en el corto plazo la recaudación no se vería afectada.
Mejoras en la economía de Portugal
Por otro lado, el sueldo base en Portugal debe acompañar proporcionalmente a las mejoras económicas que se han experimentado la economía, aunque no es menos cierto que en Madeira el sueldo base es ligeramente superior al nacional, aunque un mayor ajuste salarial redundaría en el interés general de la sociedad civil y la propia Comunidad Autónoma.
Respecto a Canarias, desde la propia adhesión a la Corona de Castilla en el siglo XV, posteriormente refrendada en el Real Decreto de 11 de julio de 1852 disfrutaba de un régimen de franquicias, aduaneras para el consumo, que posteriormente se conocieron como los puertos francos. Ello permitía unas reducciones fiscales respecto al territorio peninsular.
En el año 1991, cuando se produce la plena integración de Canarias a la Unión Europea, mediante el Programa de Opciones Específicas para las islas Canarias, (POSEICAN), se modifican y crean especificidades fiscales, arancelarias y de ayudas, que vienen recogidas en la ley 20 / 1991, de los aspectos fiscales del REF (Régimen Económico y Fiscal de Canarias).
Particularidades de Canarias
Esto se traduce en que Canarias es territorio exento de IVA, ya que se crea el IGIC (Impuesto General Indirecto de Canarias), la Reserva de Inversiones de canarias (RIC) la zona especial canaria , bonificaciones en el Impuesto de Sociedades para actividades productivas , ayudas de Estado ……..
En el año el 2002 , Canarias solicita al Gobierno de España y a la Unión Eupea otro impuesto indirecto, el Arbitrio sobre las Importaciones y Entrega de Mercancías a las islas Canarias (AIEM) que castiga a la sociedad canaria. Con una cantidad superior a más de 300 millones anuales , a los que habría que sumar lo que paga por el IGIC.
Si bien la regulación del Régimen Económica y Fiscal, fue concebido como un instrumento vital para activar la economía canaria, la realidad, es que pasan los años y su efecto ha sido lo contrario al deseado. Absolutamente adverso.
Ante esta realidad, está apareciendo voces de colectivos profesionales y de la sociedad civil, denunciando “el fracaso del REF en la economía canaria" somos menos competitivos en todos los parámetros económicos, paro, pobreza, la cesta de la compra la más alta del país, marginación...
El comisionado del REF
El Gobierno de Canarias hace tres años constituyó la figura del” Comisionado del ref” para buscar soluciones a estas realidades y hoy seguimos en las mismas condiciones o peor.
Si se hace una encuesta en Canarias preguntando ¿Qué es el REF? La mayoría de la población no sabrían contestar a ciencia cierta, hay un gran desconocimiento, Aunque parece ser que ahora están haciendo un esfuerzo en introducirlo en las materias docentes en las distintas etapas formativas.
El REF se creó para beneficiar a todos los canarios, ciudadanos y empresas pero la realidad es que llega a unos pocos, y generalmente empresarios… No llega a la mayoría.
Nuestros políticos antepusieron la recaudación y determinados intereses de grupos de presión (Lobbys) al interés general , han pasado años desde su implantación y no han sido capaces de corregir sus deficiencias e inseguridad jurídica y fiscal (RIC) .
EL REF debe llegar a todos los canarios, como ocurría antes de la plena integración, ya que en la actualidad el fenómeno que ocurre es que los ricos son más ricos y la masa social está más empobrecida. Cabe preguntarnos …. ¿Sería mejor integrarnos en la UE con un IVA diferenciado a la baja, y no seguir en la inseguridad actual?
En el presupuesto 2026 , preprevéncaudar 315 millones de euros en concepto de AIEM, (insisto, habría que añadir el IGIC), lo que seguirá incrementando la cesta de la compra de Canarias. La única salida que tiene Canarias es cambiar la fiscalidad, tanto directa, como indirecta de la que se puedan beneficiar las personas físicas y jurídicas arraigadas en Canarias.
Hemos pasado de liderar las RUP Atlánticas al inicio de la integración en la UE , hoy estamos muy distante de las dos RUP, Madeira y Azores, que sí han sabido potenciar todos los recurso recibidos y les felicito por el magnífico trabajo realizado y en la forma de integrarse en la UE .
Aunque es verdad que deben seguir insistiendo y exigiendo mejoras para tener más calidad de vida a los madeirenses.
Conclusiones
Después de analizar los diferentes tipos de integración en la UE de las regiones ultraperiféricas portuguesas, especialmente Madeira, y Canarias, la conclusión tras más de 30 años es clara, la fórmula de integración portuguesa ha sido claramente mejor que la canaria basándonos en todos los índices económicos históricos; las dos regiones portuguesas han progresado claramente pasando de los últimos lugares en el conjunto de las regiones ultraperiféricas a ocupar los primeros lugares al menos en el periodo 2014-2024, los índices económicos que así lo indican, el aprovechamiento de las ayudas europeas prácticamente triplica la efectuada por Canarias esta última con un PIB y una población que multiplica por diez a la de Madeira; la subida del PIB per cápita madeirense ya supera a la canaria en casi 3.000 euros y se sitúa incluso por encima de la Portugal continental, estando además por encima de la convergencia con la europea (un 108% de la comunitaria), la canaria al contrario ha bajado más de un 15% en estos diez años alejándose de la convergencia con la europea para situarse en un 78% de ésta, hay treinta puntos de diferencia en convergencia con la renta per cápita europea (108% Madeira y 78% Canarias). En cuanto a variables socioeconómicas las tasas de pobreza y exclusión social de Madeira son las más bajas entre las RUP, al contrario que Canarias que ha ido aumentando esa tasa en este periodo; lo mismo pasa con el índice de paro, donde Madeira se posiciona como la región con menor tasa en las RUP (un 5,6%), mientras Canarias no baja del 13,8%. Finalmente en cuanto a la presión fiscal, Madeira se posiciona entre las RUP como una de las tres con menor presión fiscal y claramente esta situación mejoraría aún más, si tal como se solicita en el artículo, los tipos del IVA se igualan a los de Azores con unos índices mucho más bajos lo que tal como se comenta en el mismo, no repercutiría negativamente en la recaudación al hacer incrementar la actividad económica una imposición indirecta más baja y con ausencia de aranceles tipo AIEM; caso contrario ha sucedido con Canarias que ha aumentado su presión fiscal reduciendo su diferencial con la presión del conjunto de España a tan solo un 10%, convirtiéndola en la RUP con menor diferencial fiscal respecto a la imposición en el continente.
Como conclusión de todo esto no cabe duda afirmar que la integración canaria en la UE no ha cumplido con las expectativas que se previeron en su día, todo lo contrario el REF en su configuración actual supone una losa importante que dificulta enormemente alcanzar la convergencia con Europa en niveles de vida para la población y para la economía canaria (niveles que se perseguían con el modelo de integración elegido para Canarias), dado fundamentalmente que tal como se menciona en el artículo, solo ha servido para proteger sectores económicos muy concretos dejando al margen el bienestar general de los canarios (especialmente de los consumidores) sometidos a tasas de presión fiscal enormes, una renta per cápita claramente inferior a la media, y una inflación y paro muy por encima de la alcanzada por otras RUP con modelos de integración mucho más eficientes que evitan la creación de barreras aduaneras que dificultan sin duda el progreso económico general y que solo se justifican por la voracidad recaudatoria necesaria para sostener la maraña burocrática (economía improductiva) creada para sostener este mismo modelo de integración.
Nota de autor
Por último, no podía dejar de hacer una pequeña mención , al deporte madeirense en general , se le debe ayudar y proteger .
La imagen de Madeira se fortalece , genera actividad de todo tipo , no solo en lo deportivo, también cultural y turística .
El tener dos equipos en la mayor competición de la liga portuguesa como deporte rey , es una virtud que se debe apoyar y potenciar al máximo. Recuerdo con añoranza al C.S. Marítimo.
Soy un empresario vocacional , que valora la importancia de las empresas, con libertad propia con iniciativas, sin ataduras, que genere puestos de trabajo, pagar impuestos, fortalecer los sectores internos de la empresa, con un alto sentido de solidaridad, como en los vestuarios deportivos, donde todos se benefician.
Sebastián Grisaleña Sánchez
Empresario y Presidente del Consejo de Administración de Grisaleña, S.L.
Expresidente y presidente de honor de la Confederación Canaria de Empresarios
Fuente: Informe del Colegio de Economistas de Las Palmas sobre las desigualdades y convengencias en las regiones Ultraperiféricas de la UE.
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