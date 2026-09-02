Capuletos y Montescos de la política mundial

Ramiz Alakbarov, coordinador adjunto de la ONU para el proceso de paz en Oriente Próximo / Europa Press/Contacto/Lev Radin

Érase una vez un mundo dividido en dos grandes familias: los Capuletos del “orden internacional” y los Montescos del “nuevo orden mundial”

Los Capuletos decían:

—Nosotros defendemos la democracia, la libertad y las reglas.

Los Montescos respondían:

—Nosotros defendemos la soberanía, la multipolaridad y que las reglas no las escriban siempre ustedes.

Y así comenzó la gran tragedia.

En Washington, Moscú, Pekín, Bruselas, Jerusalén, Teherán, Madrid, París y otras tantas capitales, los jefes de clan se reunían solemnemente para anunciar que ellos eran los buenos y los otros, naturalmente, los malos.

Cada familia tenía su propio vocabulario.

Los Capuletos llamaban "alianzas" a sus alianzas, "disuasión" a sus armas y "defensa" a aumentar el presupuesto militar.

Los Montescos llamaban "soberanía"a sus alianzas, "seguridad nacional"a sus armas y 'estabilidad"a hacer exactamente lo que les convenía.

Mientras tanto, el ciudadano de Verona —que ahora vive en cualquier continente— miraba el espectáculo preguntándose por qué todos hablaban de paz mientras compraban más espadas.

Entonces apareció una tercera figura: el Mercader.

El Mercader no tenía ideología.

—¿Con quién estás? —le preguntaron.

—Con quien compre.

—¿Y tus principios?

—Cotizan en bolsa.

Los Capuletos lo consideraron sospechoso.

Los Montescos también.

Pero ambos terminaron haciendo negocios con él.

Y llegó el gran baile diplomático.

Unos se abrazaban públicamente y se amenazaban privadamente. Otros se insultaban en televisión y negociaban por teléfono. Unos hablaban de derechos humanos mientras miraban hacia otro lado. Otros hablaban de soberanía mientras cruzaban fronteras.

Y el mundo descubrió una verdad incómoda:

Capuletos y Montescos podían odiarse durante siglos, siempre que el odio no interfiriera con el negocio.

Romeo, horrorizado, preguntó:

—¿Y nosotros, los ciudadanos, qué papel tenemos?

Julieta respondió:

—El de espectadores.

—¿Y podemos cambiar el guion?

—Claro.

—¿Cómo?

Julieta señaló las elecciones.

—Votando.

Romeo sonrió.

—Entonces tenemos poder.

Julieta negó con la cabeza.

—Tenemos una papeleta. El poder es otra cosa.

Y mientras los dos clanes preparaban su próximo discurso sobre la paz, alguien en la última fila levantó la mano:

—Perdonen… ¿y si, por una vez, dejan de preguntarse quién gana y empiezan a preguntarse quién paga la factura?

Silencio absoluto.

Los Capuletos miraron a los Montescos.

Los Montescos miraron a los Capuletos.

Después, discretamente, se pusieron de acuerdo.

La factura la pagaría el pueblo.

Y así terminó otra cumbre histórica.

Con una declaración conjunta de paz, diecisiete páginas de principios universales y cero acuerdo sobre quién había empezado la pelea.

Porque en la política mundial, como en Verona, todos quieren ser Romeo, todos creen ser Julieta y nadie quiere interpretar al padre que paga los platos rotos.