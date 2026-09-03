Ceuta: una crisis europea gestionada mal y tarde

Las informaciones cada vez más inquietantes que se suceden diariamente sobre la dramática situación que viven en Ceuta sus habitantes y las personas migrantes que permanecen en la ciudad tras la avalancha humana de los días 30 y 31 de julio dificultan un análisis sosegado de acontecimientos tan cambiantes.

El asunto no puede abordarse en toda su complejidad en un artículo de opinión, por lo que me limitaré a desarrollar una idea: más allá de las perturbaciones en las relaciones bilaterales con Marruecos, estamos ante un problema europeo cuya respuesta debería coordinarse y asumirse desde las instituciones de la Unión.

Ceuta y Melilla constituyen las únicas fronteras terrestres de la Unión Europea en África. Ceuta tiene un régimen singular en el marco de Schengen: existen controles documentales para desplazarse desde la ciudad a la Península y al resto del espacio de libre circulación. Pero esta especialidad no priva a su frontera de la condición de frontera exterior europea. Lo que sucede en Ceuta afecta a España, pero también a la seguridad, la política migratoria y el sistema común de asilo de toda la Unión.

Esta evidencia no se reflejó en la respuesta inicial del Gobierno. El 1 de agosto, apenas cuarenta y ocho horas después de la entrada masiva, el ministro del Interior aseguraba que la situación había revertido y que se recuperaba la normalidad. El 4 de agosto trasladó a sus homólogos europeos que estaba controlada, que nadie había alcanzado la Península y que el espacio Schengen no había resultado afectado. Interior calculaba entonces que, de las aproximadamente 72.000 personas que habían entrado, más de 70.000 habían regresado ya a Marruecos.

La realidad posterior mostró la fragilidad de esa estimación. El 13 de agosto el propio ministro reconoció que todavía permanecían en Ceuta unas 5.000 personas en situación irregular. Finalmente, el Real Decreto 681/2026, de 25 de agosto, declaró la situación de interés para la seguridad nacional. En él, el Gobierno admite que la afluencia «masiva y simultánea» está alterando el funcionamiento de las administraciones y «superando las capacidades ordinarias de gestión, acogida, asistencia y seguridad ciudadana» de Ceuta.

Aún no se conoce con precisión cuántos migrantes permanecen en la ciudad, cuántos menores continúan sin filiar ni qué porcentaje ha solicitado protección internacional. Es difícil conciliar esta realidad con el mensaje tranquilizador anterior. Los elementos esenciales estaban presentes desde el principio: una entrada extraordinaria, una ciudad territorialmente limitada, miles de personas por identificar, un sistema de acogida y protección de menores desbordado y una frontera exterior de la Unión afectada.

Europa estaba disponible

La Comisión Europea ofreció desde el comienzo apoyo financiero, técnico y operativo. Sin embargo, España no presentó hasta el 24 de agosto una solicitud formal de ayuda de emergencia por importe superior a 32 millones de euros, con cargo al Fondo de Asilo, Migración e Integración y al Instrumento de Gestión de Fronteras y Visados.

Cuatro días después, Interior pidió que Frontex, Europol y la Agencia de Asilo de la Unión Europea reforzaran la respuesta. Solicitó diez agentes adicionales de Frontex para el triaje; intérpretes y apoyo de la Agencia de Asilo para las entrevistas; mayor cooperación de Europol frente a las redes de tráfico; la prolongación de la operación Minerva, y asistencia posterior de Frontex para determinados retornos. Son decisiones necesarias, pero llegaron casi un mes después de la avalancha.

Por otra parte, el Reglamento (UE) 2024/1356, directamente aplicable desde el 12 de junio, obliga a examinar sin demora a quienes cruzan irregularmente una frontera exterior. El triaje comprende la identificación, el registro biométrico, los controles de seguridad y salud, la detección de vulnerabilidades y la derivación al procedimiento de asilo o retorno correspondiente. Como regla general, debe concluir en siete días. Si España carecía de personal suficiente para realizar estas actuaciones a tiempo, resulta difícil explicar por qué no pidió inmediatamente los medios europeos disponibles.

Las funciones son complementarias: Frontex puede apoyar la identificación, el control fronterizo y los retornos; la Agencia de Asilo, las entrevistas y solicitudes de protección; y Europol, la investigación de las redes criminales. No se trata de sustituir a las autoridades españolas, sino de integrar sus capacidades en una respuesta europea.

El mecanismo que no se ha solicitado, pero pedir dinero o agentes europeos no equivale a activar el instrumento más importante previsto para una crisis de estas características.

El Reglamento (UE) 2024/1359, por el que se abordan las situaciones de crisis y de fuerza mayor en el ámbito de la migración y el asilo, permite que un Estado miembro presente a la Comisión una solicitud motivada para que determine la existencia de una situación de crisis y proponga un plan reforzado de solidaridad. El Gobierno español podría acogerse al supuesto específico de llegadas masivas cuya naturaleza y magnitud hagan que los sistemas de asilo, acogida, protección de menores o retorno dejen de ser operativos. Es un supuesto objetivo: no exige acreditar que un tercer país fronterizo haya promovido deliberadamente las entradas ni que haya actuado con la intención de desestabilizar al Estado afectado.

La norma ordena valorar la población, el tamaño y las particularidades geográficas del territorio y admite expresamente que el desbordamiento se produzca a escala local o regional. Resulta difícil imaginar un caso más apropiado para solicitar, al menos, que la Comisión examinara su aplicación: decenas de miles de entradas simultáneas en una ciudad de apenas veinte kilómetros cuadrados y unos 84.000 habitantes.

La Comisión dispone de dos semanas para pronunciarse. Si apreciara la crisis, propondría las medidas necesarias y el Consejo tendría otras dos semanas para aprobar un plan. Este podría incluir reubicaciones de solicitantes de protección internacional, aportaciones financieras de otros Estados y otras fórmulas de solidaridad. De haberse actuado con diligencia, ya conoceríamos la respuesta.

Aunque es lo más lógico, no puede asegurarse que la Comisión hubiera aceptado la solicitud, pero precisamente para realizar esa valoración existe el procedimiento. La crítica no consiste en afirmar que el Gobierno podía declarar unilateralmente una crisis europea, sino en preguntarse por qué no pidió desde el principio que Europa la evaluara formalmente, cuando el propio Ejecutivo ha terminado reconociendo que las capacidades ordinarias de Ceuta habían sido superadas.

La diferencia no es retórica. Una ayuda económica atiende gastos concretos y unos agentes adicionales alivian temporalmente determinadas tareas. Sin embargo, la activación del Reglamento transformaría una crisis soportada territorialmente por Ceuta y presupuestariamente por España en una responsabilidad institucionalmente compartida por la Unión.

También enviaría un mensaje inequívoco a Marruecos. España necesita preservar la cooperación bilateral, pero la frontera de Ceuta no es solamente hispano-marroquí: es una frontera exterior europea. Su estabilidad, el control de los flujos y el respeto de los derechos son asuntos de toda la Unión.

Marruecos debe comprender que cualquier crisis en esa frontera no afecta únicamente a sus relaciones con España, sino también a sus relaciones con Europa. Y el Gobierno español debería actuar en consecuencia. Europeizar la respuesta no significa eludir responsabilidades nacionales, sino asumir que determinados problemas solo pueden afrontarse eficazmente cuando la Unión deja de ser una fuente complementaria de fondos y se convierte en protagonista de la solución.