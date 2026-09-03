Desbordado

No hace tantos años que mi añorado amigo FPV, precisamente en aras de dicha amistad, y de disimular cierta pereza , me sometía a un cómodo tercer grado: «a ver, Lamberto, explícame esto del bitcoin» o bien: «¿qué es eso de la fusión como fuente de energía inagotable?». Y yo de buena gana le hacía una sinopsis del tema, lo que de paso me obligaba a poner un poco de orden en mis ideas.

Y sin embargo, parece que hace de eso una eternidad. Desde entonces, al margen de infligírsenos guerras varias e infinidad de conflictos larvados, la tecnología nos pone a prueba con retos como la computación cuántica o la inteligencia artificial, y se nos amenaza con calentamientos globales o recursos a escala planetaria en peligro, como el agua o la energía.

Se me alegará que ahora le podría despachar a mi amigo remitiéndole al chat GPT de la inteligencia artificial, que le aclararía cualquier duda de forma mucho más completa y competente que yo. Eso es cierto, pero el aumento exponencial de información al que nos vemos sometidos, ya sea por los medios tradicionales o las redes, empieza a ser agobiante, máxime con la carga de amenaza o desafío que suele conllevar dicha información, porque el morbo es lo que vende.

Veamos algunos planteamientos. La informática cuántica nos promete, nos ofrece ya, una velocidad de computación inimaginable hace unos años. Pero tendremos que asumir que se darán fenómenos difíciles de digerir como por ejemplo que pueden simultanearse una cosa y la contraria. Nos lo ilustran con la «paradoja del gato de Schrödinger», que puede estar vivo y muerto al mismo tiempo.

Pero bueno, se me argumentará que la inteligencia artificial nos está haciendo la vida más fácil. Tal vez, pero a la par pondrá en peligro miles de puestos de trabajo, al hacer redundantes ciertas profesiones. Y a muchos nos obligará a seguir cursos de IA, para no quedarnos en desventaja y sacarle el máximo partido , como ya se viene haciendo en algunas empresas, con competiciones internas entre los empleados, para exprimir al máximo las posibilidades de tan golosa herramienta. Y no hablemos ya del agazapado peligro de superar la IA a los humanos, tomando el control. O el descontrol: David Gross, todo un premio Nobel de física nos advierte de las escasas probabilidades de que la humanidad sobreviva 50 años más.

Comprenderán que me sienta algo agobiado, desbordado por tanto “input” imposible de aprehender, y mucho menos de metabolizar.

Está claro que esta hiperinformación y la autoexigencia de asumirla no puede ser saludable.

Y algo de eso nos alerta el filósofo surcoreano Byung Chul Han en su reciente ensayo La sociedad del cansancio poniéndonos en guardia sobre el estresante impacto de esta voluntad de abarcar lo inabarcable.

Lo malo es que el antídoto lógico propuesto por el filósofo, desligarse de tanta presión y pasarse a un modo contemplativo, «volviendo a aprender a aburrirse» suena muy bien, pero no levanta las espadas de Damocles que penden sobre nuestras cabezas.

Tal vez lo que necesitemos es echar mano de los consejos de los therians, ya saben las personas que se identifican con los animales. Sobre todo aquellos que van de avestruz por la vida, para que nos ilustren sobre la manera más indolora de enterrar la cabeza bajo tierra.