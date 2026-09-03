Nada es para siempre. ¿Por qué no? Qué frase tan rotunda. Tan lapidaria y contundente. Tan aceptada que casi hemos dejado de cuestionarla.

Nos la repiten cuando termina un trabajo, cuando se quiebra una amistad, cuando una familia se distancia, cuando te deja el supuesto amor de tu vida. Nos dicen que hay que aceptar los cambios, cerrar etapas, dejar ir, soltar lo que ya no está para ti. Lo que sucede conviene. Y quizá sea cierto, aunque recelo de esa realidad.

La vida transita a su ritmo y, a veces, golpea sin avisar. Las personas cambian y de qué forma. Los lugares desaparecen, cierran los bares de siempre. Los empleos languidecen. Los padres envejecen (ojalá fueran inmortales). Hay cosas que, inevitablemente, tienen que morir para que otras puedan nacer. Pero, leñe, estoy cansado de que parezca que la gran lección de vida consista únicamente en aprender a perder. ¿Esto va de aprender a soltar? Soltar trabajos, proyectos, amigos. Soltar amores traicioneros. De buscar a la siguiente persona que soltar. Hay una tórpida romantización de la despedida plañidera que hastía. Se ha encumbrado el “dejar ir” en una especie de virtud universal y omnipresente. Si alguien se va, hay que soltarlo. Si algo duele, hay que pasar página. Si un proyecto no funciona, hay que reinventarse.

Ante este panorama de autoayuda, también debería existir una épica de quedarse. De intentarlo. De reparar. De creer en lo permanente. De tener paciencia. De atravesar juntos las épocas en las que nada resulta fácil.

Una amistad no debería existir sólo mientras nuestras vidas avanzan en paralelo. Un proyecto de vida no debería ser válido únicamente mientras resulta cómodo. Una relación de pareja no debería ser únicamente encontrar a alguien con quien coincidir mientras todo encaja.

Hay algo profundamente valioso en las personas que dicen: “yo me quedo". Y no porque quedarse siempre sea lo correcto. No porque haya que permanecer en lugares que nos hacen daño. No porque aguantar sea una virtud. Sino porque, en ocasiones, hay vínculos que merecen ser peleados y merecen que le echemos arrojo.

Hay personas por las que merece la pena atravesar una crisis. Amistades que merecen conversaciones incómodas. Familias que pueden necesitar tiempo para volver a encontrarse. Amores que no necesitan ser sustituidos, sino cuidados.

Por desgracia, hemos aprendido demasiado bien a irnos sin mirar atrás, sin pestañear, y demasiado poco a construir las condiciones para quedarnos. El "nada es para siempre" tiene algo de verdad y también puede convertirse en una excusa.

La sociedad ha empezado a exigirle a todo que sea perfecto para considerarlo digno de durar. Insisto, qué hartura que digan que todo pasa, que todo cambia, que todo termina y que hay que seguir caminando.

Esta vez quiero algo diferente. Estoy cansado de soltar. Quiero caminar, sí. Pero quiero hacerlo con alguien sincero al lado. Quiero aprender a quedarme, sin recelos, con alguien que apueste todo al rojiblanco (somos del Atleti) y se quede conmigo. Sempiterno. ¿De veras que nada es para siempre?