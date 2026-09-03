Pino Ojeda, agosto ya pasó

El mes de agosto que se cierra guarda una relación profunda e ineludible con Pino Ojeda. Agosto abre y cierra biográficamente la existencia de la poeta y pintora. El destino quiso que toda su trayectoria vital quedara enmarcada en este mes del verano atlántico:

Nació el 17 de agosto de 1916 en el idílico entorno de El Palmar de Teror (Gran Canaria).

Falleció el 27 de agosto de 2002 en Las Palmas de Gran Canaria.

A diferencia de otros poetas canarios que cantan a la alegría festiva de este mes, Pino Ojeda utiliza el paisaje de los «campos morenos», los trigos cortados y la sequedad estival de agosto de una forma íntima y existencial. El calor abrasador y la luz encandiladora de este periodo del año funcionan en sus poemas como un contraste metafórico frente a su «niebla» interior y la dolorosa ausencia de su esposo fallecido. En sus versos, agosto no es fiesta; es la estación donde el sol implacable alumbra el vacío, y donde el alma camina buscando respuestas por senderos ocultos y pinos lejanos.

Este breve fragmento de su poema ‘Te busqué por los valles’ refleja perfectamente cómo Pino Ojeda une el paisaje seco del verano con su búsqueda interior:

«Te busqué por los valles,

por los campos morenos de la tierra.

Iba mi paso abriendo los caminos,

y me alumbraba el sol de los desiertos.»

«Campos morenos»: describe la tierra canaria en pleno agosto, seca y tostada por el sol ardiente.

«Sol de los desiertos»: muestra el verano no como una fiesta, sino como una luz cegadora que acompaña su soledad.

En su etapa de madurez, el sol de agosto deja de ser un «desierto» doloroso y se transforma en una fuerza mística de esperanza. Este brevísimo poema de su libro ‘El alba en la espalda’ resume esa evolución:

«Viviré en la palabra.

Y cuando el sol regrese a las cosechas,

seré de nuevo luz sobre la tierra.»

Evoca directamente el mes de agosto, el tiempo tradicional de la siega en los campos canarios.

Pino Ojeda asume que, aunque su cuerpo muera —lo que ocurrió un 27 de agosto—, su voz renacerá cada verano a través de sus versos.

Pino Ojeda trasladó exactamente la misma atmósfera de sus poemas a sus cuadros abstractos. Se convirtió en una de las pioneras del informalismo abstracto en las islas.

Los colores del verano: en sus cuadros utilizaba texturas gruesas mezcladas con arena de las playas canarias. Predominaban los tonos ocres, amarillos encendidos, tierras y negros volcánicos. Era, literalmente, el paisaje canario de agosto hecho pintura.

La geometría del dolor: sus trazos no buscaban pintar un árbol o una playa real, sino la sensación de la luz deslumbrante del Atlántico chocando contra la roca.

Este agosto no hemos festejado el 110 aniversario de su nacimiento ni tampoco el 24 aniversario de su muerte.

Pero, a pesar de todo, querida Pino, sigues muy viva. También en la Universidad de Las Palmas de Gran Canaria, donde tu nombre, tu obra y tu palabra siguen encontrando un lugar para permanecer y ser descubiertos por nuevas generaciones. No es casualidad: en la Biblioteca del Campus del Obelisco hemos inaugurado una sala que lleva tu nombre, un espacio que reúne poemas tuyos, algunos de ellos inéditos, y que convierte tu voz en una presencia cotidiana, cercana, accesible para quienes quieran acercarse a tu obra.

Porque quizá no hay que limitarse a recordar, sino hacer que una obra siga siendo leída, mirada y escuchada. Que Pino Ojeda no sea solamente un nombre en nuestra memoria literaria, sino una presencia viva entre nosotros.

Y así, querida Pino, tus versos retumban siempre en nuestros oídos, así como tus lienzos en nuestras retinas. Siempre estás aquí en verano. En nuestras lecturas y en nuestro recuerdo. En nuestra universidad. En nuestra tierra.

Nuestro calor.