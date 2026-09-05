Acuerdo en el Virreinato

El acuerdo para la explotación petrolera de grandes espacios venezolanos se desconoce en su mayor parte. Incluso lo desconocen los diputados de la Asamblea Nacional, que aun así aprobaron el documento contractual por amplísima mayoría, a mano alzada y sin debate alguno. Además de los aplausos lo que se añadió fue una hermosa declaración de adhesión inquebrantable a la presidenta Delcy Rodríguez, en cuyo estilo preciosista era imposible no descubrir el hálito de su hermanísimo Jorge, presidente de la Asamblea y bestezuela impregnada de Sauvage Parfum, que allá por los noventa quedó finalista en un concurso de cuentos convocado por El Nacional. La República de Venezuela le cede a un consorcio de pequeñas y medianas empresas petroleras nada menos que unas reservas calculadas en 65.000 millones de barriles y lo hace del peor modo posible para los ciudadanos del torturado país, que el pasado 3 de enero se libró del dictador -Nicolás Maduro – pero no de la dictadura. El régimen chavista se ha metamorfoseado de manera relampagueante en un virreinato trumpista. Ni una sola figura política relevante de la élite del madurismo ha tomado distancia del proceso ni mucho menos lo ha denunciado: una prueba incontestable de que la revolución de Hugo Chávez no fue otra cosa que una farsa sangrienta, embrutecedora y destructiva.

En realidad ya se sabe lo suficiente para asombrarse de nuevo. El consorcio de empresas está dirigido por Alejandro Bethencourt, un canalla que pasó de la aristocracia secular de los negocios – sus antecesores corrompieron y fueron corrompidos por Juan Vicente Gómez, por Marcos Pérez Jiménez y por la democracia puntofijista -- a lo más alto de la boliburguesía chavista –recibiendo contratos de obras e infraestructuras y licencias de importación de Chávez, Maduro y sus ministros. Este consorcio – donde la empresa de Bethencourt, Nabep, dispone un peso muy relevante -- está integrado por pequeñas y medianas compañías norteamericanas que perforarán – aportando maquinaria, técnicos y know how – unos 17 campos petrolíferos. La razón por la que grandes empresas no han entrado es sumamente obvia: no ven la suficiente seguridad jurídica para hacerlo ni se creen la estabilidad política del Rodrigato, con un horizonte político-electoral más bien oscuro para Trump. Especialistas como el economista José Toro Hardy, ex gerente de Pdvesa, han mostrado serias dudas de que esta iniciativa acabe bien. Muy pocos están seguros del músculo financiero de las empresas implicadas. Las explotaciones de casi todos esos 17 campos están cerradas, han sido vandalizadas o funcionan malamente a causa de problemas técnicos estructurales. A la caótica, deficiente y empobrecida explotación petrolera en Venezuela le urgía la entrada de grandes empresas del sector, las únicas que pueden disponer de recursos financieros y equipos humanos para trazar y cumplir una estrategia de reactivación y modernización de la economía petrolera del país. Pero para eso era imprescindible avanzar en la democratización de Venezuela, acabar con la arbitrariedad y la opacidad, celebrar elecciones, elegir un gobierno legítimo y reformar la legislación para abrir la inversión extranjera sin que quede debilitada la soberanía sobre los recursos venezolano. Pero Trump no está dispuesto a poner la democracia para refundar la república antes que explotar el petróleo con un ventajismo insultante. Su tesis es que primero va el petróleo y después (va se verá cuando) elecciones libres y democracias. El orden de los factores altera el producto e impedirá que los venezolanos consigan nada sustancial ni en materia de desarrollo económico ni en materia de libertades públicas.

Porque, además, todo el estado de La Guaira continúa destruido. Totalmente destruido. Más de 25.000 familias se han quedado sin hogar. Aun no funcionan regularmente todos los servicios públicos básicos, como el agua o la electricidad. Ni siquiera se dispone de un listado fiable de los fallecidos. Pero allá va Alejandro Bethencourt cabalgando sobre su Lamborghini para salvar Venezuela.