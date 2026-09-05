Alguna vez, dando algún taller de escritura, he propuesto esta premisa para escribir un texto: vamos a escribir algo que no entienda nadie. Pueden abordarlo desde donde quieran, buscar el tipo de no entendimiento que les apetezca. El ejercicio suele funcionar, pues arrancar el entendimiento como centro absoluto de cualquier cosa suele hacer que pongamos el foco en otras cuestiones que antes pasaban desapercibidas: las sensaciones físicas que vamos generando, la sonoridad, el tono, el lenguaje, el ambiente… También funciona porque la escritura se vuelve entonces de pronto algo solo para nosotres, no es necesario ya sacar las arruguitas de nuestro mundo y traducirlas para que le otre pueda encontrárselas de forma nítida y nada brumosa. Es como si cada cabeza fuera una lengua distinta y la búsqueda de comunicación clara nos hiciera darnos golpes en las sienes para ver si cuela nuestra idea en una lengua común. Y de pronto, no buscar traducir sino comunicar inclaramente (extrañamente, deotraformamente) nos coloca en un espacio en el que sí que podemos hablar esa lengua propia y qué encontraremos ahí.

¿De qué está hecha esa lengua propia? De léxico familiar, muchas veces, o de dialecto reconcentrado, o de las especificidades de los días pasados en ciertos rincones de internet, o de lugares muy concretos de unos pueblos muy concretos que solo pueden nombrarse desde lo que se va viendo en ellos al visitarlos todos los días de la vida. También bromas internas, esos mantras que se van construyendo en los grupos de personas y pueden arrancar una ristra de risas que, sin embargo, desde la mesa de al lado, otros seres con otros idiomas que no nos captan en absoluto, puede parecer absurda. Pocas cosas en la vida me han resultado más placenteras que salir del instituto con dolor de barriga de reírme. No puedo recordar de qué me reía en esas ocasiones, porque seguramente sería la movida más absurda y más nicho del mundo y ni yo misma puedo acceder ya a ese sistema de signos. Una broma interna es una celebración de muchas cosas: del presente, claro. Y de que solo nosotres seamos nosotres. De nuestras lenguas que se van enganchando como un collar de clips y cada clip es su clip pero somos un collar.

Es precioso cuando salen bromas internas en el ejercicio de escribir para que no se entienda. La persona que escribe suele leer con una sonrisa medio de lado. A veces esas bromas se enredan con cosas más tristes, alguna historia de abandono o de nostalgia, como si se pudiera acceder mejor a ese dolor a través de las caras consternadas de quienes escuchan. Consternadas al no poder acceder a esos recuerdos propuestos pero sí a sus colores, pues todes conocemos la sensación del blablablajijiji. La especificidad absoluta suele generar conexión. Parece contradictorio, pero es así. Porque todes estamos asentades en nuestra propia cabeza única que se siente incomprendida. Y todes sabemos que pensamos muchas cosas de nuestra vida en un nivel que parece no casar demasiado con «lo humano», solo con «nuestros cuerpos concretos que a quién van a representar y a quién le van a interesar si solo yo oigo este pitido en mi oído derecho».

Me resulta curioso pensar que la búsqueda de no entendimiento puede hacer, paradójicamente, que hagamos entendibles, transmisibles, algunas cuestiones muy complejas que nos atraviesan. Que en la traducción se pierden, sopladas a un viento que a saber dónde se las lleva, o que en realidad no las mueve en absoluto. Renunciando, creo yo, a la lengua común, podemos acceder a la lengua común de las lenguas propias. El lenguaje es capaz de hacer eso. Yo lo siento como una de esas manitas de goma que estaban de moda cuando éramos pequeñes. Las que tenían una cuerdita también de goma y botábamos contra las paredes y se quedaban pegadas y al quedarse pegadas se les pegaban a ellas ciscos y ciscos y pelusas y pelusas y al final acababan tan guarras, todas grises, que nuestras madres nos las botaban pa la basura sin preguntarnos ni nada y acabábamos llorando manchándonos de mocos y suciedad llama a suciedad. Lo que quiero decir es que intentamos aprender un lenguaje plano, neutral, y sin embargo vamos viviendo y lo vamos transformando sin querer. Lo transforma todo lo que nos llega y roza. De pronto, bromeas con una amiga y ya la cagaste: tu propio idioma.

Quizá toda escritura es broma interna, especificidad de las especificidades, cosa tan propia como una caspita, y quizá renunciando a que nos entiendan a través de una razón clara y absoluta podemos aspirar a que se nos entienda desde otros cuerpos contaminados y cruzados por otras cuestiones que a saber cómo chocan con las nuestras. Tal vez traducirnos todo el rato es tender a una simpleza que nos relaja porque nos hace sentir normales.