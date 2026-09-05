Ceuta y el mercado de la atención

Varios migrantes asentados en la playa del Trampolín, a 31 de agosto de 2026, en Ceuta (España). L / Marcos Moreno - Europa Press

Más allá de la lamentable gestión gubernamental de la crisis humanitaria y de su propia evolución —mientras escribo estas líneas se publica la noticia de un informe policial que señalaría a Marruecos, extremo desmentido por el director general de la Policía—, la crisis de Ceuta encontró en España un terreno preparado mucho antes de que comenzaran las entradas masivas del 30 de julio.

Según la oleada de julio de 2025 del Barómetro del Real Instituto Elcano, ante la pregunta de qué país puede representar una amenaza para España, Marruecos aparece en primer lugar, señalado por el 55% de los entrevistados, frente al 33% que menciona a Rusia. Resulta llamativo en un momento de cooperación estable entre Madrid y Rabat. Los autores del análisis hablaron de una «tradicional fijación con el vecindario sur».

Esa predisposición ayuda a entender la rapidez con la que una crisis todavía confusa adquirió una explicación casi cerrada. «Guerra híbrida», «invasión», «chantaje» y «agresión» circularon desde las primeras horas, mientras seguían sin conocerse la cadena de decisiones, la capacidad real de las mafias, el papel de las redes sociales o el alcance del fallo de los dispositivos fronterizos.

La velocidad tiene mucho que ver con el actual mercado de la atención. Estudios sobre la prensa española ya habían constatado hace años el protagonismo de Ceuta y Melilla, el Sáhara, Canarias y la inmigración dentro de la información relacionada con Marruecos. Las crisis con Marruecos acaparan una atención que rara vez reciben la cooperación diaria o los intereses compartidos. Sobre todo las televisiones, aunque también radios, prensa digital, podcasts, youtubers y redes, necesitan interpretar el acontecimiento mientras todavía está sucediendo.

Ahí aparece una figura especialmente funcional, la del experto disponible en tiempo real. Algunos aportan conocimientos valiosos; pero muchos otros llegan a cada crisis con un marco sobre Marruecos construido durante años y una conclusión reconocible antes incluso de conocerse todos los hechos. La condición de analista puede aportar algo de autoridad, pero no convierte una conjetura en una prueba.

También se difumina a veces la frontera entre activismo y análisis. Durante esta crisis, voces con una larga trayectoria pública de militancia pro Polisario han ocupado espacios recurrentes como «analistas», incluso en programas de máxima audiencia y en medios ideológicamente muy alejados de los sectores que tradicionalmente han apoyado su causa. Marruecos vuelve a funcionar como punto de encuentro. Y esa militancia no desaparece porque cambie el rótulo bajo el que se presenta al invitado.

Hay además un incentivo mucho más sencillo: Marruecos vende. Resulta revelador compararlo con Argelia, cuyo peso en las rutas migratorias hacia España ha crecido notablemente durante los últimos años sin generar un relato mediático comparable sobre una supuesta «amenaza argelina».

A todo ello se añade una economía de la atención. Las posiciones y opiniones más rotundas en relación a esta crisis generan notoriedad, seguidores, invitaciones y nuevas colaboraciones en medios de forma circular. Algunas proporcionan ingresos y otras exposición, pero todas ayudan a construir una marca personal como «tertuliano de cabecera». Cuando una causa política garantiza presencia mediática recurrente, la frontera entre militancia, notoriedad y actividad profesional se vuelve cada vez menos nítida.

Un ejemplo se dio en un programa televisivo de máxima audiencia, donde llegó a afirmarse que España dispondría, sin necesidad de recurrir a la fuerza militar, de mecanismos capaces de «destruir política y económicamente a Marruecos». La destrucción económica de un país afectaría inevitablemente a empleos, empresas, familias y condiciones de vida de decenas de millones de personas. Presentarla con semejante naturalidad como instrumento político dice bastante sobre el grado que ha alcanzado cierta retórica. No hubo rectificación posterior, ni por parte de su autor ni del programa, y a estas alturas de la crisis afirmaciones de este calibre parecen haberse normalizado.

Algunas declaraciones de estos gurús de la opinión han llevado esta retórica muy lejos, hasta presentar Marruecos como una «dictadura del Tercer Mundo» dispuesta a «subyugar» a 160.000 españoles y conducir la relación bilateral hacia un choque militar. Las reivindicaciones sobre Ceuta y Melilla son conocidas desde hace décadas en determinados sectores políticos y de opinión marroquíes. Las responsabilidades concretas por lo ocurrido el 30 de julio deberán establecerse a partir de las investigaciones y las pruebas disponibles. Su resultado tampoco convertirá retrospectivamente en certezas todas las hipótesis que circularon desde las primeras horas.

El Sáhara ha contribuido de forma importante a consolidar esa mirada. Un estudio publicado en European Journal of Communication sobre 221 informaciones de El País, Abc y Público encontró un encuadre de conflicto en el 91% de las piezas analizadas.

La convergencia ideológica resulta igualmente llamativa. Parte de la izquierda y determinados nacionalismos periféricos llegan al recelo hacia Marruecos desde su identificación histórica con el Polisario (1973), Argelia y determinados movimientos revolucionarios de aquella época.

En otro extremo, sectores de la derecha llegan al mismo recelo desde la inmigración, Ceuta y Melilla, la Marcha Verde o una visión de Marruecos como rival permanente; y determinados espacios radicales antiatlantistas muestran también receptividad hacia discursos procedentes de Rusia, Irán y otros actores enfrentados con Occidente. Los caminos son distintos; la imagen final se parece demasiado.

La gestión del Gobierno español ha sido claramente insuficiente. Durante estas semanas ha transmitido lentitud y desidia, mientras Ceuta reclamaba decisiones más rápidas. La tardanza en ofrecer una explicación política completa dejó además un espacio que otros llenaron con sus propias certezas. Prudencia frente a acusaciones sin pruebas y eficacia en la respuesta interna son perfectamente compatibles.

Los prejuicios rara vez necesitan inventarlo todo. Les basta con seleccionar aquello que confirma lo que ya esperábamos. España y Marruecos tendrán desacuerdos y volverán a atravesar crisis. Precisamente por eso conviene distinguir entre lo que Rabat hace y lo que algunos llevan años esperando que haga.

Ceuta ha mostrado hasta qué punto la amenaza del sur ya estaba instalada en medios, redes y en parte del imaginario colectivo antes de que llegaran las primeras imágenes a nuestras pantallas.